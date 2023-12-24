Glorious Coffees and Teas 9751 Lincoln way plaza
DRINKS
CHILLERS
- CH WHITE CHOCOLATE CARAMEL COOKIE
- CH COOKIES N CREME
- CH COCO LOCO
- CH MINT CHOCOLATE BOMB
- CH MADGASCAR VANILLA CARAMEL
- CH CHOCOLATE CARAMEL TURTLE
- CH MOCHA VOLTAGE
- CH MOCHA COCONUT
- CH COTTON CANDY
- CH CREME KIT-KAT
- CH ENGLISH TOFFEE
- CH GINGERBREAD
- CH LOCAL FAVORITE
- CH MALTED MOCHA
- CH MINT KIT-KAT
- CH MOCHA CARAMEL VOLTAGE
- CH PEPERMINT MOCHA
- CH CARAMEL BLAST
- CH PISTACHIO CREME
- CH BIRTHDAY CAKE
- CH RASPBERRY DAZZLE
- CH RED VELVET COOKIE
- CH SLEIGH RIDE
- CH SNICKERDOODLE
- CH STRAWBERRY SHORTCAKE
- CH SUGAR COOKIE
- CH ULTIMATE CHOCOLATE
- CH ULTIMATE COOKIE
- CH VANILLA VOLTAGE
- CH VERY VANILLA
- CH WHITE CHCOCOLATE CHERRY COOKIE
- CH WHITE CHOCOLATE ALMOND COOKIE
- CH WHITE CHOCOLATE CARAMEL VOLTAGE
- CH WHITE CHOCOLATE COOKIE
- CH BANANA ANA
HOT DRINKS
- HT LATTE
- HT ITALIAN CAPPUCINO
- HT WHITE CHOC MOCHA
- HT CAFE MOCHA
- HT AMERICANO
- HT ESPRESSO
- HT CARAMEL TURTLE MOCHA
- HT MADGASCAR VANILLA LATTE
- HT MACCHIATO
- COFFEE WITH A SHOT
- HT CAFE AU LAIT
- HT CAFE BREVE
- HT CARAMEL APPLE NUT LATTE
- HT CHAI LATTE
- HT CREME BRULEE LATTE
- HT FLAT WHITE
- HT HOT CHOCOLATE
- HT IRISH CREME LATTE
- HT LOCAL FAVORITE
- HT MATCHA LATTE
- HT MOCHA CARAMEL LATTE
- HT PEPERMINT MOCHA
- HT PISTACHIO CREME
- HT PUMPKIN SPICE LATTE
- HT RED VELVET COOKIE
- HT RED VELVET LATTE
- HT SLEIGH RIDE MOCHA
- HT STEAMER
- HT SUGAR COOKIE
- HT TEA
- HT VANILLA CARAMEL LATTE
- HT WHITE CHOC CARAM LATTE
- HT WHITE CHOC ALMOND LATTE
- HT WHITE HOT CHOCOLATE
- HT LONDON FOG
- HT MOCHA COCONUT
- HT SNICKERDOODLE
- HT GINGERBREAD
OVER ICE
- ICE/WATER
- ICED AMERICANO
- ICED CAFE BREVE
- ICED CAPPUCCINO
- ICED CHAI TEA LATTE
- ICED COFFEE
- ICED COLD BREW
- ICED LATTE
- ICED MOCHA
- ICED PUMPKIN SPICE LATTE
- ICED TEA
- ICED TEA LEMONADE
- ICED WHITE CHOCOLATE MOCHA
- ICED LEMONADE
- ICED MATCHA TEA LATTE
- ICED VANILLA CARAMEL LATTE
- ICED PEPERMINT MOCHA
- ICED PUMPKIN SPICE LATTE
- ICED MACCHIATO
- ICED SNICKERDOODLE LATTE
- ICED GINGERBREAD LATTE
- ICED SLEIGH RIDE
- ICED POPPIN' LEMONADE$3.75+
- NITRO COLD BREW
REFRESHERS
FRUIT TEA
MILK TEA
BAKERY
BAGELS
CROISSANTS
BREADS
CINNAMON ROLLS
CREAM CHEESE SPREAD
OPEN PRICE ITEM
COOKIE
COFFEE CAKE
UNCOFFEE
- BANANA BERRY SPLIT
- CHOCOLATE AVALANCHE
- CHOCOLATE CARAMEL AVALANCHE
- COOKIE CRUMBLE
- STRAWBERRY CHILLER
- STRAWBERRY SMOOTHIE
- BANANA CHILLER
- BANANA SMOOTHIE
- RASPBERRY CHILLER
- RASPBERRY SMOOTHIE
- MANGO CHILLER
- MANGO SMOOTHIE
- STRAWBERRY VANILLA AVALANCHE
- VANILLA CARAMEL AVALANCHE
- VANILLA AVALANCHE
- COTTON CANDY AVALANCHE
- BIRTHDAY CAKE AVALANCHE
WHOLE BEAN
- 1LB DECAF$14.99
- 1LB DECAF ESPRESSO$14.99
- 1LB COLOMBIAN$14.99
- 1LB ETHIOPIAN$14.99
- 1LB COSTA RICA$14.99
- 1LB FRENSH ROAST$14.99
- 1LB ESPRESSO$14.99
- 1LB SUMATRA$14.99
- 1/2 LB DECAF$7.99
- 1/2 LB DECAF ESPRESSO$7.99
- 1/2 LB COLOMBIAN$7.99
- 1/2 LB ETHIOPIAN$7.99
- 1/2 LB COSTA RICA$7.99
- 1/2 LB FRENSH ROAST$7.99
- 1/2 LB ESPRESSO$7.99
- 1/2 LB SUMATRA$7.99
SANDWICHES
SANDWICHES
- TURKEY SAUSAGE EGG N CHEESE MUFFIN$2.95
- TURKEY SAUSAGE EGG N CHEESE CROISSANT$2.95
- TURKEY SAUSAGE EGG N CHEESE BAGEL$2.95
- TURKEY SAUSAGE EGG WHITE N CHEESE MUFFIN$2.95
- TURKEY SAUSAGE EGG N CHEESE WRAP$2.95
- SPINACH FETA N CHEESE WRAP$2.95
- EGG N CHEESE BAGEL$2.65
- EGG N CHEESE CROISSANT$2.65
- EGG N CHEESE MUFFIN$2.65
- EGG BAGEL$2.35
- EGG CROISSANT$2.35
- EGG MUFFIN$2.35
- Plant based English muffin sandwhich$2.95
- EGG N CHEESE WRAP$2.49
WRAPS
Glorious Coffees and Teas Location and Ordering Hours
(708) 979-9095
Closed • Opens Tuesday at 8AM