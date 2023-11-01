Epic Burger South Loop
SANDWICHES
THE ORIGINAL BUILD YOUR OWN EPIC BURGER MADE WITH YOUR CHOICE OF PATTY, CHEESE, AND TOPPINGS.
THE ORIGINAL BUILD YOUR OWN EPIC BURGER MADE WITH YOUR CHOICE OF PATTY, CHEESE, AND TOPPINGS.
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
TWO PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
TWO PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
THREE PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
THREE PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTY, BACON, AGED CHEDDAR CHEESE, GRILLED ONION, PICKLE, BBQ SAUCE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTY, BACON, AGED CHEDDAR CHEESE, GRILLED ONION, PICKLE, BBQ SAUCE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, CAGE FREE EGG, BACON, PEPPER JACK CHEESE , LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, CAGE FREE EGG, BACON, PEPPER JACK CHEESE , LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
PLANT BASED BEYOND MEAT™ PATTY, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION, VEGAN MAYO, SERVED ON A TOASTED WHEAT BUN.
PLANT BASED BEYOND MEAT™ PATTY, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION, VEGAN MAYO, SERVED ON A TOASTED WHEAT BUN.
LEAN GROUND TURKEY, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED WHEAT BUN.
LEAN GROUND TURKEY, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED WHEAT BUN.
ALL NATURAL CAJUN FRIED CHICKEN BREAST, HONEY HOT SAUCE, PEPPER JACK CHEESE, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
ALL NATURAL CAJUN FRIED CHICKEN BREAST, HONEY HOT SAUCE, PEPPER JACK CHEESE, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
ALL NATURAL GRILLED CHICKEN BREAST, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
ALL NATURAL GRILLED CHICKEN BREAST, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
VIENNA BEEF ™ ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN WITH CHOICE OF TOPPINGS.
VIENNA BEEF ™ ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN WITH CHOICE OF TOPPINGS.
PREMIUM CREEKSTONE BLACK ANGUS BEEF PATTY, PEPPER JACK CHEESE, SLICED ITALIAN BEEF, GIARDINIERA PEPPER BLEND, ON A TOASTED BRIOCHE BUN. SERVED WITH A SIDE OF AU JUS DIPPING SAUCE.
PREMIUM CREEKSTONE BLACK ANGUS BEEF PATTY, PEPPER JACK CHEESE, SLICED ITALIAN BEEF, GIARDINIERA PEPPER BLEND, ON A TOASTED BRIOCHE BUN. SERVED WITH A SIDE OF AU JUS DIPPING SAUCE.
AGED CHEDDAR CHEESE, MELTED BUTTER AND TOASTED BUNS. MAKE IT EPIC AND ADD TOPPINGS OR A SAUCE!
AGED CHEDDAR CHEESE, MELTED BUTTER AND TOASTED BUNS. MAKE IT EPIC AND ADD TOPPINGS OR A SAUCE!
SIDES
HOMESTYLE CHICKEN TENDERS WITH CHOICE OF (1) DIPPING SAUCE
HOMESTYLE CHICKEN TENDERS WITH CHOICE OF (1) DIPPING SAUCE
PREMIUM POTATOES FRIED IN CANOLA OIL, SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT.
PREMIUM POTATOES FRIED IN CANOLA OIL, SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT.
PREMIUM POTATOES FRIED IN CANOLA OIL, SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT.
PREMIUM POTATOES FRIED IN CANOLA OIL, SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT.
SINGLE PORTION OF WAFFLE CUT SWEET POTATO FRIES FRIED IN CANOLA OIL AND SERVED WITH HONEY MUSTARD DIPPING SAUCE.
SINGLE PORTION OF WAFFLE CUT SWEET POTATO FRIES FRIED IN CANOLA OIL AND SERVED WITH HONEY MUSTARD DIPPING SAUCE.
WAFFLE CUT SWEET POTATO FRIES FRIED IN CANOLA OIL AND SERVED WITH HONEY MUSTARD DIPPING SAUCE.
WAFFLE CUT SWEET POTATO FRIES FRIED IN CANOLA OIL AND SERVED WITH HONEY MUSTARD DIPPING SAUCE.
GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH GALRIC PARMESAN SAUCE AND TOPPED WITH MORE PARMESAN CHEESE
GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH GALRIC PARMESAN SAUCE AND TOPPED WITH MORE PARMESAN CHEESE
GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH MONTEREY JACK CHEESE, BACON, GRILLED ONIONS, EPIC SAUCE AND JALAPENOS
GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH MONTEREY JACK CHEESE, BACON, GRILLED ONIONS, EPIC SAUCE AND JALAPENOS
HANDMADE ALL NATURAL CHOCOLATE CHIP COOKIE.
HANDMADE ALL NATURAL CHOCOLATE CHIP COOKIE.
CHICAGO'S ORIGINAL BIG FAT COOKIE. FLAVORS MAY VARY. THIS IS TRULY ONE EPIC COOKIE!
CHICAGO'S ORIGINAL BIG FAT COOKIE. FLAVORS MAY VARY. THIS IS TRULY ONE EPIC COOKIE!
SHAKES
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND STRAWBERRIES
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND STRAWBERRIES
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND HERSHEY'S CHOCOLATE SYRUP
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND HERSHEY'S CHOCOLATE SYRUP
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND NUTELLA
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND NUTELLA
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND OREO™ COOKIE CRUMBLES.
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND OREO™ COOKIE CRUMBLES.