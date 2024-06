Picapollo (2pc) / Fried Chicken (2 pcs)

Experience the authentic flavors of the Dominican with our 2 pcs Pica Pollo. Each piece is marinated in a Caribbean-inspired seasoning, deep-fried to golden perfection, and delivers a delightful crunch with every bite. Amplify your meal by turning it into a combo with our selection of sides: Yuca Frita, Yuca, Tostones, Batata Frita, or Seasoned Fries. It’s a delightful way to savor a classic Dominican street food favorite at your convenience. Spanish: Experimenta los auténticos sabores dominicanos con nuestro 2 pcs Pica Pollo. Cada pieza está marinada en un aderezo inspirado en el Caribe, frita hasta alcanzar la perfección dorada y ofrece un delicioso crujido en cada bocado. Mejora tu comida convirtiéndola en un combo con nuestra selección de guarniciones: Yuca Frita, Yuca, Tostones, Batata Frita o Papas Sazonadas. Es una manera deliciosa de disfrutar de un favorito de la comida callejera dominicana con toda comodidad.