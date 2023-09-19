Epic Burger - Evanston
SANDWICHES
BUILD YOUR OWN BURGER MADE WITH YOUR CHOICE OF PATTY, CHEESE, AND TOPPINGS
BUILD YOUR OWN BURGER MADE WITH YOUR CHOICE OF PATTY, CHEESE, AND TOPPINGS
PREMIUM BLACK ANGUS BEEF, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION, EPIC SAUCE
PREMIUM BLACK ANGUS BEEF, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION, EPIC SAUCE
PREMIUM BLACK ANGUS BEEF, BACON, CHEDDAR, GRILLED ONION, PICKLE, BBQ SAUCE, EPIC SAUCE, BRIOCHE BUN
PREMIUM BLACK ANGUS BEEF, BACON, CHEDDAR, GRILLED ONION, PICKLE, BBQ SAUCE, EPIC SAUCE, BRIOCHE BUN
PREMIUM BLACK ANGUS BEEF, CAGE FREE EGG, BACON, PEPPER JACK , LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION, EPIC SAUCE, BRIOCHE BUN
PREMIUM BLACK ANGUS BEEF, CAGE FREE EGG, BACON, PEPPER JACK , LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION, EPIC SAUCE, BRIOCHE BUN
PLANT BASED BEYOND MEAT PATTY, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION, VEGAN MAYO, WHEAT BUN
PLANT BASED BEYOND MEAT PATTY, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION, VEGAN MAYO, WHEAT BUN
LEAN GROUND TURKEY, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, EPIC SAUCE, BRIOCHE BUN
LEAN GROUND TURKEY, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, EPIC SAUCE, BRIOCHE BUN
ALL NATURAL CAJUN FRIED CHICKEN BREAST, HONEY HOT SAUCE, PEPPER JACK, PICKLE, EPIC SAUCE
ALL NATURAL CAJUN FRIED CHICKEN BREAST, HONEY HOT SAUCE, PEPPER JACK, PICKLE, EPIC SAUCE
ALL NATURAL GRILLED CHICKEN BREAST, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, EPIC SAUCE
ALL NATURAL GRILLED CHICKEN BREAST, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, EPIC SAUCE
VIENNA ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A BRIOCHE BUN WITH CHOICE OF TOPPINGS
VIENNA ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A BRIOCHE BUN WITH CHOICE OF TOPPINGS
SIDES
HOMESTYLE CHICKEN TENDERS WITH CHOICE OF (1) DIPPING SAUCE
HOMESTYLE CHICKEN TENDERS WITH CHOICE OF (1) DIPPING SAUCE
FRIED IN CANOLA OIL,SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT
FRIED IN CANOLA OIL,SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT
FRIED IN CANOLA OIL,SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT
FRIED IN CANOLA OIL,SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT
WAFFLE CUT, FRIED IN CANOLA OIL AND SERVED WITH HONEY MUSTARD DIPPING SAUCE
WAFFLE CUT, FRIED IN CANOLA OIL AND SERVED WITH HONEY MUSTARD DIPPING SAUCE
GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH GALRIC PARMESAN SAUCE AND TOPPED WITH MORE PARMESAN CHEESE
GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH GALRIC PARMESAN SAUCE AND TOPPED WITH MORE PARMESAN CHEESE
GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH MONTEREY JACK CHEESE,BACON, GRILLED ONIONS , EPIC SAUCE AND JALAPENOS
GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH MONTEREY JACK CHEESE,BACON, GRILLED ONIONS , EPIC SAUCE AND JALAPENOS
SHAKES
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND STRAWBERRIES
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND STRAWBERRIES
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND HERSHEY'S CHOCOLATE SYRUP
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND HERSHEY'S CHOCOLATE SYRUP
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND NUTELLA
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND NUTELLA