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El Gaucho Trattoria
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El Gaucho Trattoria
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APPETIZERS
SALADS AND SOUP
PASTA ENTREES
APPETIZERS
FRIED CALAMARI
$14.99
CARPACCIO DI LOMO
$18.99
GARLIC SHIRMP
$13.99
FRIED SHIRMP
$18.99
MUSSELS AL VINO
$14.99
MUSSELS A LA MARINARA
$14.99
SALADS AND SOUP
CAPRESE SALAD
$13.99
CAPRESE DEL GAUCHO
$16.99
ARUGULA SALAD
$8.99
ARUGULA MARINA WITH SHRIMP
$16.99
BURRATA FRUTALE
$17.99
PASTA ENTREES
CLAM VONGOLE
$29.99
PASTA A LO MACHO
$32.99
PASTA PICANTE
$32.99
CHICKEN ALFREDO
$19.99
FRUTTI DI MARI
$29.99
El Gaucho Trattoria Location and Ordering Hours
(631) 204-7867
17400 TAMIAMI TRAIL NORT UNIT 5, NAPLES, FL 34110
Closed
All hours
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