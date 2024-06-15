Gigi’s Country Store 310 Front St
FOOD
STARTERS/SIDES
SALADS
- CRISPY CHICKEN SALAD
ICEBURG LETTUCE TOPPED WITH TOMATOS, CHEDDAR CHEESE, CUCUMBERS, ONION AND CRISPY CHICKEN. YOUR CHOOSE OF DRESSING$12.82
- GRILLED CHICKEN SALAD
ICEBURG LETTUCE TOPPED WITH TOMATOS, CHEDDAR CHEESE, CUCUMBERS, ONION AND GRILLED CHICKEN. YOUR CHOOSE OF DRESSING$12.82
- GIGI'S SALAD
ICEBURG LETTUCE TOPPED WITH TOMATOS, CHEDDAR CHEESE, CUCUMBERS, ONION, BLACK OLIVES, BANANA PEPPERS, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS. YOUR CHOOSE OF DRESSING$12.82
KIDS MENU
MAIN COURSE
- 2PC CHICKEN TENDERS
1/2lb of hand battered, golden fried chicken breast tenders.$8.54
- 4PC CHICKEN TENDERS
1lb of hand battered, golden fried chicken breast tenders.$10.60
- CHEESEBURGER
1/2lb of hand pressed beef, served with lettuce, tomato, onion, pickle.$9.57
- DOUBLE CHEESEBURGER
1lb of hand pressed beef, served with lettuce, tomato, onion, pickle.$10.60
- TENDERLOIN
CRISPY HAND-CUT, BREADED, SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLE$9.57
- GRILLED TENDERLOIN
GRILLED HAND-CUT, SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLE$9.57
- CRISPY CHICKEN
CRISPY HAND-CUT, BREADED SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLE$9.57
- GRILLED CHICKEN
GRILLED HAND-CUT, SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLE$9.57
- LOADED CHIPS
HOUSE CHIPS TOPPED WITH NACHO CHEESE, BACON, JALAPENOS AND SOUR CREAM$8.75
- HAMBURGER$9.57
- DOUBLE HAMBURGER$10.60
- BLT$6.95
- BACON CHEESEBURGER$12.07
- BACON DOUBLE CHEESEBURGER$13.10
DESSERTS
PIZZA
SPECIALTY PIZZA
- SUPREME PIZZA
CANADIAN BACON, PEPPERONI, SAUSAGE, BEEF, BACON, BLACK OLIVES, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS & BANANA PEPPERS$15.55
- MEATLOVERS PIZZA
CANADIAN BACON, PEPPERONI, SAUSAGE, BEEF, BACON,$15.55
- BACON CHESSEBUGER PIZZA
BEEF, BACON, KETCHUP, MUSTARD, CHEDDAR AND MOZZARELLA CHEESE$15.55
- TACO PIZZA
REFRIED BEANS, BEEF, ONIONS, TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, CHIPS, CHEDDAR AND MOZZARELLA CHEESE$15.55
- CHICKEN ALFREDO PIZZA
ALFREDO SAUCE, CHICKEN BREAST AND MOZZERALLA CHEESE$15.55
- BBQ BACON CHICKEN PIZZA
CHICKEN BREAST, BBQ SAUCE, BACON AND MOZZARELLA CHEESE$15.55
- PINNAPPLE PIZZA
PINEAPPLE, HAM AND MOZZARELLA CHEESE$15.55
- VEGGI PIZZA
BANANA PEPPERS, GREEN PEPPERS, ONIONS, BLACK OLIVES, MUSHROOMS$15.55
CREATE YOUR OWN PIZZA
- SINGLE TOPPING
CHOOSE ONE TOPPING BELOW: CANADIAN BACON, PEPPERONI, SAUSAGE, BEEF, BACON, BLACK OLIVES, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS & BANANA PEPPERS$12.43
- DOUBLE TOPPING
CHOOSE TWO TOPPINGS BELOW: CANADIAN BACON, PEPPERONI, SAUSAGE, BEEF, BACON, BLACK OLIVES, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS & BANANA PEPPERS$13.95
- 3+ TOPPINGS
CHOOSE 3 OR MORE TOPPINGS BELOW: CANADIAN BACON, PEPPERONI, SAUSAGE, BEEF, BACON, BLACK OLIVES, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS & BANANA PEPPERS$15.55