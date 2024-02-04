Flip Flops NEW Bellalago 1210 Lago Vista Court
BAR
BEER
- ANGRY ORCHARD$5.00
- BLUE MOON$5.00
- BUCKET$15.00
- BUD$4.00
- BUD LIGHT$4.00
- CIGAR CITY$5.00
- COORS LIGHT$4.00
- CORONA$5.00
- DOS EQUIS$5.00
- DRAGONS MILK$5.00
- GOOSE ISLAND IPA$5.00
- HEINEKEN$5.00
- HEINEKEN 00$4.00
- HIGH NOON$4.00
- HIGHSTEPPER$5.00
- HOPSECUTIONER$5.00
- MICH ULTRA$4.00
- MIKE'S HARD$5.00
- MILLER LITE$4.00
- MODELO$5.00
- SAM ADAMS$5.00
- WHITE CLAW$4.00
- YUENGLING$4.00
- SIMPLY LEMONADE$5.00
- Guinness$5.00
- CIGAR CITY JAI LAI DRAFT$3.00
- MICH. ULTRA DRAFT$3.00
- STELLA DRAFT$3.00
- YUENGLING DRAFT$4.00
- BLUE MOON DRAFT$3.00
- Sam Adams Seasonal$5.00
- PITCHER MICH. ULTRA$10.00
- PITCHER SAM ADAMS$13.00
- PITCHER STELLA$13.00
- PITCHER JAI LAI$13.00
LIQUOR
- AMERICAN HONEY$5.00
- HEAVEN'S DOOR$9.00
- JIM BEAM$7.50
- KNOB CREEK$10.50
- MAKERS MARK$9.00
- ANGELS ENVY$15.00
- OLD. FORESTER$12.00
- WOODFORD RESERVE$13.00
- HOUSE GIN$5.00
- TANQUERAY$9.00
- WATERLOO$7.00
- BOMBAY$10.50
- HOUSE RUM$5.00
- BACARDI$8.00
- CAPT. MORGAN$7.00
- CLUB CARIBE$6.00
- COCONUT CARTEL$9.00
- RON ZACAPA$12.00
- HOUSE SCOTCH$5.00
- BUCHANNAN'S 12YR.$11.50
- GLENFIDDICH 14YR.$9.50
- JOHNNY WALKER BLACK$11.50
- DALMORE 12 YR.$8.00
- JONNHY WALKER 18$15.00
- HOUSE TEQUILLA$5.00
- PATRON$10.00
- DON JULIO$12.00
- CINCORO$20.00
- CENOTE$7.00
- CENOTE FLIGHTS$19.00
- CASAMIGOS$10.00
- TERAMANA$11.00
- 818$10.00
- MILAGRO$10.00
- 1942$30.00
- HOUSE VODKA$5.00
- GREY GOOSE$10.00
- SMIRNOFF ORANGE$7.00
- TITO'S$7.00
- BELVEDERE$8.00
- CIROC$9.00
- WESTERN SON$5.00
- HOUSE WHISKEY$5.00
- CROWN ROYAL$9.00
- JACK DANIELS$8.50
- JACK FIRE$8.50
- JAMESON$10.50
- SEAGRAMS 7$7.00
- MAKERS MARK$13.00
- WHISTLE PIG RYE$15.00
- WHISTLE PIG$15.00
- HENNESSY VS$12.50
- BAILEY'S$9.50
- DISARONNO$7.00
- GRAND MARNIER$9.00
- KAHULA$8.00
- COURVOSIER$10.00
- HENNESSY XO$48.00
- HENESSY VSOP$15.00
WINE
COCKTAILS
- BELLARITA$7.00
- EAGLE ISLE PUNCH$6.00
- FOREST PARK BREEZE$6.00
- HARBORSIDE SPLASH$8.00
- LAKEVIEW MULE$8.00
- PARADISO SUNSET$7.00
- LAKE POINT SQUEEZE$7.00
- STILLWATER OLD FASHIONED$7.00
- THE WILDWOOD$16.00
- THE EDGEWATER$15.00
- COCKTAIL PITCHER$18.00
- APEROL SPRITZ$10.00
- BAYBREEZE$6.00
- BLACK RUSSIAN$9.00
- BLOODY MARY$6.00
- BOURBON OLD FASHION$6.00
- BOURBON SMASH$10.00
- CAPE COD$6.00
- COSMOPOLITAN$7.00
- DAQUIRRI$6.00
- FRENCH MARTINI$9.00
- GIN MARTINI$8.00
- GODFATHER$9.00
- LONG ISLAND ICED TEA$9.00
- LOOKOUT NUTS'N BERRIES$9.00
- MADRAS$6.00
- MANHATTAN$8.00
- MARGARITA$7.00
- MIAMI VICE$9.00
- MOJITO$7.00
- MUDSLIDE$10.00
- PINA COLADA$6.00
- SCREWDRIVER$6.00
- VODKA MARTINI$8.00
- WHISKEY OLD FASHION$6.00
- WHITE RUSSIAN$9.50
- SMOKED OLD FASHION$12.00
- GREEN TEA SHOT$10.00
- MIC ULTRA SPECIAL$3.00
- HIGH NOON$3.00
Food
Starters
Handhelds
Sides & Premium Ala-Carte
Flip Flops NEW Bellalago 1210 Lago Vista Court Location and Ordering Hours
(407) 201-6423
Open now • Closes at 11PM