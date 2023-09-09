Food Menu

Welcome Snacks/Starters

Black Bleans & Corn Tortilla

Scallops Carpaccio

$26.00

Beef Carpaccio

$24.00

Fish Ceviche

$19.00

Grilled Watermelon Salad

$13.00

Roasted Beets

$16.00

Guacamole

$11.00

Caesar Salad

$13.00

Jardin Salad

$14.00

Seafood Tower

(6) Oysters

$14.00

(12) Oysters

$27.00

Sashimis

Hamachi

$21.00

Tuna

$17.00

Salmon

$20.00

White Fish

$16.00

Chef Selection Sashimi

$29.00

Sushi Rolls

Spicy Tuna Roll

$18.00

Salmon Roll

$22.00

Roasted Ell Roll

$22.00

Crispy Shrimp Roll

$23.00

Kanikama & Cheese Roll

$22.00

Lobster Ceviche Roll

$29.00

Appetizers

(3) Fried Tacos

$15.00

Octopus Taco

$8.00

Vegetable Stew

$7.00

Stuffed Jalapeno Peppers

$8.00

Steamed Lamb Tacos

$17.00

Grilled Chicken Tacos

$15.00

Soft Shell Crab Sandwich

$18.00

Chicharrones

$24.00

Soups

Black Bean Soup

$17.00

Broccoli & Pumpkin Cream Soup

$12.00

Leek & Potato Soup

$14.00

Main Courses

Lobster w/ Mole Sauce

$70.00

Prawns a la talla

$32.00

Braised Short Rib

$36.00

Beef Fillet

$43.00

Slow Cooked Beef Tongue

$32.00

Duck Leg & Thigh Confit

$31.00

Grilled Octopus

$26.00

Baked Chilean Sea Bass

$49.00

Backed Fish

$39.00

Yucatan Style Pork

$38.00

Steaks

Tomahawk 32oz

$94.00

Ribeye 16oz

$46.00

Rib eye 22oz

$74.00

Beef Picahna 12oz

$37.00

Skirt Steak 120z

$33.00

Sides

Grilled Asparagus

$11.00

Broccoli Gratin

$10.00

Green Beans w/ Bacon and Cherry Tomatoes

$10.00

Garlic Mashed Potatoes

$10.00

Sauteed Potatoes

$10.00

Fries W/ Truffle Oil

$14.00

Desserts

Tar Tatin

$16.00

Lemon Cake

$13.00

Bunuelo Jalisco Style

$13.00

Passion Fruit Textures

$15.00

Ginger & Lyches Flan

$13.00

Chocolate Ice Cream

$11.00

Vanilla Bean Ice Cream

$11.00

Cannolis

$15.00

Drink Menu

Signature Cocktails

HEIR OF GOD

$16.00

HENNESSY V.S, VENEZUELAN PREMIUM DARK RUM, COINTREAU, AMARAS MEZCAL MIXED WITH PINEAPPLE AND COCONUT.

PRETTY LITTLE THING

$16.00

CITRUS VODKA, LAVENDER, CHAMBORD & FRENCH POIRE LIQUEUR.

THE BAD GIRL

$16.00

TITO'S VODKA, PASSION FRUIT INFUSED W/ VANILLA, AGAVE & PROSECCO SPARKLING WINE.

SADASHI

$16.00

LIQUOUR JAPANESE, LYCHEE INFUSIÓN W/ PREMIUM VODKA.

SWEET TEMPTATION

$15.00

AMARAS MEZCAL, COINTREAU, DRAGON FRUIT AND AGAVE.

TROUBLE MAKER

$15.00

TITO’S VODKA, PREMIUM COCONUT RUM, ORANGE LIQUOR INFUSED WITH PASSION FRUIT.

TULUM VIBES

$15.00

TEQUILA REPOSADO, BASIL SYRUP INFUSED W/ CUCUMBER & ORANGE LIQUEUR.

OH! DARLING

$15.00

THE CHEATER

$15.00

(OLD FASHION VERSION) A COMBINATION OF TEQUILA & MEZCAL, BROWN SUGAR SIRUP INFUSED WITH VANILLA.

HONORABLE CARAJILLO

$15.00

ESPRESSO SHOT, CRUSH ROASTED PEANUTS, LICOR 43 INFUSED WITH COCOA.

Soft Drink

Fountain Drink

Pellegrino 1LT

$8.99

Fiji 500ml

$5.99

Fiji 1 LT

$8.99

Beer

Ultra

$6.00

Budlight

$6.00

Coors Light

$6.00

Blue Moon

$6.00

Modelo Can

$6.00

Modelo Bottle

$6.00

Pacifico

$6.00

victoria

$6.00

Corona Extra

$6.00

Corona Premier

$6.00

Corona Familiar

$6.00

Stella Artois

$6.00

White Claw

$8.99

Tequilas

DON JULIO BLANCO

$11.00

DON JULIO REPOSADO

$14.00

DON JULIO AÑEJO

$15.00

DON JULIO 70

$17.00

DON JULIO 1942

$33.00

PATRON BLANCO

$12.00

PATRON REPOSADO

$13.00

PATRON AÑEJO

$14.00

1800 CRISTALINO AÑEJO

$16.00

1800 AÑEJO

$14.00

CASAMIGOS BLANCO

$12.00

CASAMIGOS AÑEJO

$14.00

CABO WABO AÑEJO

$11.00

CENTENARIO PLATA

$12.00

CENTENARIO REPOSADO

$12.00

GRAN CENTENARIO AÑEJO

$13.00

SIETE LEGUAS BLANCO

$11.00

SIETE LEGUAS REPOSADO

$12.00

CODIGO 1530 BLANCO

$12.00

Mezcal

400 CONEJOS

$11.00

SAN COSME

$11.00

MEZCAL UNION JOVEN

$11.00

MEZCAL UNION VIEJO

$13.00

CASAMIGOS MEZCAL

$14.00

VAGO MEZCAL ELOTE

$13.00

VAGO ESPADIN BARRIGA

$13.00

AMARAS VERDE

$11.00

AMARAS ESPADIN

$12.00

AMARAS ESPADIN REPOSADO

$14.00

AMARAS CUPREATA

$15.00

AMARAS LOGIA MEXICANO

$23.00

AMARAS LOGIA CENIZO

$18.00

AMARAS LOGIA AZUL

$21.00

Champagne

MOET ICE IMPERIAL

$199.99

MOET ROSE BOTTLE

$199.99

DOM PERIGNON BOTTLE

$799.99

ASES GOLD BOTTLE

$849.99

Cognac

Hennesy vs

$12.00

Hennesy vsop

$16.00

Martell vs

$10.00

D'usse vsop

$10.00

Courvoisier vs

$11.00

Remy Martin vsop

$12.00

Gin

BARTON GIN

$10.00

BOMBAY

$12.00

BEEFEATER

$10.00

Licores

SAMBUCA RAMAZZOTTI

$10.00

SAMBUCA ROMANA

$11.00

FRANGELICO

$10.00

BAYLEYS

$11.00

GRAND MERNIER

$10.00

LICOR 43

$10.00

Rum

MALIBU RUM

$10.00

DIPLOMATICO PREMIUM

$11.00

BACARDI

$10.00

BACARDI ANEJO

$11.00

Vodka

Ketel one

$10.00

Tito's

$11.00

Effen Cucumber

$10.00

Grey Goose

$11.00

Belvedere

$11.00

Hard Truth

$10.00

Absolute

$10.00

Whiskey

Johnnie Walker Black

$11.00

Johnnie Walker Red

$10.00

Jameson

$10.00

Jack Daniel's Black

$10.00

Buchanan's 12

$12.00

Pineapple Buchanan's

$12.00

Buchanan's 18

$18.00

Buchanan's Red Seal

$33.00

Crown Royal

$10.00

Crown Royal Apple

$10.00

The Glenlivet 12

$13.00

Dewar's White Label

$10.00

Jim Bean Bourbon

$10.00

Red Wine

PINOT NOIR- SANTA BARBARA

$15.00

SKISIDE CABERNET SAUVIGNON 2018

$11.00

SKISIDE CHARDONNAY 2019

$12.00

MONTES MALBEC- CHILE

$12.00

DECOY CABERNET - CALIFORNIA

$17.00

DON MELCHOR - CABERNET - CHILE

$299.99

White & Rose

SANTA MARGHERITA PINOT GRIGIO- ITALIA

$16.00

CAPOSALDO MOSCATO- ITALIANO

$11.00

MOVENDO MOSCATO - ITALIANO

$10.00

BERTENURA MOSCATO - ITALIANO

$11.00

J VINEYARDS PINOT GRIS- CALIFORNIA

$15.00

BÖEN - SANTA BARBARA

$13.00

THE BEACH ROSE- LA MOTTE FRANCE

$13.00

MINI BRUT ROSE CHANDON - CALIFORNIO - BOTELLA

$23.00

MINI CHANDON BRUT - CALIFORNIA - BOTELLA

$23.00

MINI CHANDON SPRITZ - BOTELLA

$23.00

Top Ranking

PATRON EL ALTO

$36.00

JOSE CUERVA RESERVA DE LA FAM

$43.00

DON JULIO EXTRA AÑEJO ULTIMA RESERVA

$76.00

CLASE AZUL PLATA

$35.00

CLASE AZUL REPOSADO

$40.00

CLASE AZUL GOLD

$50.00

CLASE AZUL AÑEJO

$83.00

818 RESERVE AÑEJO

$36.00

BOTTLES

Patron El Alto Bottle

$579.00

Don Julio Reserva De La Familia Bottle

$649.00

Don Julio Extra Añejo Ultima Reserva Bottle

$1,199.00

Don Julio 1942 Bottle

$519.00

Clase Azul Plata Bottle

$549.00

Clase Azul Reposado Bottle

$799.00

Clase Azul Añejo Bottle

$1,299.00

818 Reserve Bottle

$579.00

Hennesy XO Bottle

$750.00

Dom Perignon Bottle

$799.00

Ases Gold Bottle

$849.00

Johnnie Walker Blue Label Bottle

$770.00

Buchanan's Red Seal Bottle

$529.00

Zacape XO

$450.00

Lounge Food

Welcome Snacks/Starters

Black Bleans & Corn Tortilla

Scallops Carpaccio

$26.00

Beef Carpaccio

$24.00

Fish Ceviche

$19.00

Grilled Watermelon Salad

$13.00

Roasted Beets

$16.00

Guacamole

$11.00

Caesar Salad

$13.00

Jardin Salad

$14.00

Seafood Tower

(6) Oysters

$14.00

(12) Oysters

$27.00

Sashimis

Hamachi

$21.00

Tuna

$17.00

Salmon

$20.00

White Fish

$16.00

Chef Selection Sashimi

$29.00

Sushi Rolls

Spicy Tuna Roll

$18.00

Salmon Roll

$22.00

Roasted Ell Roll

$22.00

Crispy Shrimp Roll

$23.00

Kanikama & Cheese Roll

$22.00

Lobster Ceviche Roll

$29.00

Appetizers

(3) Fried Tacos

$15.00

Octopus Taco

$8.00

Vegetable Stew

$7.00

Stuffed Jalapeno Peppers

$8.00

Steamed Lamb Tacos

$17.00

Grilled Chicken Tacos

$15.00

Soft Shell Crab Sandwich

$18.00

Chicharrones

$24.00

Desserts

Tar Tatin

$16.00

Lemon Cake

$13.00

Bunuelo Jalisco Style

$13.00

Passion Fruit Textures

$15.00

Ginger & Lyches Flan

$13.00

Chocolate Ice Cream

$11.00

Vanilla Bean Ice Cream

$11.00

Cannolis

$15.00

Lounge Drinks

Tequilas

DON JULIO BLANCO

$11.00

DON JULIO REPOSADO

$14.00

DON JULIO AÑEJO

$15.00

DON JULIO 70

$17.00

DON JULIO 1942

$33.00

PATRON BLANCO

$12.00

PATRON REPOSADO

$13.00

PATRON AÑEJO

$14.00

1800 CRISTALINO AÑEJO

$16.00

1800 AÑEJO

$14.00

CASAMIGOS BLANCO

$12.00

CASAMIGOS AÑEJO

$14.00

CABO WABO AÑEJO

$11.00

CENTENARIO PLATA

$12.00

CENTENARIO REPOSADO

$12.00

GRAN CENTENARIO AÑEJO

$13.00

SIETE LEGUAS BLANCO

$11.00

SIETE LEGUAS REPOSADO

$12.00

CODIGO 1530 BLANCO

$12.00

Mezcal

400 CONEJOS

$11.00

SAN COSME

$11.00

MEZCAL UNION JOVEN

$11.00

CASAMIGOS MEZCAL

$14.00

VAGO MEZCAL ELOTE

$13.00

VAGO ESPADIN BARRIGA

$13.00

AMARAS VERDE

$11.00

AMARAS ESPADIN

$12.00

AMARAS ESPADIN REPOSADO

$14.00

AMARAS CUPREATA

$15.00

AMARAS LOGIA MEXICANO

$23.00

AMARAS LOGIA CENIZO

$18.00

AMARAS LOGIA AZUL

$21.00

Champagne

MOET ICE IMPERIAL

$199.99

MOET ROSE BOTTLE

$199.99

DOM PERIGNON BOTTLE

$799.99

ASES GOLD BOTTLE

$849.99

Cognac

Hennesy vs

$12.00

Hennesy vsop

$16.00

Martell vs

$10.00

D'usse vsop

$10.00

Courvoisier vs

$11.00

Remy Martin vsop

$12.00

Gin

BARTON GIN

$10.00

BOMBAY

$12.00

BEEFEATER

$10.00

Licores

SAMBUCA RAMAZZOTTI

$10.00

SAMBUCA ROMANA

$11.00

FRANGELICO

$10.00

BAYLEYS

$11.00

GRAND MERNIER

$10.00

LICOR 43

$10.00

Red Wine

PINOT NOIR- SANTA BARBARA

$15.00

SKISIDE CABERNET SAUVIGNON 2018

$11.00

SKISIDE CHARDONNAY 2019

$12.00

MONTES MALBEC- CHILE

$12.00

DECOY CABERNET - CALIFORNIA

$17.00

DON MELCHOR - CABERNET - CHILE

$299.99

Rum

MALIBU RUM

$10.00

DIPLOMATICO PREMIUM

$11.00

BACARDI

$10.00

BACARDI ANEJO

$11.00

Signature Cocktails

HEIR OF GOD

$16.00

HENNESSY V.S, VENEZUELAN PREMIUM DARK RUM, COINTREAU, AMARAS MEZCAL MIXED WITH PINEAPPLE AND COCONUT.

PRETTY LITTLE THING

$16.00

CITRUS VODKA, LAVENDER, CHAMBORD & FRENCH POIRE LIQUEUR.

THE BAD GIRL

$16.00

TITO'S VODKA, PASSION FRUIT INFUSED W/ VANILLA, AGAVE & PROSECCO SPARKLING WINE.

SADASHI

$16.00

LIQUOUR JAPANESE, LYCHEE INFUSIÓN W/ PREMIUM VODKA.

SWEET TEMPTATION

$15.00

AMARAS MEZCAL, COINTREAU, DRAGON FRUIT AND AGAVE.

TROUBLE MAKER

$15.00

TITO’S VODKA, PREMIUM COCONUT RUM, ORANGE LIQUOR INFUSED WITH PASSION FRUIT.

TULUM VIBES

$15.00

TEQUILA REPOSADO, BASIL SYRUP INFUSED W/ CUCUMBER & ORANGE LIQUEUR.

OH! DARLING

$15.00

THE CHEATER

$15.00

(OLD FASHION VERSION) A COMBINATION OF TEQUILA & MEZCAL, BROWN SUGAR SIRUP INFUSED WITH VANILLA.

HONORABLE CARAJILLO

$15.00

ESPRESSO SHOT, CRUSH ROASTED PEANUTS, LICOR 43 INFUSED WITH COCOA.

Top Ranking

PATRON EL ALTO

$36.00

JOSE CUERVA RESERVA DE LA FAM

$43.00

DON JULIO EXTRA AÑEJO ULTIMA RESERVA

$76.00

CLASE AZUL PLATA

$35.00

CLASE AZUL REPOSADO

$40.00

CLASE AZUL GOLD

$50.00

CLASE AZUL AÑEJO

$83.00

818 RESERVE AÑEJO

$36.00

Vodka

Ketel one

$10.00

Tito's

$11.00

Effen Cucumber

$10.00

Grey Goose

$11.00

Belvedere

$11.00

Hard Truth

$10.00

Absolute

$10.00

Whiskey

Johnnie Walker Black

$11.00

Johnnie Walker Red

$10.00

Jameson

$10.00

Jack Daniel's Black

$10.00

Buchanan's 12

$12.00

Pineapple Buchanan's

$12.00

Buchanan's 18

$18.00

Buchanan's Red Seal

$33.00

Crown Royal

$10.00

Crown Royal Apple

$10.00

The Glenlivet 12

$13.00

Dewar's White Label

$10.00

Jim Bean Bourbon

$10.00

White & Rose

SANTA MARGHERITA PINOT GRIGIO- ITALIA

$16.00

CAPOSALDO MOSCATO- ITALIANO

$11.00

MOVENDO MOSCATO - ITALIANO

$10.00

BERTENURA MOSCATO - ITALIANO

$11.00

J VINEYARDS PINOT GRIS- CALIFORNIA

$15.00

BÖEN - SANTA BARBARA

$13.00

THE BEACH ROSE- LA MOTTE FRANCE

$13.00

MINI BRUT ROSE CHANDON - CALIFORNIO - BOTELLA

$23.00

MINI CHANDON BRUT - CALIFORNIA - BOTELLA

$23.00

MINI CHANDON SPRITZ - BOTELLA

$23.00