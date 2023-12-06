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SHAKES
MILK SHAKES
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- SALTED CARAMEL AND CHOCOLATE CHIPS SHAKE
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BARS
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7 LAYER BARS
- DARK CHOCOLATE WITH BUTTER SCOTCH
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OTHER ITEMS
DIRT PUDDING
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HOMEMADE HONEY
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DANISH
DANISHES
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CANDY BARS
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