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Epic Burger - Lake Bluff
SANDWICHES
- EPIC FISH$9.99
LIMITED TIME- IPA BEER BATTERED COD SERVED WITH LETTUCE, PICKLES & TARTAR SAUCE
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- BUILD YOUR OWN BURGER$8.99
THE ORIGINAL BUILD YOUR OWN EPIC BURGER MADE WITH YOUR CHOICE OF PATTY, CHEESE, AND TOPPINGS.
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- CLASSIC EPIC BURGER$8.99
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
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- DOUBLE EPIC$12.99
TWO PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
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- TRIPLE EPIC$16.99
THREE PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
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- COWBOY BURGER$9.99
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTY, BACON, AGED CHEDDAR CHEESE, GRILLED ONION, PICKLE, BBQ SAUCE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
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- FARMHOUSE BURGER$11.99
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, CAGE FREE EGG, BACON, PEPPER JACK CHEESE , LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
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- BEYOND BURGER$10.99
PLANT BASED BEYOND MEAT™ PATTY, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION, VEGAN MAYO, SERVED ON A TOASTED WHEAT BUN.
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- EPIC TURKEY$8.99
LEAN GROUND TURKEY, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED WHEAT BUN.
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- EPIC CHICKEN$8.99
- HONEY HOT CHICKEN$9.99
ALL NATURAL CAJUN FRIED CHICKEN BREAST, HONEY HOT SAUCE, PEPPER JACK CHEESE, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
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- CALIFORNIA CHICKEN$9.99
ALL NATURAL GRILLED CHICKEN BREAST, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
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- HOT DOG$5.49
VIENNA BEEF ™ ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN WITH CHOICE OF TOPPINGS.
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- GRILLED CHEESE$4.99
AGED CHEDDAR CHEESE, MELTED BUTTER AND TOASTED BUNS. MAKE IT EPIC AND ADD TOPPINGS OR A SAUCE!
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SIDES
- 3 PIECE CHICKEN TENDERS$5.99
HOMESTYLE CHICKEN TENDERS WITH CHOICE OF (1) DIPPING SAUCE
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- EPIC FRIES$2.99
PREMIUM POTATOES FRIED IN CANOLA OIL, SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT.
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- LARGE EPIC FRIES$5.49
PREMIUM POTATOES FRIED IN CANOLA OIL, SKIN ON, SEASONED WITH SEA SALT.
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- CAJUN FRIES$2.99
- LARGE CAJUN FRIES$5.49
- SWEET POTATO FRIES$3.99
SINGLE PORTION OF WAFFLE CUT SWEET POTATO FRIES FRIED IN CANOLA OIL AND SERVED WITH HONEY MUSTARD DIPPING SAUCE.
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- LARGE SWEET POTATO FRIES$6.99
WAFFLE CUT SWEET POTATO FRIES FRIED IN CANOLA OIL AND SERVED WITH HONEY MUSTARD DIPPING SAUCE.
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- GARLIC PARM FRIES$6.99
GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH GALRIC PARMESAN SAUCE AND TOPPED WITH MORE PARMESAN CHEESE
GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH GALRIC PARMESAN SAUCE AND TOPPED WITH MORE PARMESAN CHEESE
- FULLY LOADED FRIES$6.99
GOLDEN-BROWN FRIES LOADED WITH MONTEREY JACK CHEESE, BACON, GRILLED ONIONS, EPIC SAUCE AND JALAPENOS
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- EPIC COOKIES$0.99
HANDMADE ALL NATURAL CHOCOLATE CHIP COOKIE.
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- BIG FAT COOKIE$6.49
CHICAGO'S ORIGINAL BIG FAT COOKIE. FLAVORS MAY VARY. THIS IS TRULY ONE EPIC COOKIE!
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SHAKES
- VANILLA SHAKE$5.49
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK
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- STRAWBERRY SHAKE$5.49
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND STRAWBERRIES
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- CHOCOLATE SHAKE$5.49
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND HERSHEY'S CHOCOLATE SYRUP
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- NUTELLA SHAKE$5.49
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND NUTELLA
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- COOKIES AND CREAM SHAKE$5.49
ALL NATURAL VANILLA BEAN ICE CREAM BLENDED WITH WHOLE MILK AND OREO™ COOKIE CRUMBLES.
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JUNIOR EPICS
- JUNIOR HAMBURGER$6.49
Junior Hamburger served with applesauce and a juice box
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- JUNIOR CHEESEBURGER$6.49
Junior cheeseburger served with applesauce and a juice box.
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- JUNIOR GRILLED CHEESE$6.49
Grilled cheese sandwich served with applesauce and a juice box.
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- JUNIOR HOT DOG$6.49
Hot dog served with applesauce and a juice box.
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- JUNIOR CHICKEN TENDERS$6.49
2 Chicken tenders served with applesauce and a juice box.
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