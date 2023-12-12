Egg Break 193 West 2100 South Expressway
Food
SANDWICHES, BOWLS AND ENTREES
- THE CLASSIC SCRAM W/CHEESE$7.00
TOASTED CIABATTA BUN, MELTY AMERICAN CHEESE, HAND SCRAMBLED EGGS, EGG VAULT SEASONING, FRESH CHIVES
- NYC BODEGA B.E.C.$8.50
TOASTED CIABATTA BUN, CREAMY AMERICAN CHEESE, CLASSIC FRIED EGG, DAILY'S PREMIUM HONEY SMOKED BACON, EGG VAULT SEASONING, FRESH CHIVES
- FARM BOY$8.25
TOASTED ENGLISH MUFFIN, CREAMY AMERICAN CHEESE, DIJON AIOLI, GRIDDLED CANADIAN STYLE BACON, CLASSIC FRIED EGG, EGG VAULT SEASONING, FRESH CHIVES
- THE HOFF$10.50
TOASTED CIABATTA BUN, CREAMY AMERICAN CHEESE, HAND CUT HOUSE SMOKED PORK BELLY, BRAVAS BREAKFAST SAUCE, CLASSIC FRIED EGG, EGG VAULT SEASONING, FRESH CHIVES
- A BIG PIG IN A HONEY BISCUIT$9.50
HOUSE-MADE BUTTERMILK BISCUIT, SAVORY FENNEL AND SAGE PORK SAUSAGE PATTY, CLASSIC FRIED EGG, EGG VAULT SEASONING, FRESH CHIVES, BRUSHED ON HONEY BUTTER
- PASTRAMI NOM NOM$12.50
TOASTED CIABATTA BUN, DIJON AIOLI, BRINED AND TENDER SMOKED PASTRAMI, MELTY AMERICAN CHEESE, CLASSIC FRIED EGG, EGG VAULT SEASONING, THIN ENGLISH PICKLES
- SMASHED BROKE BURGER$12.00
TOASTED CIABATTA BUN, BREAKFAST BRAVAS SAUCE, SMASHED GRIDDLED CHUCK, SHAVED MANCHEGO, CLASSIC FRIED EGG, EGG VAULT SEASONING, FRESH CHIVES, THIN SLICED TOMATO, WHITE PEACH BALSAMIC ARUGULA, RED ONION, HOUSE BRINED ENGLISH PICKLES
- BREAKFAST BRAVA POTATOES$8.25
SEASONED AND FRIED FINGERLING POTATOES, BREAKFAST BRAVAS SAUCE, SHAVED MANCHEGO CHEESE, CLASSIC FRIED EGG, FRESH CHIVES, PETITE GREENS
- BERRIES AND CREAM BRIOCHE TOAST$7.00
BUTTER SEARED BRIOCHE LOAF, HONEY, FRESH WHIPPED CREAM, MIXED VANILLA BERRIES, MINT
- THE EGG BREAK BOWL$13.00
WHITE PEACH BALSAMIC ARUGULA, JASMINE RICE, SWEET CHILI VEGETABLE SALAD WITH MARINATED CUCUMBER, CARROTS, RED ONION, GREEN ONION AND FRESH CILANTRO, CLASSIC FRIED EGG, WITH YOUR CHOICE OF PASTRAMI, PORK BELLY, OR DAILYS HONEY SMOKED BACON
- GREENS, EGGS & HAM$12.00
TOASTED ITALIAN SOURDOUGH ROUND, ARUGULA LEMON AIOLI, THIN SLICED PROSCIUTTO DI PARMA, CLASSIC FRIED EGG, EGG VAULT SEASONING, FRESH CHIVE, BABY ARUGULA, WHITE PEACH BALSAMIC REDUCTION, OLIVE OIL
ALL DAY SIDES FOR ALL DAY
- BREAKFAST BRAVA POTATOES$8.25
SEASONED AND FRIED FINGERLING POTATOES, BREAKFAST BRAVAS SAUCE, SHAVED MANCHEGO CHEESE, CLASSIC FRIED EGG, FRESH CHIVES, PETITE GREENS
- BERRIES AND CREAM BRIOCHE TOAST$7.00
BUTTER SEARED BRIOCHE LOAF, HONEY, FRESH WHIPPED CREAM, MIXED VANILLA BERRIES, MINT
- STEEL CUT BREAKFAST OATS$5.50
STEEL CUT OATS, CINNAMON, WHOLE MILK, BROWN SUGAR
- COFFEE’S FAVORITE COFFEE CAKE$4.75
BUTTERY CRUMBLY CRUNCHY STREUSEL WITH BROWN SUGAR CINNAMON RIBBON, CRUMB LIKE YOU’VE ALWAYS WANTED, CONFECTIONERS SUGAR
- EGG BREAK BREAKFAST TOTS$3.50
LIGHTLY SALTED TOTS, FRESH CHIVES
- SIDE OF HONEY BACON$3.00
2 STRIPS OF DAILYS HONEY CURED BACON
- HONEY BUTTER BISCUIT$4.00
OUR HOUSE MADE BUTTERMILK BISCUIT GLAZED WITH HONEY BUTTER
Beverages
COFFEE BAR
- EGG BREAK HOUSE BREW$3.50+
OUR CHOSEN ROAST REFLECTS THE LOVE IN A CLASSIC CUP OF COFFEE, DARK, FRUITY, DELICIOUSLY SMOOTH.
- EGG BREAK AMERICANO$3.75+
DARK ESPRESSO, HOT WATER
- EGG BREAK LATTE$4.50+
DARK ESPRESSO, DOUBLE PARTS WARMED MILK
- EGG BREAK BREVE$4.50+
- EGG BREAK MOCHA$4.50+
DARK ESPRESSO, RITUAL CHOCOLATE, WARMED MILK
- EGG BREAK 8 OZ. CAPPUCINO$4.25
DARK ESPRESSO, STEAMED MILK FOAM
- RITUAL HOT CHOCOLATE$5.00+
RICH AND DECADENT RITUAL MELTING CHOCOLATE BREWED TO PERFECTION
FRESH SQUEEZED ORANGE JUICE BAR
- THE SUNNY SAINT JOE$4.25+
BANANA, COCONUT MILK, FRESH SQUEEZED O.J.
- THE SALT CITY$4.25+
BLACK BERRY, STRAWBERRY, PINEAPPLE, FRESH SQUEEZED O.J.
- THE CITY OF ANGELS$4.25+
RASPBERRY, LIME, FRESH SQUEEZED O.J.
- THE MARINER$4.25+
DESERT PEAR, MANGO, FRESH SQUEEZED O.J.
- THE LES BOIS$4.25+
BLACK BERRY, WATERMELON, FRESH SQUEEZED O.J.
- THE KANSAS CITY SUNRISE$4.25+
ORANGE BLOSSOM, PEACH, FRESH SQUEEZED O.J.
- THE ATLANTA$4.25+
FRESH SQUEEZED O.J., SLICED ORANGES, THE GEORGIA CLASSIC
- THE LAHAINA$4.25+
PASSION FRUIT, SLICED ORANGE, GUAVA PUREE, FRESH SQUEEZED O.J.
- THE NEW YORKER$4.25+
RASPBERRY, VANILLA, FRESH SQUEEZED O.J.
- THE BOUNTIFUL$4.25+
BLUEBERRY POMEGRANATE AND BASIL, FRESH SQUEEZED O.J.
- THE BALTIMORE$4.25+
PINEAPPLE, MANGO, FRESH SQUEEZED O.J.
- THE D.C.$4.25+
GINGER ALE, STRAWBERRY, FRESH SQUEEZED O.J.