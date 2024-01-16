ElleRae's Tacos 484 South Salina Street
BIRRIA TACOS
QUESADILLAS
ELOTE CUPS
DRINKS
- PINEAPPLE AQUA FRESCA$5.00
PINEAPPLE
- STRAWBERRY AQUA FRESCA$5.00
STRAWBERRY
- FRUIT PUNCH JARRITOS$4.00
TAMARINDO
- GUAVA JARRITOS$4.00
GUAVA
- LIME JARRITOS$4.00
FRUIT PUNCH
- MANADARIN JARRITOS$4.00
PASSION FRUIT
- MINERAGUA JARRITOS$4.00
- PINEAPPLE JARRITOS$4.00
MANDARIN
- TAMARIND JARRITOS$4.00
- SANGRIA SENORIAL$4.00
- BOTTLED WATER$3.00
WATERMELON
ElleRae's Tacos 484 South Salina Street Location and Ordering Hours
(315) 921-9190
Closed