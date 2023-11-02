EASTBANK CAFE EASTBANK CAFE
DRINKS
BOTTLE SODA
STARBUCK'S COFFEES AND SPECIALTY DRINKS
- FRAPPUCCINO BOTTLE$4.00
- STARBUCKS ESPRESSO$4.00
- COFFEE$3.25
- COLD BREW COFFEE$5.00
- DECAF COFFEE$3.25
- MOCHA LATTE$5.00
- CAPPUCCINO$5.00
- MOCHA COFFEE$5.00
- CHAI LATTE$5.00
- LATTE$5.00
- HOT MILK CHOCOLATE$3.00
- EARL GREY HOT TEA$3.25
- HOT TEA LATTE$5.00
- ICE TEA$3.25
- GREEN ICE TEA$3.25
- STRAWBERRY BASIL REFRESHER$3.25
- CUCUMBER LIME MINT REFRESHER$3.25
ENERGY DRINKS
JUICE, TEA, WATER
SALADS
- CAESAR SALAD$9.00
ROMAINE, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING
- GARDEN SALAD$9.00
MIXED GREENS, CUCUMBER, TOMATOES, ONIONS, SHREDDED CHEESE
- GREEK SALAD$10.00
MIXED GREENS, FETA CHEESE, BANANA PEPPERS KALAMATA OLIVES PICKLED RED ONIONS TOMATOES AND GREEK DRESSING.
- HARVEST APPLE SALAD$10.00
APPLE, DRIED CRANBERRIES, MIX GREEN, SHREDDED WHITE CHEDDAR.
- COBB SALAD$12.00
BOILED EGGS, TOMATOES, BACON, CRUMBLED BLUE CHEESE, RED ONION, AND GRILLED CHICKEN.
SANDWICHES & MORE
SANDWICHES
- PECAN CRANBERRY CHICKEN SALAD$11.00
YOUR CHOICE OF BREAD *FRESHLY MADE CRANBERRY WALNUT CHICKEN SALAD *ROMAINE LETTUCE
- EASTBANK CLUB$10.00
YOUR CHOICE OF BREAD *BLACK FORREST HAM *OVEN ROASTED TURKEY *APPLEWOOD SMOKED BACON *TOMATO *LEAF LETTUCE *COLBY JACK CHEESE
- TUNA MELT$9.00
YOUR CHOICE OF BREAD *FRESHLY MADE TUNA SALAD *LEAF LETTUCE
- TURKEY$9.00
YOUR CHOICE OF BREAD *OVEN ROASTED TURKEY *COLBY JACK CHEESE *LEAF LETTUCE *TOMATO
- HAM & SWISS$9.00
YOUR CHOICE OF BREAD *BLACK FORREST HAM *SWISS CHEESE *TOMATO *LEAF LETTUCE
- EASTBANK BLT$10.00
- EASTBANK CHICKEN BLT$13.00
- GRILLED CHEESE$5.00
- QUESADILLA$7.00
- CHICKEN QUESDILLA$10.00
WRAPS
- CHICKEN CAESAR$10.00
ROMAINE, PARMESAN CHEESE, TOMATOES, CAESAR DRESSING GRILLED CHICKEN,
- TURKEY BACON CHEDDAR$10.00
LETTUCE, TOMATO, OVEN ROASTED TURKEY, APPLEWOOD SMOKED BACON, WHITE CHEDDAR CHEESE.
- SOUTHWEST CHICKEN$11.00
CORN & BEAN SALSA, MIXED GREENS, CHIPOTLE RANCH, CHICKEN
- BLT$9.00
SMOKED APPLEWOOD BACON, TOMATOES, BASIL AIOLI, AND ROMAINE LETTUCE
- BRUSCHETTA CHICKEN$11.00
MIXED GREENS BRUSCHETTA TOMATOES GARLIC AIOLI RED ONIONS GRILLED CHICKEN
- TUNA$8.00
ROMAINE LETTUCE, FRESHLY MADE TUNA SALAD,
- ITALIAN$11.00
ROMAINE LETTUCE, PEPPERONI, HAM SALAMI PROVOLONE CHEESE ITALIAN DRESSING