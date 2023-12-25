BENVENUTI A GRANO PASTA BAR
Grano Pasta Bar 1031 West 36th Street
FOOD
Insalata Antipasti
SALAD
PASTA
- LINGUINE ZIA TERESA$23.00
- LINGUINE POSITANO$22.00
- LINGUINE AI FRUTTI DI MARE$30.00
- LINGUINE COZZE$21.00
- LASAGNA AL RAGOUT BOLOGNESE$20.00
- SPAGHETTI CARBONARA$18.00
- PENNE VODKA$16.00
- LINGUINE AL RAGÙ DI POMODORO$10.75
- TAGLIATELLE BOLOGNESE$19.00
- SPAGHETTI AMERICANA$18.00
- RAVIOLI AI FUNGHI SELVATICI$23.00
- RAVIOLI AL FORMAGGIO$22.00
- RISOTTO$34.00
- SCALLOPINE DI VITELLA AL LIMONE$28.00
- SPINACI$17.00
- BAMBINI E FORMAGGIO$7.00
- POLLO SALTIMBOCCA$25.00
- CALAMARI VESUBIO WITH PASTA$21.00
SAUCES BY THE PINT
FAMILY MEALS
CATERING
- BOWL CAESAR SALAD$45.00
- BOWL MEDITERRANEAN SALAD$60.00
- BOWL GUILIA SALAD$60.00
- TRAY BURRATA$85.00
- TRAY BURRATA PROSCIUTTO$120.00
- TRAY VODKA$65.00
- TRAY POMODORO$50.00
- TRAY BOLOGNESE$75.00
- TRAY CALAMARI$180.00
- TRAY ZIA TERESA$170.00
- TRAY RISOTTO ALA MILANESE$80.00
- TRAY RISOTTO WITH SHRIMP$180.00
- TRAY POLLO MARSALA$85.00
- TRAY POLLO CAPRESE$99.00
- TRAY MEAT BALLS (34)$55.00
- LOAF BREAD WITH ROASTED GARLIC OIL$35.00
- TRAY MEAT LASAGNA$99.00
- TRAY VEGETABLE LASAGNA$60.00
- ADD CHICKEN$30.00
Grano Pasta Bar 1031 West 36th Street Location and Ordering Hours
(443) 869-3429
Closed • Opens Monday at 4:30PM