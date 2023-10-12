El Kiosko Latin Cafe
COMIDA
APERITIVOS
CROQUETA
CROQUETA
ALCAPURRIAS
PASTELES PR
PAPA RELLENA
TOSTADO
TOSTADO C QUESO
TOSTADO C CROOTAS
TOSTADA C JAMON
TOSTADA C BACON
PASTELITO CARNE
PASTELITO
PASTELITO QUESO
PASTELITO GUAYABA
PATELITO GUAYABA C QUESO
PASTELITO COCO
EMPANADA POLLO
EMPANADA CARNE
EMPANADA JAMON Y QUESO
PICADERA P 2
PICADERA P 4
CEVICHE MIXTO
CEVICHE CAMARON ES
CEVICHE PESCADO
DESAYUNO
DOS HUEVOS, TOSTADAS, CAFE
TWO EGGS,CUBAN TOAST AND COFFEE (DOS HEVOS,TOSTADAS Y CAFE)
DOS HUEVOS, JAMON, TOSTADA, CAFE
TWO EGGS,HAM OR BACON,TOAST,COFFEE (DOS HUEVOS, JAMON O BACON, TOSTADA,CAFE)
DOS HUEVOS, BACON, TOSTADAS, CAFE
DOS HUEVOS, BISTEC, TOSTADO, CAFE
TWO EGGS,STEAK OR CHICKEN,TOAST,COFFEE (DOS HUEVOS,BISTEC O POLLO,TOSTADO Y CAFE
DOS HUEVOS, POLLO, TOSTADO, CAFE
OMELETTE, TOSTADAS, CAFE
OMELETTE, JAMON, TOSTADAS, CAFE
OMELETTE, BACON, TOSTADAS, CAFE
OMELETTE DE PAPA
POTATO OMELETTE/ TORTILLO DE PAPA
MANGU
MANGU/DOMINICAN BREAKFAST
FRENCH TOAST
FRENCH TOAST OR PANCAKES WITH HAM OR BACON
PANCAKES
GRITS
GRITS OR OATMEAL
OATMEAL
CLARO DE HUEVOS
EGG WHITES ONLY/CLARA DE HEVOS
FRIED FISH, GRITS, CAFE
FRIED FISH, GRITS AND COFFEE
ARROZ BLANCO, HUEVOS FRITOS, CAFE
ARROZ BLANCO CON HUEVOS FRITOS CON CAFE
PERICO RIPIADO
PERICO RIPIADO/WESTERN OMELETTE, TOAST, AND COFFEE
QUESO FRITO, TOSTONE
QUESO FRITO CON TOSTONE
LONGANIZA, TOSTONES
LONGANIZA CON TOSTONES
AMER CHEESE BANA TORTIL
AMERICAN CHEESE AND BANANA TORTILLA/TORTILLA DE PLATANO Y QUESO AMERICANO
TORTILLA CAMARONES
SHRIMP TORTILLA (TORTILLA CAMARONES)
SANDWICHES
PAN CON BISTEC
STEAK SANDWICH/PAN CON BISTEC
SANDWICH DE POLLO
CHICKEN BREAST SANDWICH/PECHUGA DE POLLO
SANDWICH CUBANO
CUBAN SANDWICH/SANDWICH CUBANO
MEDIA NOCHE
MIDNIGHT/MEDIA NOCHE
SANDWICH DE PUERCO
PORK SANDWICH/SANDWICH DE PUERCO
SANDWICH DE HUEVO
SANDWICH AL GUSTO
JAMON Y QUESO
OMELETTE SANDWICH - SANDWICH DE TORTILLA (WITH AMERICAN CHEESE ADD .50, SWISS ADD .75
CROQUETA PREPARADA
CROQUETTE SANDWICH/CROQUETA PREPARADA
SANDWICH DE TUNA
TUNA SANDWICH/SANDWICH DE TUNA
OMELETTE SANDWICH
SANDWICH DE FILETE DE PESCADO
FISH SANDWICH/SANDWICH DE FILETE DE PESCADO
PERIC RPIADO SANWICH
CLUB SANDWICH
CLUB SANDWICH
CHIMI DOMINICAN
CHIMI DOMINICAN
CARNE & PUERCO
ORDEN ESPECIAL
SOLO BISTEC
SOLO BISTEC EMP
SOLO PICADILLO
SOLO VACA FRITA
SOLO ROPA VIEJA
SOLO RABO
SOLO LECHON ASADO
SOLO MASITAS PUERCO
SOLO PATICAS PUERCO
SOLO CHULETAS
SOLO CHULETAS AHUMADAS
SOLO PECHUGA
SOLO PECHUGA EMP
SOLO CHULETAS POLLO
CAZUELA MARISCOS
SOLO FILETE EMP
SOLO GROUPER FINGER
PECHUGA EMPANIZADA
SOLO CAMARON EMPANIZADO
SOLO CAMARON ENCHILADA
SOLO CAMARON AJILLO
CHIEF SPECIAL 7
CHIEF SPECIAL 9
CHIEF SPECIAL 12
ORDEN ESPECIAL
ORDEN ESPECIAL NTX
POLLO & MARISCOS
PECHUGA GRILL
PECHUGA PLANCHA
PECHUGA EMBANIZADA
CHICHARRON POLLO
ALITAS DE POLLO
PECHUGA POLLO TERIYAKI
SALTEADO POLLO
FILETILLO POLLO
PECHUGUINA POLLO
MEDIO POLLO
SALTEADO CARNE CAMAR
SALTEADO POLLO CAMAR
MAR Y TIERRA
FILETE PLANCHA
FILETE EMPANIZADO
CAMARONES EMPANIZADO
CAMARONES PLANCHA
CAMARONES ENCHILADO
CAMARONES AJILLO
GROUPER FINGER FRIES
PARGO ENTERO
MASITA PESCADO
CAZUELA MARISCOS
MOFONGO
MOFOGO
MOFONGO/GREEN PLANTAINS MASHED WITH PORK SKINS
MOF CON CHURRASCO
MONFONGO CON CHURRASCO/FLANK STEAK
MOF CHURRASCO Y CAMARONES
MOFONGO CHURRASCO Y CAMARONES
MOF CON BISTEC DE PALOMILLA
MONFONGO CON BISTEC DE PALOMILLA/ PALOMILLA STEAK
MOF VACA FRITA
MOF ROPA VIEJA
MOF PECHUG POLLO
MOF CHICHARRON POLLO
MOF CON MASITAS DE PUERCO
MOFONGO CON MASITAS DE PUERCO/ LECHONA ASADO
MOF LECHON ASADO
MOF PATICAS PUERCO
MOF CHULETA
MOF CON CAMARONES
MOFONGO CON CAMARONES/SHRIMP MOFINGO
MOF CON FILETE DE PESCADO
MOFONGO CON FILETE DE PESCADO/FISH FILET
MOF PESCADO
MOFONGO CON PECHUGA DE POLLO/CHICKEN BREAST
LUN MAR MIE JUE
CARNE CON PAPA
CARNE CON PAPA/BEEF AND POTATO STEW
FRICASE DE POLLO
FRICASE DE POLLO/CHICKEN FRICASSEE
RABO ENCENDIDO
FRICASE DE POLLO/CHICKEN FRICASSEE
POLLO ASADO
FRICASE DE POLLO/CHICKEN FRICASSEE
ARROZ CON POLLO
FRICASE DE POLLO/CHICKEN FRICASSEE
CHULETAS EN SALSA
FRICASE DE POLLO/CHICKEN FRICASSEE
BISTEC EN SALSA
FRICASE DE POLLO/CHICKEN FRICASSEE
LECHON ASADO
FRICASE DE POLLO/CHICKEN FRICASSEE
PICADILLO
FRICASE DE POLLO/CHICKEN FRICASSEE
CHIVO
FRICASE DE POLLO/CHICKEN FRICASSEE
VIE SAB DOM
EXTRA SIDES
SOPA
SOPA DE POLLO PQ
SOPA DE POLLO GDE
SOPA DE RES PQ
SOPA DE RES/ BEEF SOUP (SMALL)
SOPA DE RES GDE
SOPA DE RES/ BEEF SOUP (LARGE)
SOPA MARISCOS PQ
FISH FOOD SOUP/SOPA DE MARISCO (SMALL)
SOPA MARISCOS GDE
FISH FOOD SOUP/SOPA DE MARISCO (LARGE)
SOPA MONDONGO PQ
SOPA MONDONGO GDE
ENSALADA
SIDES
BEBIDAS
BEBIDAS
CHAP COLADA
MEDIA COLADA
CORTADITO
COLADA
CAFE CON LECHE
CAFE CON LECHE TAZA
CAFE AMERICANO
CAFE GRANDE
CAFE GDE
CHOCOLATE PQ
CHOCOLATE PEQUENO
CHOCOLATE GR
CHOCOLATE GRANDE
T.E
T.E GRANDE
FROZEN DRINK PQ
FROZEN DRINK GR
AGUA
AGUA
AGUA PERRIER
AGUA PERRIER
SODA MESAS
SODA COUNTER
MALTA
GATORADE
MISTIC
JUGO BOTELLA
JUGO BOTELLA MZNA
JUGO BOTELLA NRJA
JUGO COCO RICO
VASO CON HIELO
BEBIDAS ALCOHOL
JUGOS NATURALES
PAPAYA
PAPAYA (CON LECHE MAS .50 CENTAVOS/ADD MILK .50 CENTS)
MANGO
MANGO (CON LECHE MAS .50 CENTAVOS/ADD MILK .50 CENTS)
FRESA
FRESA (CON LECHE MAS .50 CENTAVOS/ADD MILK .50 CENTS)
PINA
PINA (CON LECHE MAS .50 CENTAVOS/ADD MILK .50 CENTS)
MAMEY
MAMEY (CON LECHE MAS .50 CENTAVOS/ADD MILK .50 CENTS)
GUANABANA
GUANABANA (CON LECHE MAS .50 CENTAVOS/ADD MILK .50 CENTS)
MARACUYA
MARACUYA (CON LECHE MAS .50 CENTAVOS/ADD MILK .50 CENTS)
TARMARINDO
TARMARINDO (CON LECHE MAS .50 CENTAVOS/ADD MILK .50 CENTS)
NARANJA
NARANJA
BANANA
BANANA
BANANA CON TRIGO
BANANA CON TRIGO
ESPECIAL
LIMONADA
LIMONADA