SNACKS

CEVICHE

$14.00

SHRIMP, TOMATO, CUCUMBER, JALAPENO, CILANTRO, ONION, LIME, SPICES, CHIPS

CHIPS AND SALSA

$7.00

CORNBREAD FRITTERS

$10.00

5 FRITTERS, HONEY BUTTER GLAZE

CRISPY WINGS

$12.00

8 WINGS CARROTS, CELERY, CHOICE OF TERIYAKI, BBQ, BUFFALO, GARLIC HABENERO HONEY

EGGPLANT DIP

$12.00

GARLIC, ONION, YOGURT SAUCE, FLATBREAD, VEGGIES

GUACAMOLE

$12.00

COTIJA, ONION, TOMATO, CILANTRO, AVOCADO, SALSA, CHIPS

HALF ORDER PRETZEL

$8.00

SINGLE LARGE PRETZEL, BEER CHEESE, SPICY MUSTARD

HUMMUS & HARISSA

$11.00

REORDER CHIPS

REORDER GUAC

$4.00

REORDER SALSA

SPINACH DIP

$13.00

SPINACH ARTICHOKES, JALAPENOS, PARMESAN CHEESE SAUCE, SALSA, CHIPS

STACKED NACHOS

$11.00

BEER CHEESE, BEEF CHILI, PICKLED JALAPENOS, TOMATO, SOURCREAM, GUACAMOLE

TWISTS OF FATE

$14.00

TWO LARGE PRETZELS, BEER CHEESE, SPICY MUSTARD

QUESADILLA

$13.00

GREENS

AHI SALAD

$14.00

FIELD GREENS, ONION, TOMATO, OLIVES, ASIAN DRESSING

ASIAN CHOPPED SALAD

$12.00

CLASSIC CAESAR

$11.00

ROMAINE, PARMESAN, CROUTONS, CEASAR DRESSING

FATE SALAD

$12.00

SALAD MIX, ONION, TOMATO, CUCUMBER, AVOCADO, GOAT CHEESE, SPICED PECANS, CHAMPAGNE DRESSING

MAUI SALAD

$13.00

MAINS

FISH AND CHIPS

$14.00

ALASKAN COD, SLAW, TARTER SAUCE

BBQ RIBS

$19.00

BBQ, BAKED BEANS, CORNBREAD FRITTER

DRUNKEN CHICKEN

$15.00

BEER BATTERED CHICKEN, RANCH, CILANTRO JALEPENO SAUCE

CHICKEN TINGA TACOS

$15.00

SMOKEY CHIPOTLE CHICKEN, POTATO DE GALLO, COTIJA CHEESE, SPICY CREMA

HAWAIIAN SALMON

$19.00

MARINATED, RICE, VEGGIES

CHILI MAC N CHEESE

$13.00

HOUSE CHEESE SAUCE, BEEF CHILI

ROASTED PEPPER CHICKEN

$15.00

RICE, VEGGIES, CILANTRO

SANDWICHES

BUFFALO CHICKEN WRAP

$14.00

BUFFALO, ROMAINE, CAESAR, CARROTS, CELERY, TORTILLA

CHICKEN CLUB

$15.00

SOURDOUGH, BACON, SWISS, ARUGULA, AVOCADO, TOMATO, AIOLI

CLASSIC REUBEN

$15.00

RYE BREAD, SAUERKRAUT, SWISS, 1000 ISLAND

FRIED CHICKEN SANDWICH

$14.00

SLAW, PICKLES, FATE SAUCE

LEGENDARY FRENCH DIP

$19.00

FRENCH BREAD, CREAMY HORSERADISH, AUJUS

BURGERS

BRAT BURGER

$15.00

HATCH BURGER

$15.00

PEPPERJACK, HATCH CHILES, LETTUCE, ONION, AIOLI

HAWAIIAN BURGER

$15.00

PINEAPPLE, FRIED ONIONS, CABBAGE, TERIYAKI SAUCE

LUNCHBOX BURGER

$15.00

CHEDDAR, BACON, PEANUT BUTTER, FIG JAM

THE BURGER

$15.00

CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, FATE SAUCE

PIZZA

AWESOME SAUSAGE

$14.00

RED PEPPER HARISSA BASE, MOZZARELLA, SAUSAGE, PARMESAN

BUILD YOUR OWN PIZZA

$11.00

YOUR CHOICE OF TOPPINGS, ADDITIONAL CHARGE FOR PROTEINS

GRAPE ESCAPE

$13.00

GARLIC OIL, MOZZARELLA, GRAPES, GOAT CHEESE, BALSAMIC GLAZE

SOW SWEET

$15.00

GARLIC OIL, MOZZARELLA, GOAT CHEESE, PROSCIUTTO, GREEN APPLES, HOUSE-MADE FIG JAM

STICKY FINGERS

$15.00

GARLIC OIL, PROSCIUTTO, MOZZARELLA, ONION, ARUGULA, DRIZZLED WITH HABANERO HONEY

THE CALABRIAN

$16.00

TOMATO SAUCE, CHORIZO, KALAMATA OLIVES, CALABRIAN CHILI, TOMATO JAM, PARMESAN, MOZZARELLA, ONION

THE JESS

$14.00

GARLIC OIL, MOZZARELLA, PARMESAN, RICOTTA, SPINACH, BACON, ROASTED GARLIC, SALT+PEPPER

TRUFF

$14.00

OLIVE OIL, MOZZARELLA, PARMESAN, MUSHROOM, ARUGULA, EGG, TRUFFLE OIL

CHEESE PIZZA

$12.00

PEPPERONI PIZZA

$14.00

MEAT LOVERS

$17.00

tomato sauce base, mozzarella, parmesan, sausage, pepperoni

SIDES

SWEET POTATO FRIES

$5.00

FRENCH FRIES

$5.00

TOTS

$5.00

MIXED VEGGIES

$5.00

HOUSE CHIPS

$5.00

CUP CHILI

$5.00

SIMPLE SALAD

$5.00

BAKED BEANS

$5.00

BROCCOLI

$5.00

SIMPLE CAESAR

$5.00

CUCUMBERS AND CARROTS$$

$3.00

PROTEINS

SEASONED RICE

$5.00

$mall Sd Beer CHZ$

$3.00

Large Sd Beer CHZ$

$4.00

Side Fruit

$5.00

FLAT BREAD

$3.00

DESSERTS

KEYLIME PIE

$8.50

CREME BRULEE CHEESCAKE

$8.50

CHOCOLATE BROWNIE

$8.50

ICE CREAM SCOOP

$2.50

KIDS MEAL

KIDS BURGER

$8.50

KIDS CHICKEN

$8.50

KIDS CHEESE PIZZA

$8.50

KIDS PEPPERONI PIZZA

$8.50

KIDS GRILLED CHEESE

$8.50

KIDS MAC

$8.50

BRUNCH

MORNING BURRITO

$13.00

BREAKFAST BURGER

$15.00

BREAKFAST BOWL

$11.00

BREAKFAST SANDWICH

$13.00

CHICKEN & WAFFLES

$14.00

BREWERS HUEVOS

$12.00

BISCUITS & GRAVY

$12.00

BREAKFAST SCRAMBLE

$12.00

CHILAQUILES

$13.00

AM PIZZA

$14.00

Breakfast Potatoes

$5.00

1 WAFFLE

$5.00

QUESADILLA

$13.00

CATERING

15PP APPS PKG