El Rey taqueria mexican restaurant 1700 N BROADWAY AVE STE B
DESAYUNOS
HUEVOS RANCHEROS
2 FRIED EGG 1 1 FRIED CORN TORTILLA COVER WITH RANCHERA SAUCE,BEANS
MACHACA CON HUEVO
SCRAMBLE EGG WITH DRIED MEAT WITH PICO DE GALLO SERVED WITH BEANS POTATO AND TOTILLAS
CHORIZO CON HUEVO
SCRAMBLE EGG MIX WITH MEXICAN CHORIZO BEANS POTATO AND TORTILLAS
HUAVOS A LA MEXICANA
SCRAMBLE EGG PICO DE GALLO SERVED WITH BEANS POTATO TORRILLAS
CHILAQUILES EL REY
CRISPY TORTILLA,SALSA MORITA,CREMA, EGG ,BARBACOA, BEANS &POTATO
CHILAQUILES
CRISPY TORTILLA SALSA TOMATILLO ONION CILANTRO BEANS POTATO TORTILLA
MIGAS
SCRAMBLE EGG PICO DE GALLO CHEESE CRI[SPY TORTILLA
HOT CAKES
3 PANACKES WITHMAPLE SYRUP TRES LECHES SAUCE COFFEE OR MILK
HUEVOS DIVORCIADOS
ANY STYLE EGG TOMATILLO SAUCE RANCHERA SAUCE BEANS POTATO TORTILLA
POTATO&EGG BURRITO
POTATO AND EGG
CHORIZO&EGG BURRITO
CHORIZO AND EGG
BACON&EGG BURRITO
BACON AND EGG
MACHACA BURRITO
MACHACA AND EGG
HAM&EGG BURRITO
HAM AND EGG
CACTUS&EGG BURRITO
CACTUS AND EGG
MIGAS BURRITO
MIGAS
TACO POTATO&EGG
POTATO AND EGG
TACO CHORIZO&EGG
CHORIZO AND EGG
TACO BACON& EGG
BACON AND EGG
TACO MACHACA
MACHACA AND EGG
TACO HAM&EGG
HAM AND EGG
TACO NOPALITOS & EGG
NOPALITOS AND EGG
TACO MIGAS
MIGAS
CHILAQUILES ESPECIALES
DESSERT
BEBIDAS
AGUA DE HORCHATA
RICE WATER
AGUA DE JAMAICA
JAMAICA EXTRACT SUGAR WATER
AGUA DE LIMON
FRESH LIME JUICE SUGAR WATER
TEA
TEA SUGAR WATER
JUGO DE NARANJA
FRESH ORANGE JUICE
COFFEE
COFFEE
COCACOLA MEXICANA
MEXICAN SODA
JARRITOS
SABORES
SIDRAL
APPLE
TOPO CHICO
MINERAL WATER
SPRITE
SODA
MICHELADA EL REY
CHOICE BEER SHRIMP TAJIN
MICHELADA DE LA CASA
CHIOCE BEER MICHELADA MIX
CEVICHELADA
CEVICHE BEER MICHELADA MIX
JAMAICA
HORCHATA 16oz
BEER
APPS
VOLCASITOS
CRISPY TOSTADAS CHOICE OF MEAT CEBOLLA CILANTRO
MACHETE EL REY
FRESH MASA QUESADILLA CHOICE MEAT BEANS MORITA SAUCE LETTUCE TOMATO CHEESE
NACHOS EL REY
CRISPY CORN TORTILLAS BEANS PICO DE GALLO OAXACA CHEESE
GORDITAS
CORN MASA STUFFED OF MEAT CILANTRO/ONIONS
BURRITO VERDE&ROJO
14"FLOUR TORTILLA YOU CHOICE OF MEAT CHESSE MORITA O TOMATILLO SAUCE
MEXICAN TORTA
MEXICAN BOLILLO YOU CHOICE MEAT REFRIED BEANS LETTUCE AVOCADO PICKLED JALAPEÑO
MOLLETES
MEXICAN BOLILLO REFRIED BEANS OAXACA CHEESE FRESH PICO DE GALLO/GUACAMOLE
EL REY CALI BURRITO
14"FLOUR TORTILLA YOU CHOICE OF MEAT RICE,BEANS ONION,CILANTRO,OAXACA CHEESE GUACAMOLE
HUARACHE
THICK CORN TORTILLA YOU CHOICE OF MEAT REFRIED BEANS,QUESO FRESCO,ESCABECHE ONIONS
TOSTADA DE CEVICHE
WHITE FISH CURED IN LIME JUICE,PICO DE GALLO,MAYO,AGUACATE
TORTA DE LOMO
PORK SHOULDER,QUESO PANELA,TOMATO,ONION,SALSA VERDE
TORTA CUBANA
PULL PORK,HAM,MILANESA,REFRIED BEANS,ONION,AVOCADO,OAXACA CHEESE
CHICKEN QUESADILLA
CHEESE QUESADILLA
QUESADILLA DE BIRRIA
CALDOS
CALDO TLALPEÑO
CHIPOTLE CHICKEN BROTH,PULL CHICKEN CRISPY TORTILLA STRIPS,AVOCADO,QUESO FRESCO,ONION/CILANTRO
MENUDO(ONLY SATURDAY&SUNDAY)
COW STEW SERVED WITH DICED ONIOS/CILANTRO,DRIED OREGANO
BIRRIA DE RES
BIRRIA BY POUND OR CONSOME SERVED WITH ONIONS/CILANTRO,LIMES,CORN TORTILLAS
BIRRIA RAMEN
RAMEN NOODLES WITH BIRRIA STEW WITH ONIONS/CILANTRO
ESPECIAL TLALPENO
ESPECIAL MENUDO
TACOS
QUESABIRRIA TACOS
3 CORN QUESABIRRIA TACOS,OAXACA MEALT CHEESE,ONION/CILANTRO 8OZ DE COSOME
TACO PASTOR
CILANTRO ONION TORTILLA
TACO BARBACOA
ONION CILANTRO TORTILLA
TACO BISTEC
ONION CILANTRO TORTILLA
TACO LENGUA
ONION CILANTRO TORTILLA
CAMPECHANO
ONION CILANTRO TORTILLA
CHORIZO
ONION CILANTRO TORTILLA
TRIPA
ONION CILANTRO TORTILLA
ARACHERA
ONION CILANTRO TORTILLA
GRINGA
ONION CILANTRO TORTILLA
BIRRIA TACO
ONION CILANTRO TORTILLA
QUESABIRRIA
ONION CILANTRO TORTILLA
TACO TUESDAY BEEF
TACO TUESDAY CHICKEN FAJITA
TACO TUESDAY PASTOR
QUESABIRRIA ESPECIAL
ENSALADAS
SIDES
PLATOS FUERTES
CARNE ASADA
SKIRT STEAK BEANS RICE SALAD TORTILLA
PECHUGA A LA PLANCHA
CHICKEN BREAST RICE BEANS SALAD TORTILLAS
ALAMBRE
SKIRT MEAT PEPPER MIX RICE BEANS CHEESE TORTILLAS
CHILES RELLENOS
POBLANOS PEPPERS WITH CHICKEN OR CHEESE RICE BEANS TORTILLAS
MOJARRA MACHA
FRIED WHOLE TILAPIA SALSA MACHA CHEESE RICE BEANS SALAD TORTILLA OR BREAD
COCHINITA PIBIL
ROASTED PORK SHOULDER ACHIOTE MARINATE RICE BEANS TORTILLA PICKLE RED ONION HABANERO SALSA
MOJARRA FRITA EL REY
WHOLE FRIED TILAPIA RICE BEANS OR FRIES LETTCE TOMATO ONION AVOCADO
ASADO DE BODA
PORK SHOULDER MORITA SAUCE RICE BEANS TORTILLA LETTUCE TOMATO GUACAMOLE SOUR CREAMTORTILLA
MOLE MI TIERRA
CHICKEN HOME MADE MOLE SAUCE RICE BEANS TORTILLAS LETTUCE TOMATO
DISCADA NORTENA
SKIRT BEEF CHORIZO SALCHICHA BACON PEPPER MIX JALAPENO RICE BEANS LETTUECE TOMATO POTATOES TOMATO SAUCE TORTILLA
MILANESA EL REY
BREADED CHICKEN OR BEEF RICE FRENCH FRIED LETTUCE TOMATO AVOCADO ONION TORTILLAS
FLAUTAS
CRISPY FLAUTAS CHICKEN TINGA RICE BEANS LETTUCE TOMATO GUACAMOLE SOOUR CREAM QUESO FRESCO
APORREADILLO
DRIED MEAT WITH EGG COLORADO SAUCE RICE BEANS LETTUCE TOMATO GUACAMOLE ONION TORTILLAS
POLLO MORITA
CHICKEN BREAST RICE BEANS OAXACA CHEESE MORITA SAUCE POBLANO RAJAS TORTILLAS
SPECIAL MOJARRA
MIX FAJITAS
FISH PLATE
ENCHILADAS
CHICKEN MOLE ENCHILADAS
3 ENCHILADAS CHICKEN MOLE SAUCE RICE BEANS CHEESE LETTUCE TOMATO
VERDE ENCHILADAS
3 ENCHELADAS CHICKEN OR BEEF RICE BEANS LETTUCE TOMATO ONION
TACOS ROJOS
3 TORTILLAS RED GUAJILLO SAUCE CHICKEN RICE BEANS LETTUCE POTATO CARROTS QUESO FRESCO CUERITOS
TAMPIQUENA
2 ENCHILADAS OAXACA CHEESE MORITA SAUCE RICE BEANS 4 OZ SKIRT BEEF LETTUCE TOMATO AVOCADO