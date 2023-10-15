Fate Brewery - Tempe
SNACKS
CEVICHE
SHRIMP, TOMATO, CUCUMBER, JALAPENO, CILANTRO, ONION, LIME, SPICES, CHIPS
CHIPS AND SALSA
CORNBREAD FRITTERS
5 FRITTERS, HONEY BUTTER GLAZE
CRISPY WINGS
8 WINGS CARROTS, CELERY, CHOICE OF TERIYAKI, BBQ, BUFFALO, GARLIC HABENERO HONEY
EGGPLANT DIP
GARLIC, ONION, YOGURT SAUCE, FLATBREAD, VEGGIES
GUACAMOLE
COTIJA, ONION, TOMATO, CILANTRO, AVOCADO, SALSA, CHIPS
HALF ORDER PRETZEL
SINGLE LARGE PRETZEL, BEER CHEESE, SPICY MUSTARD
HUMMUS & HARISSA
REORDER CHIPS
REORDER GUAC
REORDER SALSA
SPINACH DIP
SPINACH ARTICHOKES, JALAPENOS, PARMESAN CHEESE SAUCE, SALSA, CHIPS
STACKED NACHOS
BEER CHEESE, BEEF CHILI, PICKLED JALAPENOS, TOMATO, SOURCREAM, GUACAMOLE
TWISTS OF FATE
TWO LARGE PRETZELS, BEER CHEESE, SPICY MUSTARD
QUESADILLA
GREENS
MAINS
FISH AND CHIPS
ALASKAN COD, SLAW, TARTER SAUCE
BBQ RIBS
BBQ, BAKED BEANS, CORNBREAD FRITTER
DRUNKEN CHICKEN
BEER BATTERED CHICKEN, RANCH, CILANTRO JALEPENO SAUCE
CHICKEN TINGA TACOS
SMOKEY CHIPOTLE CHICKEN, POTATO DE GALLO, COTIJA CHEESE, SPICY CREMA
HAWAIIAN SALMON
MARINATED, RICE, VEGGIES
CHILI MAC N CHEESE
HOUSE CHEESE SAUCE, BEEF CHILI
ROASTED PEPPER CHICKEN
RICE, VEGGIES, CILANTRO
SANDWICHES
BUFFALO CHICKEN WRAP
BUFFALO, ROMAINE, CAESAR, CARROTS, CELERY, TORTILLA
CHICKEN CLUB
SOURDOUGH, BACON, SWISS, ARUGULA, AVOCADO, TOMATO, AIOLI
CLASSIC REUBEN
RYE BREAD, SAUERKRAUT, SWISS, 1000 ISLAND
FRIED CHICKEN SANDWICH
SLAW, PICKLES, FATE SAUCE
LEGENDARY FRENCH DIP
FRENCH BREAD, CREAMY HORSERADISH, AUJUS
BURGERS
PIZZA
AWESOME SAUSAGE
RED PEPPER HARISSA BASE, MOZZARELLA, SAUSAGE, PARMESAN
BUILD YOUR OWN PIZZA
YOUR CHOICE OF TOPPINGS, ADDITIONAL CHARGE FOR PROTEINS
GRAPE ESCAPE
GARLIC OIL, MOZZARELLA, GRAPES, GOAT CHEESE, BALSAMIC GLAZE
SOW SWEET
GARLIC OIL, MOZZARELLA, GOAT CHEESE, PROSCIUTTO, GREEN APPLES, HOUSE-MADE FIG JAM
STICKY FINGERS
GARLIC OIL, PROSCIUTTO, MOZZARELLA, ONION, ARUGULA, DRIZZLED WITH HABANERO HONEY
THE CALABRIAN
TOMATO SAUCE, CHORIZO, KALAMATA OLIVES, CALABRIAN CHILI, TOMATO JAM, PARMESAN, MOZZARELLA, ONION
THE JESS
GARLIC OIL, MOZZARELLA, PARMESAN, RICOTTA, SPINACH, BACON, ROASTED GARLIC, SALT+PEPPER
TRUFF
OLIVE OIL, MOZZARELLA, PARMESAN, MUSHROOM, ARUGULA, EGG, TRUFFLE OIL
CHEESE PIZZA
PEPPERONI PIZZA
MEAT LOVERS
tomato sauce base, mozzarella, parmesan, sausage, pepperoni