Forty One North 7290 Michigan Road
FOOD
DRINKS
- 14 HANDS CABERNET SAUVIGNON$7.00+
- JACOB CREEK SHIRAZ$7.00+
- JACOB CREEK MERLOT$7.00+
- COASTAL VINES MERLOT$7.00+
- KENWOOD MERLOT$7.00+
- ROTH CABERNET SAUVIGNON 21'$13.00+
- COOPER & THIEF BOURBON BARREL BLEND$33.00
- KENDALL JACKSON ESTATE CABERNET SAUVIGNON HAWKEYE$45.00
- JOSH CELLARS PINOT NOIR$9.00+
- KENDALL JACKSON VINTNERS RESERVE CABERNET SAUVIGNON 21'$12.00+
- KENDALL JACKSON VINTERS RERSEVE CABERNET SAUVIGNON 2018$8.00+
- KENDALL JACKSON VINTER'S MERLOT 2020$12.00+
- RODNEY STRONG PINOT NOIR RUSSIAN RIVER VALLEY$9.00+
- SALDO ZINFANDEL 21"$13.00+
- SEA SUN PINOT NOIR$8.00+
- PREDATOR SIX SPOT RED BLEND$10.00+
- KLINKER BRICK LODI CAB$12.00+
- BONANAZA CABERNET SAUVIGNON$8.00+
- BELLE GLOS CLARK PINOT NOIR$17.00+
- ILLUMINATI RIPAROSSO$9.00+
- LAYA RED BLEND$8.00+
- RED WINE FLIGHT$12.00
- FAT BASTARD WINE FLIGHT$12.00
- CHALK HILL CHARDONNAY SONOMA COAST 22'$10.00+
- CHALK HILL CHARDONNAY RUSSIAN RIVER 21'$9.00+
- CROSSING SAUVIGNON BLANC$7.00+
- JACKSON TRIGGS VIDAL ICE WINE$39.00
- KENDALL JACKSON GRAND RESERVE CHARDONNAY 21'$10.00+
- KENDALL JACKSON VINTER'S RSV CHARDONNAY 2021$9.00+
- KENDALL JACKSON VINTER'S RSV PINOT GRIIS 22'$9.00+
- ROTH SAUVIGNON BLANC SONONMA COUNTY 18'$9.00+
- WOODBRIDGE PINOT GRIGIO$6.00+
- COASTAL VINES CHARDONNAY$7.00+
- KENWOOD SAUVIGNON BLANC$7.00+
- KENWOOD CHARDONNAY$7.00+
- BOEN CHARDONNAY$10.00+
- AVALINE ROSE'$12.00+
- COMTESSE de MALET ROQUEFORT$9.00+
- WHITE WINE FLIGHT$12.00
- COASTAL VINES SPARKLING$6.00+
- DIET COKE$2.00
- SPRITE$2.00
- GINGER ALE$2.00
- COKE$2.00
- COFFEE$2.00
- COFFEE TABLE SIDE$4.00
- MAKE YOUR OWN$8.00
- APPLE CIDER MARGARITA$11.00
- SMOKED OLD FASHIONED$12.00
Forty One North 7290 Michigan Road Location and Ordering Hours
(574) 316-0386
Closed • Opens Friday at 5PM