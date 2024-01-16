Full Court Entertainment Bar and Grill 1817 North, Broadway St
Food Menu
Appetizers
Burgers/Sandwiches
Wings/Tenders
TAKE OUT ORDERS
Drink Menu
BEER
- BUDLIGHT$3.50
- BUDWEISER$3.38
- COORS LIGHT$3.38
- CORONA EXTRA$4.00
- CORONA PREMIER$4.00
- DOS XX$4.00
- HEINEKEN.00$4.00
- LONE STAR LIGHT$3.50
- MILLER LITE$3.50
- MODELO ESPECIAL$4.00
- SMIRNOFF GREEN APPLE$4.00
- SMIRNOFF ICE$4.00
- SMIRNOFF PINAPPLE$4.00
- SMIRNOFF PINK LEMONADE 24OZ$8.00
- TECATE LIGHT$4.00
- TWISTED TEA$4.00
- ULTRA$4.00
- ULTRA GOLD$4.00
- ULTRA SELTZER$4.00
- WHITE CLAW$4.00
DRAFT BEER
LIQUEURS/CORDAILS
MIXED DRINKS
- Adios Mother Fucker$8.00
- BAHAMA MAMMA$8.00
- Bloody Mary$6.00
- Blue Hawaiian$8.00
- CAPCOD$6.00
- CARRITA$6.00
- GREEN TEA$8.00
- Hurricane$8.00
- Long Island Iced Tea$8.00
- Margarita$6.00
- Margarita on the Rocks$6.00
- Martini$6.00
- PALOMA$7.00
- PICKLEDILLY$8.00
- PURPLE GECKO$6.00
- SALTY DOG$6.00
- Screwdriver$5.00
- Sex on Beach$5.00
- Tequila Sunrise$5.00
- Tom Collins$5.00
- Whiskey Sour$5.00
SCOTCH/BOURBON
SHOTS
- BANANA SMASH$3.00
- BANDERA$5.00
- BLOW JOB$4.00
- BUTTERY NIPPLE$4.00
- Fire Ball$5.00
- GREEN TEA$6.00
- HORINTOS$6.00
- JAGER BOMBS$5.00
- Joli Rancher$6.00
- Mexican Lolipop$6.00
- PATRON$9.00
- PICKEL BACK$8.00
- PICKLE DILLY SHOT$5.00
- Purple Gecko$6.00
- REPOSADO$6.00
- ROYAL FUCK SHOT$5.00
- Scuby Snack$6.00
- TEQUILA WELLS$3.00
- Vegas Bomb$6.00
- VODKA WELLS$3.00
SOFT DRINKS
TEQUILA
Full Court Entertainment Bar and Grill 1817 North, Broadway St Location and Ordering Hours
(956) 255-4114
Closed