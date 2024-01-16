Duemani
Food Menu
FOR THE TABLE
- BURRATA
Truffle Honey, Grilled Tuscan Bread, Green Salad$29.00
- CRAB TOSTADAS
Lump Crab, Tomatoes, Onions, Serrano Peppers, Cucumber, Avocado Salsa$29.00
- FRITTO MISTO
Calamari, Gulf Shrimp, Lemon, Gribiche Sauce, Marinara Sauce$30.00
- GARLIC BREAD
Grilled Tuscan Bread, Herbs, Garlic Confit, Olive Oil$15.00
- GRILLED CALAMARI-SHRIMP
Calamari, Shrimp, Arugula, Heirloom Cherry Tomatoes$33.00
- GRILLED OCTOPUS SALAD
Artichokes, Cherry Tomatoes, Arugula, Fresh Lemon, Aleppo$35.00
- SHISHITO PEPPERS
Blistered Shishito with Ras el Hanout Ailoi, Garlic Crunch$14.00
- SHRIMP AL AJILLO
Za'atar Butter, Garlic Bread$26.00
- TACO HAMACHI 1PC$13.00
- TACO HAMACHI 2PC$26.00
- TACO RIBEYE 1PC$16.00
- TACO RIBEYE 2PC$32.00
- TACO TUNA 1PC$13.00
- TACO TUNA 2PC$26.00
- 1 PC TOSTADA$6.00
CRUDOS
RAW BAR
- OSSETRA CAVIAR
Tater Tots, Crème Fraiche$189.00
- OYSTERS 1
Tomato Mignonette, Cocktail Sauce, Fresh Horseradish$6.00
- OYSTERS 12
Tomato Mignonette, Cocktail Sauce, Fresh Horseradish$72.00
- OYSTERS 3
Tomato Mignonette, Cocktail Sauce, Fresh Horseradish$18.00
- OYSTERS 6
Tomato Mignonette, Cocktail Sauce, Fresh Horseradish$36.00
- SEAFOOD 1$125.00
- SEAFOOD 2$250.00
- SNOW CRAB 1PC$9.00
- SNOW CRAB 2PC$18.00
TARTARES
SALAD
FISH
- CHILEAN SEA BASS
Fennel Puree, Lemon Caper Sauce, Grilled Bok Choi$68.00
- COLORADO TROUT
Creamy Pesto Sauce, Cherry Tomatoes, Marble Potatoes$52.00
- BRANZINO
Housmade Puttanesca Sauce$75.00
- SALMON
Ratatouille, Smoked Pepper Sauce & Grilled Shishito Peppers$56.00
- DOVER SOLE$125.00
- WHOLE BRANZINO$115.00
- GRILLED TIGER PRAWN 1PC$45.00
- GRILLED LANGOUSTINE 1PC$37.00
MEAT
SIDES
- BRUSSELS SPROUTS
Shaved Parmesan, Truffle Honey$18.00
- GRILLED ARTICHOKES
Tomato Confit, Herbs$20.00
- GRILLED ASPARAGUS
Parsley, Caper Gremolata, Parmesan Cheese$17.00
- MASHED POTATOES
Butter, Chives$17.00
- SIDE TOAST$5.00
- SWEET CORN
Butter, Garlic, Espelette Pepper, Lime$18.00
- TRUFFLE FRIES
Parmesan Cheese, Herbs, Truffle Oil$19.00
DESSERT
- TIRAMISU
Ladyfingers, Marsala Wine, Mascrapone$16.00
- CHOCOLATE GANACHE CAKE
Crumble, Berries Sauce, Vanilla Ice Cream$19.00
- CRÈME BRULEE
Vanilla, Caramelized Brown Sugar, Fresh Berries$16.00
- LEMON OLIVE OIL CAKE
Lemon Curd, Whipped Cream, Fresh Berries$16.00
- AFFOGATO$16.00
- DECAF AFFOGATO$16.00
- MANGO / PASSION FRUIT MOUSSE$18.00
- 1 SCOOP VANILLA$6.00
- 3 SCOOPS VANILLA$18.00
- 1 SCOOP CHOCOLATE$6.00
- 3 SCOOPS CHOCOLATE$18.00
- 1 SCOOP PISTACHIO$6.00
- 3 SCOOPS PISTACHIO$18.00
- MIX ICE CREAM$18.00
- 1 SCOOP MANGO$6.00
- 3 SCOOPS MANGO$18.00
- 1 SCOOP RASPBERRY$6.00
- 3 SCOOPS RASPBERRY$18.00
- MIX SORBET$18.00
BAR MENU
N/A Beverages
N/A Bevs
Soda
Coffee
- Americano$6.00
- Americano Decaf$6.00
- Americano Double$7.00
- Cappuccino$7.00
- Cappuccino Decaf$6.00
- Cappuccino Double$6.00
- Double Espresso$7.00
- Earl Grey Tea$6.00
- Espresso$6.00
- Espresso Decaf$6.00
- HOT WATER
- Latte$6.00
- Latte Decaf$6.00
- Latte Double$7.00
- Macchiato$6.00
- Green Tea
- Peppermint Tea
- Jasmine Tea
- Tangerine Ginger Tea