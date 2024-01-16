FAWAKI 2894 West Grand Boulevard
SMOOTHIES
- STRAWBERRY BANANA$5.99
STRAWBERRIES, BANANA, AGAVE
- GREEN MACHINE$7.49
SPINACH, KALE, BANANA, MANGO, GRANNY SMITH APPLE, PINEAPPLE COCONUT H2O
- MANGO MANIA$6.99
MANGO, BANANA, PINEAPPLE, ALMOND MILK, HONEY
- ACAI BLAST$6.99
ACAI, RASPBERRY, BLUEBERRY, BANANA, AGAVE
- BAHAMA BLAST$6.99
PINEAPPLE, ORANGE, ALMOND MILK, STRAWBERRIES, MANGOES
- PEANUT BUTTER SPLIT$7.99
PEANUT BUTTER, ALMOND MILK, HONEY, CHOCOLATE PROTEIN.
ICE CREAM
WAFFLE SANDWICH
FAWAKI 2894 West Grand Boulevard Location and Ordering Hours
(313) 600-3252
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