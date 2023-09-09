El Jardin Berwyn 6431 Cermak Road
Food Menu
Welcome Snacks/Starters
Sushi Rolls
Appetizers
Main Courses
Steaks
Sides
Desserts
Drink Menu
Signature Cocktails
HEIR OF GOD
HENNESSY V.S, VENEZUELAN PREMIUM DARK RUM, COINTREAU, AMARAS MEZCAL MIXED WITH PINEAPPLE AND COCONUT.
PRETTY LITTLE THING
CITRUS VODKA, LAVENDER, CHAMBORD & FRENCH POIRE LIQUEUR.
THE BAD GIRL
TITO'S VODKA, PASSION FRUIT INFUSED W/ VANILLA, AGAVE & PROSECCO SPARKLING WINE.
SADASHI
LIQUOUR JAPANESE, LYCHEE INFUSIÓN W/ PREMIUM VODKA.
SWEET TEMPTATION
AMARAS MEZCAL, COINTREAU, DRAGON FRUIT AND AGAVE.
TROUBLE MAKER
TITO’S VODKA, PREMIUM COCONUT RUM, ORANGE LIQUOR INFUSED WITH PASSION FRUIT.
TULUM VIBES
TEQUILA REPOSADO, BASIL SYRUP INFUSED W/ CUCUMBER & ORANGE LIQUEUR.
OH! DARLING
THE CHEATER
(OLD FASHION VERSION) A COMBINATION OF TEQUILA & MEZCAL, BROWN SUGAR SIRUP INFUSED WITH VANILLA.
HONORABLE CARAJILLO
ESPRESSO SHOT, CRUSH ROASTED PEANUTS, LICOR 43 INFUSED WITH COCOA.
Beer
Tequilas
DON JULIO BLANCO
DON JULIO REPOSADO
DON JULIO AÑEJO
DON JULIO 70
DON JULIO 1942
PATRON BLANCO
PATRON REPOSADO
PATRON AÑEJO
1800 CRISTALINO AÑEJO
1800 AÑEJO
CASAMIGOS BLANCO
CASAMIGOS AÑEJO
CABO WABO AÑEJO
CENTENARIO PLATA
CENTENARIO REPOSADO
GRAN CENTENARIO AÑEJO
SIETE LEGUAS BLANCO
SIETE LEGUAS REPOSADO
CODIGO 1530 BLANCO
Mezcal
400 CONEJOS
SAN COSME
MEZCAL UNION JOVEN
MEZCAL UNION VIEJO
CASAMIGOS MEZCAL
VAGO MEZCAL ELOTE
VAGO ESPADIN BARRIGA
AMARAS VERDE
AMARAS ESPADIN
AMARAS ESPADIN REPOSADO
AMARAS CUPREATA
AMARAS LOGIA MEXICANO
AMARAS LOGIA CENIZO
AMARAS LOGIA AZUL
Champagne
Cognac
Licores
Vodka
Whiskey
Red Wine
White & Rose
SANTA MARGHERITA PINOT GRIGIO- ITALIA
CAPOSALDO MOSCATO- ITALIANO
MOVENDO MOSCATO - ITALIANO
BERTENURA MOSCATO - ITALIANO
J VINEYARDS PINOT GRIS- CALIFORNIA
BÖEN - SANTA BARBARA
THE BEACH ROSE- LA MOTTE FRANCE
MINI BRUT ROSE CHANDON - CALIFORNIO - BOTELLA
MINI CHANDON BRUT - CALIFORNIA - BOTELLA
MINI CHANDON SPRITZ - BOTELLA
Top Ranking
BOTTLES
Patron El Alto Bottle
Don Julio Reserva De La Familia Bottle
Don Julio Extra Añejo Ultima Reserva Bottle
Don Julio 1942 Bottle
Clase Azul Plata Bottle
Clase Azul Reposado Bottle
Clase Azul Añejo Bottle
818 Reserve Bottle
Hennesy XO Bottle
Dom Perignon Bottle
Ases Gold Bottle
Johnnie Walker Blue Label Bottle
Buchanan's Red Seal Bottle
Zacape XO
Lounge Food
Welcome Snacks/Starters
Sushi Rolls
Appetizers
Desserts
Lounge Drinks
Tequilas
DON JULIO BLANCO
DON JULIO REPOSADO
DON JULIO AÑEJO
DON JULIO 70
DON JULIO 1942
PATRON BLANCO
PATRON REPOSADO
PATRON AÑEJO
1800 CRISTALINO AÑEJO
1800 AÑEJO
CASAMIGOS BLANCO
CASAMIGOS AÑEJO
CABO WABO AÑEJO
CENTENARIO PLATA
CENTENARIO REPOSADO
GRAN CENTENARIO AÑEJO
SIETE LEGUAS BLANCO
SIETE LEGUAS REPOSADO
CODIGO 1530 BLANCO
Mezcal
Champagne
Cognac
Licores
Red Wine
Signature Cocktails
HEIR OF GOD
HENNESSY V.S, VENEZUELAN PREMIUM DARK RUM, COINTREAU, AMARAS MEZCAL MIXED WITH PINEAPPLE AND COCONUT.
PRETTY LITTLE THING
CITRUS VODKA, LAVENDER, CHAMBORD & FRENCH POIRE LIQUEUR.
THE BAD GIRL
TITO'S VODKA, PASSION FRUIT INFUSED W/ VANILLA, AGAVE & PROSECCO SPARKLING WINE.
SADASHI
LIQUOUR JAPANESE, LYCHEE INFUSIÓN W/ PREMIUM VODKA.
SWEET TEMPTATION
AMARAS MEZCAL, COINTREAU, DRAGON FRUIT AND AGAVE.
TROUBLE MAKER
TITO’S VODKA, PREMIUM COCONUT RUM, ORANGE LIQUOR INFUSED WITH PASSION FRUIT.
TULUM VIBES
TEQUILA REPOSADO, BASIL SYRUP INFUSED W/ CUCUMBER & ORANGE LIQUEUR.
OH! DARLING
THE CHEATER
(OLD FASHION VERSION) A COMBINATION OF TEQUILA & MEZCAL, BROWN SUGAR SIRUP INFUSED WITH VANILLA.
HONORABLE CARAJILLO
ESPRESSO SHOT, CRUSH ROASTED PEANUTS, LICOR 43 INFUSED WITH COCOA.