Fate Brewing Company- Phoenix
SNACKS
- SPINACH DIP$13.00
SPINACH ARTICHOKES, JALAPENOS, PARMESAN CHEESE SAUCE, SALSA, CHIPS
- TWIST OF FATE$14.00
TWO LARGE PRETZELS, BEER CHEESE, SPICY MUSTARD
- HALF ORDER PRETZEL$8.00
SINGLE LARGE PRETZEL, BEER CHEESE, SPICY MUSTARD
- Hummus$11.00
- GUACAMOLE$12.00
COTIJA, ONION, TOMATO, CILANTRO, AVOCADO, SALSA, CHIPS
- CEVICHE$13.00
SHRIMP, TOMATO, CUCUMBER, JALAPENO, CILANTRO, ONION, LIME, SPICES, CHIPS
- CRISPY WINGS$12.00
8 WINGS CARROTS, CELERY, CHOICE OF TERIYAKI, BBQ, BUFFALO, GARLIC HABENERO HONEY
- EGGPLANT DIP$12.00
GARLIC, ONION, YOGURT SAUCE, FLATBREAD, VEGGIES
- STACKED NACHOS$11.00
BEER CHEESE, BEEF CHILI, PICKLED JALAPENOS, TOMATO, SOURCREAM, GUACAMOLE
- CORNBREAD FRITTERS$10.00
5 FRITTERS, HONEY BUTTER GLAZE
GREENS
MAINS
- FISH AND CHIPS$14.00
ALASKAN COD, SLAW, TARTER SAUCE
- BBQ RIBS$16.00
BBQ, BAKED BEANS, CORNBREAD FRITTER
- DRUNKEN CHICKEN$15.00
BEER BATTERED CHICKEN, RANCH, CILANTRO JALEPENO SAUCE
- CHICKEN TINGA TACOS$15.00
SMOKEY CHIPOTLE CHICKEN, POTATO DE GALLO, COTIJA CHEESE, SPICY CREMA
- HAWAIIAN SALMON$19.00
MARINATED, RICE, VEGGIES
- CHILI MAC N CHEESE$13.00
HOUSE CHEESE SAUCE, BEEF CHILI
- TURKEY DINNER$17.00
RICE, VEGGIES, CILANTRO
SANDWICHES
- CHEDDAR BROCCOLI GRILLED CHEESE$12.00
CHEDDAR, MOZZARELLA, BEER CHEESE, ONION, BROCCOLI
- BUFFALO CHICKEN WRAP$13.00
BUFFALO, ROMAINE, CEASAR, CARROTS, CELERY, TORTILLA
- FRIED CHICKEN SANDWHICH$14.00
SLAW, PICKLES, FATE SAUCE
- LEGENDARY FRENCH DIP$19.00
FRENCH BREAD, CREAMY HORSERADISH, AUJUS
- CLASSIC REUBEN$14.00
RYE BREAD, SAUERKRAUT, SWISS, 1000 ISLAND
- CHICKEN CLUB$14.00
BURGERS
PIZZA
- THE JESS$14.00
GARLIC OIL, MOZZARELLA, PARMESAN, RICOTTA, SPINACH, BACON, ROASTED GARLIC, SALT+PEPPER
- STICKY FINGERS$15.00
GARLIC OIL, PROSCIUTTO, MOZZARELLA, ONION, ARUGULA, DRIZZLED WITH HABANERO HONEY
- SOW SWEET$15.00
GARLIC OIL, MOZZARELLA, GOAT CHEESE, PROSCIUTTO, GREEN APPLES, HOUSE-MADE FIG JAM
- AWESOME SAUSAGE$14.00
RED PEPPER HARISSA BASE, MOZZARELLA, SAUSAGE, PARMESAN
- GRAPE ESCAPE$13.00
GARLIC OIL, MOZZARELLA, GRAPES, GOAT CHEESE, BALSAMIC GLAZE
- TRUFF$14.00
OLIVE OIL, MOZZARELLA, PARMESAN, MUSHROOM, ARUGULA, EGG, TRUFFLE OIL
- MEAT LOVERS$17.00
- THE CALABRIAN$16.00
TOMATO SAUCE, CHORIZO, KALAMATA OLIVES, CALABRIAN CHILI, TOMATO JAM, PARMESAN, MOZZARELLA, ONION
- PEPPERONI PIZZA$13.00