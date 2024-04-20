Epic Burger Barrington
SANDWICHES
- BUILD YOUR OWN BURGER$8.99
THE ORIGINAL BUILD YOUR OWN EPIC BURGER MADE WITH YOUR CHOICE OF PATTY, CHEESE, AND TOPPINGS.
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- CLASSIC EPIC BURGER$8.99
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- DOUBLE EPIC$12.99
TWO PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
TWO PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- TRIPLE EPIC$16.99
THREE PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
THREE PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- PATTY MELT$9.99
Creekstone Farms Black Angus Beef, two slices of melted aged cheddar cheese, grilled onions, giardiniera pepper blend, and Epic sauce served on a buttery brioche bun.
Creekstone Farms Black Angus Beef, two slices of melted aged cheddar cheese, grilled onions, giardiniera pepper blend, and Epic sauce served on a buttery brioche bun.
- COWBOY BURGER$9.99
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTY, BACON, AGED CHEDDAR CHEESE, GRILLED ONION, PICKLE, BBQ SAUCE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTY, BACON, AGED CHEDDAR CHEESE, GRILLED ONION, PICKLE, BBQ SAUCE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- FARMHOUSE BURGER$11.99
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, CAGE FREE EGG, BACON, PEPPER JACK CHEESE , LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, CAGE FREE EGG, BACON, PEPPER JACK CHEESE , LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- BEYOND BURGER$10.99
PLANT BASED BEYOND MEAT™ PATTY, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION, VEGAN MAYO, SERVED ON A TOASTED WHEAT BUN.
PLANT BASED BEYOND MEAT™ PATTY, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION, VEGAN MAYO, SERVED ON A TOASTED WHEAT BUN.
- EPIC TURKEY$8.99
LEAN GROUND TURKEY, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED WHEAT BUN.
LEAN GROUND TURKEY, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED WHEAT BUN.
- EPIC CHICKEN$8.99
HAND BREADED CRISPY CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE, SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
HAND BREADED CRISPY CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE, SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- HONEY HOT CHICKEN$9.99
ALL NATURAL CAJUN FRIED CHICKEN BREAST, HONEY HOT SAUCE, PEPPER JACK CHEESE, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
ALL NATURAL CAJUN FRIED CHICKEN BREAST, HONEY HOT SAUCE, PEPPER JACK CHEESE, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- CALIFORNIA CHICKEN$9.99
ALL NATURAL GRILLED CHICKEN BREAST, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
ALL NATURAL GRILLED CHICKEN BREAST, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- EPIC FISH$9.99
LIMITED TIME- IPA BEER BATTERED COD SERVED WITH LETTUCE, PICKLES & TARTAR SAUCE</
LIMITED TIME- IPA BEER BATTERED COD SERVED WITH LETTUCE, PICKLES & TARTAR SAUCE