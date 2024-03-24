FRONTIER BAR 102 Kootenai Rd
FOOD MENU
APPETIZERS
MAINS
HANDHELDS
- FRONTIER BURGER 8 OZ$10.75
LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION
- KOOTENAI BURGER 4 OZ$7.00
PICKLE, ONION
- BEYOND VEGGIE BURGER$11.75
LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION
- GRILLED CHICKEN SANDWICH$11.25
LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION
- CRISPY CHICKEN SANDWICH$12.25
LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION
- GRILLED CHEESE$7.50
AMERICAN OR PEPPERJACK
- BLT$10.50
- SAUSAGE DOG$8.00
PICKLE, ONION
- HOT DOG - ALL BEEF$8.00
PICKLE, ONION
- FRANK'S TANK$24.50
CHEESEBURGER WITH GRILLED CHEESE BUNS
- JOEY'S ULTIMATE$26.50
FRANK'S TANK ADD SAUSAGE
SIDE
FRONTIER BAR 102 Kootenai Rd Location and Ordering Hours
(406) 297-3951
Open now • Closes at 10PM