SANDWICHES

BUILD YOUR OWN BURGER
BUILD YOUR OWN BURGER
$8.99

BUILD YOUR OWN BURGER MADE WITH YOUR CHOICE OF PATTY, CHEESE, AND TOPPINGS

BUILD YOUR OWN BURGER MADE WITH YOUR CHOICE OF PATTY, CHEESE, AND TOPPINGS

CLASSIC EPIC BURGER
CLASSIC EPIC BURGER
$8.99

PREMIUM BLACK ANGUS BEEF, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION, EPIC SAUCE

PREMIUM BLACK ANGUS BEEF, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION, EPIC SAUCE

DOUBLE EPIC
$12.99

TRIPLE EPIC
$16.99

COWBOY BURGER
COWBOY BURGER
$8.99

PREMIUM BLACK ANGUS BEEF, BACON, CHEDDAR, GRILLED ONION, PICKLE, BBQ SAUCE, EPIC SAUCE, BRIOCHE BUN

PREMIUM BLACK ANGUS BEEF, BACON, CHEDDAR, GRILLED ONION, PICKLE, BBQ SAUCE, EPIC SAUCE, BRIOCHE BUN

FARMHOUSE BURGER
FARMHOUSE BURGER
$12.99

PREMIUM BLACK ANGUS BEEF, CAGE FREE EGG, BACON, PEPPER JACK , LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION, EPIC SAUCE, BRIOCHE BUN

PREMIUM BLACK ANGUS BEEF, CAGE FREE EGG, BACON, PEPPER JACK , LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION, EPIC SAUCE, BRIOCHE BUN

BEYOND BURGER
BEYOND BURGER
$10.99

PLANT BASED BEYOND MEAT PATTY, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION, VEGAN MAYO, WHEAT BUN

PLANT BASED BEYOND MEAT PATTY, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION, VEGAN MAYO, WHEAT BUN

TURKEY BURGER
TURKEY BURGER
$8.99

LEAN GROUND TURKEY, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, EPIC SAUCE, BRIOCHE BUN

LEAN GROUND TURKEY, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, EPIC SAUCE, BRIOCHE BUN

HONEY HOT CHICKEN
HONEY HOT CHICKEN
$9.99

ALL NATURAL CAJUN FRIED CHICKEN BREAST, HONEY HOT SAUCE, PEPPER JACK, PICKLE, EPIC SAUCE

ALL NATURAL CAJUN FRIED CHICKEN BREAST, HONEY HOT SAUCE, PEPPER JACK, PICKLE, EPIC SAUCE

CALIFORNIA CHICKEN
CALIFORNIA CHICKEN
$9.99

ALL NATURAL GRILLED CHICKEN BREAST, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, EPIC SAUCE

ALL NATURAL GRILLED CHICKEN BREAST, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, EPIC SAUCE

HOT DOG
$5.99

VIENNA ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A BRIOCHE BUN WITH CHOICE OF TOPPINGS

VIENNA ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A BRIOCHE BUN WITH CHOICE OF TOPPINGS

ITALIAN BEEF BURGER
$9.99

GRILLED CHEESE
$4.99
BOO BURGER
$10.99

SIDES

3 PIECE CHICKEN TENDERS
$5.99

HOMESTYLE CHICKEN TENDERS WITH CHOICE OF (1) DIPPING SAUCE

HOMESTYLE CHICKEN TENDERS WITH CHOICE OF (1) DIPPING SAUCE

REGULAR EPIC FRIES
$2.99

FRIED IN CANOLA OIL,SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT

FRIED IN CANOLA OIL,SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT

LARGE EPIC FRIES
$5.99

FRIED IN CANOLA OIL,SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT

FRIED IN CANOLA OIL,SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT

SWEET POTATO FRIES
$3.99

WAFFLE CUT, FRIED IN CANOLA OIL AND SERVED WITH HONEY MUSTARD DIPPING SAUCE

WAFFLE CUT, FRIED IN CANOLA OIL AND SERVED WITH HONEY MUSTARD DIPPING SAUCE

LARGE SWEET POTATO FRIES
$6.99

GARLIC PARM FRIES
$6.99

GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH GALRIC PARMESAN SAUCE AND TOPPED WITH MORE PARMESAN CHEESE

GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH GALRIC PARMESAN SAUCE AND TOPPED WITH MORE PARMESAN CHEESE

FULLY LOADED FRIES
$6.99

GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH MONTEREY JACK CHEESE,BACON, GRILLED ONIONS , EPIC SAUCE AND JALAPENOS

GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH MONTEREY JACK CHEESE,BACON, GRILLED ONIONS , EPIC SAUCE AND JALAPENOS

EPIC COOKIES
$0.99

BIG FAT COOKIE
$6.49
ICE CREAM CONE
$2.50

SHAKES

VANILLA SHAKE
$5.49

ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK

ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK

STAWBERRY SHAKE
$5.49

ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND STRAWBERRIES

ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND STRAWBERRIES

CHOCOLATE SHAKE
$5.49

ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND HERSHEY'S CHOCOLATE SYRUP

ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND HERSHEY'S CHOCOLATE SYRUP

NUTELLA SHAKE
$5.49

ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND NUTELLA

ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND NUTELLA

COOKIES AND CREAM SHAKE
$5.49
PREMIUM SHAKE
$6.49

BEVERAGES

Fountain Beverage
$2.69
Pepsi- 12 oz Can
$2.69
Diet Pepsi- 12 oz Can
$2.69
Bubbly Lime- 12 oz Can
$2.69
Blackberry Bubbly - 12 oz Can
$2.69
Mountain Dew - 12 oz Can
$2.69
Pure Leaf Sweet Tea
$2.69
Sierra Mist - 12 oz Can
$2.69
San Pellegrino
$2.69
Mexican Crush
$2.99
Bottled Water
$2.69
JUICE BOX
$0.99
Pepsi Zero - 12 oz Can
$2.69
Pure Leaf Tea Unsweetened
$2.69
Pure Leaf Tea Lemon
$2.69
Pure Leaf Tea Sweetened
$2.69

SAUCES

SIDE BBQ
$0.99
SIDE HONEY MUSTARD
$0.99
SIDE BUFFALO
$0.99
SIDE RANCH
$0.99
SIDE GARLIC PARM
$0.99
SIDE EPIC SAUCE
$0.99
SIDE MAYO
$0.99
SIDE MUSTARD
$0.99
SIDE KETCHUP
$0.99

CATERING

CLASSIC SINGLE BOXED LUNCH
$15.99
GRILLED. CHICKEN BOXED LUNCH
$15.99
FRIED CHICKEN BOXED LUNCH
$15.99
BEYOND BURGER BOXED LUNCH
$15.99
10 EPIC SLIDERS
$49.99
10 BEYOND SLIDERS
$49.99
10 TURKEY SLIDERS
$49.99
BLACK ANGUS BEEF BURGER BAR
$12.99
GRILLED CHICKEN SANDWICH BAR
$12.99
FRIED. CHICKEN SANDWICH BAR
$12.99
TURKEY BURGER BAR
$12.99
BEYOND BURGER BAR
$12.99
TRAY OF EPIC FRIES
$24.99
KETTLE POTATO CHIPS
$1.99
GROUP SALAD FOR 10
$24.99