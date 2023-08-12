Food

MEAT PLATES

1 MEAT PLATE

2 MEAT PLATE

$19.99

ENJOY 2 MEAT CHOICES OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, SAUSAGE, INCLUDING 2 REGULAR SIDES, PICKLES, ONIONS, FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE SUBSTITUE RIBS FOR AN ADDITONAL $2.50

3 MEAT PLATE

$21.99

ENJOY 3 MEAT CHOICES OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, SAUSAGE, INCLUDING 2 REGULAR SIDES, PICKLES, ONIONS, FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE SUBSTITUE RIBS FOR AN ADDITONAL $2.50

FRIED CATFISH

$13.99

ENJOY 2 FRIED CAT FISH FILETS WITH 2 REGULAR SIDES

THE SHOW STOPPER (4 MEAT PLATE)

$26.99

ENJOY OUR SMOKED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, AND SAUSAGE, INCLUDING 2 REGULAR SIDES, PICKLES, ONIONS, FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE SUBSTITUE RIBS FOR AN ADDITONAL $2.50

SANDWICHES

SLICED BRISKET SANDWICH

$9.99

OUR SMOKED SLICED BRISKET SANDWICH SERVED WITH ONIONS & PICKLES

CHOPPED BRISKET SANDWICH

$8.99

OUR SMOKED CHOPPED BRISKET SANDWICH SERVED WITH ONIONS & PICKLES

CHICKEN SANDWICH

$7.99

OUR SMOKED SLICED CHICKEN BREAST SANDWICH SERVED WITH ONIONS & PICKLES

SLOPPY FLOYD

$12.99

OUR SIGNATURE SANDWICH WITH SMOKED CHOPPED BRISKET, CRUMBLED BACON, FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE MIXED IN, TOPPED WITH SOUR CREAM & CILANTRO

LINK SANDWICH

$7.99

OUR SMOKED SLICED SAUSAGE SERVED WITH ONIONS & PICKELS

PULLED PORK SANDWICH

$7.99

OUR SMOKED PULLED PORK SANDWICH SERVED WITH ONIONS & PICKLES

BLT SANDWICH

$12.99

OUR SLICED BRISKET WITH BACON, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, ONIONS, & MAYONAISE

RIB SANDWICH

$11.99

BBQ PIZZAS

BBQ BRISKET PIZZA

$11.99

OUR SMOKED CHOPPED BRISKET WITH FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE, MIX BLEND OF CHEESE, TOPPED WITH CILANTRO

BBQ CHICKEN PIZZA

$11.99

OUR SMOKED SLICED CHICKEN WITH FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE, MIX BLEND CHEESE, TOPPED WITH CILANTRO

PULLED PORK PIZZA

$11.99

OUR PULLED PORK WITH FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE, MIX BLEND OF CHEESE, TOPPED WITH CILANTRO

Specialty- BIG LOVE PIZZA

$29.99

SMOKED BRISKET, CHICKEN, BACON, MIXED BLEND CHEESE, FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE, MUSHROOMS, JALAPENOS

Specialty- BIG PORKY PIZZA

$28.99

SMOKED PULLED PORK, SMOKED SAUSAGE, BACON, FLOYD'S SIGNATURE SAUCE

Specialty- FAT DADDY PIZZA

$31.95

SMOKED CHOPPED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, SAUSAGE, FLOYD'S SIGNATURE SAUCE, BACON

Specialty- MAD MAX PIZZA

$31.95

SMOKED BRISKET, CHICKEN, BACON, MIXED BLEND CHEESE, FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE, RED ONION, JALAPENOS, DRIZZLED WITH PEPE SAUCE

RIB PLATES

RIB PLATE

$16.99

ENJOY 1 LB. RIBS WITH YOUR CHOICE OF 2 SIDES

BIG RIB PLATE

$21.99

ENJOY 1 1/2 LBS. RIBS WITH YOUR CHOICE OF 2 SIDES

PASS AROUNDS

BBQ QUESADILLA

$13.99

TOASTED TORTILLAS FILLED WITH SMOKED BRISKET OR CHICKEN WITH A BLEND OF CHEESE SERVED WITH HOUSE PICO & SOUR CREAM

SLOPPY FRIES

$13.99

FRIES COVERED WITH YOUR CHOICE OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, TOPPED WITH HOUSE QUESO, JALAPENOS, SOUR CREAM & CHIVES

BBQ NACHOS

$13.99

TORTILLA CHIPS COVERED WITH YOUR CHOICE OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, OR PULLED PORK TOPPED WITH HOUSE QUESO, BBQ BEANS, JALAPENOS, HOUSE PICO & SOUR CREAM

MAC OVERLOAD

$13.99

BURGERS & DOGS

BIG DADDY

$13.99

OUR ORIGINAL HALF-POUND CHEESEBURGER WITH CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, PICKLES, ONIONS, & SLICED TOMATOES

BBQ BACON CHEESEBURGER

$16.99

OUR ORIGINAL HALF-POUND CHEESEBURGER WITH BACON, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOPPED WITH AN ONION RING & DRIZZLED WITH FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE

BIG HEAVY CHEESEBURGER

$19.99

TWO HALF-POUND BEEF PATTIES WITH BACON, SAUSAGE, SLICED BRISKET, GRILLED ONIONS, CHEDDAR CHEESE AND LETTUCE

THE RIB BURGER

$21.99

OUR ORIGINAL HALF-POUND BEEF PATTY TOPPED WITH TWO SMOKED RIBS, PICKLES, ONIONS, MAYONNAISE, DRIZZLED WITH FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE

SLOPPY DOG (ONLY)

$14.99

SLOPPY DOG COMBO

$17.99

BURRITOS

FAT BOY BURRITO

$13.99

FLOUR TORTILLA STUFFED WITH YOUR CHOICE OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, OR PULLED PORK WITH FRIES, HOUSE QUESO, JALAPENOS, SOUR CREAM & CHIVES

LOADED BAKED POTATO BURRITO

$13.99

FLOUR TORTILLA STUFFED WITH YOUR CHOICE OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK OR SAUSAGE, A BAKED POTATO, BUTTER, CHEDDAR CHEESE, SOUR CREAM, CHIVES & FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE

BBQ BAKED POTATO

LOADED BBQ BAKED POTATO

$12.99

BAKED POTATO WITH YOUR CHOICE OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, OR SAUSAGE TOPPED WITH BUTTER, CHEDDAR CHEESE, SOUR CREAM & CHIVES DRIZZLED WITH FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE

SMOKED MEAT PER POUND

BRISKET 1/4 LB.

$6.00

ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND

BRISKET 1/2 LB.

$12.00

ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND

BRISKET 1 LB.

$23.99

ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND

CHICKEN 1/4 LB.

$3.50

ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND

CHICKEN 1/2 LB.

$7.00

ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND

CHICKEN BREAST 1 LB.

$13.99

ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND

SAUSAGE 1/4 LB.

$4.25

ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND

SAUSAGE 1/2 LB.

$8.50

ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND

SAUSAGE 1 LB.

$16.99

ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND

PULLED PORK 1/4 LB.

$6.00

ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND

PULLED PORK 1/2 LB.

$12.00

ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND

PULLED PORK 1 LB.

$23.99

ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND

HALF SLAB OF PORK RIBS

$21.99

MOUTH-WATERING SMOKED PORK RIBS

FULL SLAB OF PORK RIBS

$41.99

MOUTH-WATERING SMOKED PORK RIBS

FAMILY PACKS

FAMILY 4 PACK

INCLUDES 2 LBS OF SMOKED BBQ MEAT, (BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, SAUSAGE), 2 LARGE SIDES, PICKLES, ONIONS, & FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE (MAXIMUM 2 LBS PER MEAT CHOICE)

FAMILY 8 PACK

INCLUDES 4 LBS OF SMOKED BBQ MEAT, (BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, SAUSAGE), 2 FAMILY SIDES, PICKLES, ONIONS, & FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE (MAXIMUM 2 LBS PER MEAT CHOICE)

KID'S MENU

KID'S CHOPPED BRISKET SANDWICH MEAL

$6.99

KID'S SMOKED CHOPPED BRISKET SANDWICH INCLUDING FRENCH FRIES AND KID'S DRINK

KID'S CHICKEN NUGGET MEAL

$6.99

KID'S CHICKEN NUGGETS INCLUDING FRENCH FRIES AND KID'S DRINK

Kids Quesadilla

$6.99

SIDE AND EXTRAS

HOUSE BBQ BEANS

$3.49+

4 OZ. OF OUR DELICIOUS HOUSE BBQ BEANS

COLESLAW

$3.49+

4 OZ. OF OUR DELICIOUS CREAMY HOUSE COLESLAW

POTATO SALAD

$3.49+

4 OZ. OF OUR DELICIOUS HOUSE POTATO SALAD

FRENCH FRIES

$3.49

THE FAMOUS SIDEWINDER FRENCH FRIES

SIDE SALAD

$3.99

FRESH MIXED GREENS WITH TOMATOES, RED ONION, YOUR CHOICE OF SALAD DRESSING

ONION RINGS

$3.99

DELICIOUS CRISPY ONION RINGS

MAC & CHEESE

$3.99

CHIPS

$1.50

SALAD

SMOKED MEAT SALAD

$13.99

FRESH MIXED GREENS WITH TOMATOES, RED ONION, TOPPED WITH YOUR CHOICE OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK , SAUSAGE & YOUR CHOICE OF SALAD DRESSING

DESSERT

CHOCOLATE CHUNK COOKIE

$2.99

FRESH BAKED TEXAS SIZE CHOCOLATE CHIP COOKIE

CHOCOLATE CHIP BROWNIE

$4.99

SMOKED MEAT TACOS

Chopped Brisket Breakfast Taco

$3.99

Chicken Breakfast Taco

$3.99

Pulled Pork Breakfast Taco

$3.99

Sausage Breakfast Taco

$3.99

3 Tacos

$9.99

Drinks

SOFT DRINK

$2.99

A VARIETY OF PEPSI SOFT DRINKS

SWEET TEA

$2.99

LIPTON'S SWEET ICED TEA

UNSWEET TEA

$2.99

LIPTON'S UNSWEET ICED TEA

KID'S DRINK

$1.99

A VARIETY OF PEPSI SOFT DRINKS OR LIPTON'S SWEET OR UNSWEET ICED TEA

Merch

T SHIRTS

FAT FLOYDS NOVELTY T-SHIRT

$20.00

SAUCE

FAT FLOYDS SIGNATURE BARBECUE SAUCE

$8.00