Gusto Italiano 3948 Sylvan Ave
DINNER
ANTIPASTI
- BURRATA & PROSCIUTTO$15.00
BUUATA CHEESE, PROSCIUTTO, WALNUTS AND ALMONDS
- CAESAR SALAD$14.00
ROMAINE LETTUCE, CROSTINI BREAD, CAESAR DRESSING
- CAPRESE CON PESTO$14.00
SLICED TOMATOES & MOZZARELLA SERVED WITH PESTO SAUCE
- CAVOLFIORI GRATINATI$16.00
BAKED CAULIFLOWER, BREAD CRUMBS & PARMIGIANO CHEESE
- FRITTURA DI CALAMARI E GAMBERI$17.00
FRIED SQUID & SHRIMP SERVED WITH TOMATO SAUCE
- INSALATA DI POLIPO CON PATATE$21.00
OCTOPUS SALAD & POTATOES
- INSALATA DI RUCOLA$14.00
ARUGULA SALAD, GORGONZOLA CHEESE, CHERRY TOMATOES, REDUCTION BALSAMIC SAUCE
- INSALATA MISTA$13.00
MIX SPRING SALAD, CHERRY TOMATOES, FETA CHEESE, CARROTS, ALMONDS, WALNUTS
- ZUPPA DEL GIORNO$11.00
SOUP PF THE DAY
- Bread$2.50
- Cup of soup$6.00
CINTOTNI (SIDE DISHES)
DOLCI
PRIMI PIATTI
- FETTUCCINE AL 4 FORMAGGI$21.00
HOMEMADE EGG PASTA, CREAM, PARMIGIANO CHESSE, GORGONZOLA CHEESE AND FONTINA CHEESE
- GNOCCHI ALLA CALABRESE$23.00
HOMEMADE GNOCCHI POTATOES, SAUSAGE, MUSHROOM, RICOTTA CHEESE, CHILI PEPPER, TOMATO SAUCE
- LASAGNA CON CREMA AL GORGONZOLA$22.00
LASAGNA PASTA SERVED WITH GORGONZOLA CHEESE SAUCE
- PAPPARDELLE AL CINGHIALE$24.00
HOMEMADE EGG PASTA, WILD BOAR MEAT, SERVED IN TOMATO SAUCE
- PENNE AL GRANCHIO$25.00
PENNE PASTA, CRAB RAGU, TOMATO CREAM SAUCE
- RAVIOLI BROCCOLI E SALSICCIA$26.00
HOMEMADE PASTA FILLED WITH BROCCOLI & SAUSAGE, SERVED IN TOMATO CREAM SAUCE
- RISOTTO AL FUNGHI PORCINI$25.00
CARNAROLI RICE, PORCINI MUSHROOM, LIGHT CREAM SAUCE, PARMIGIANA CHEESE
- RISOTTO ALLA PESCATORA$26.00
CARNAROLI RICE, SHRIMP, CLAMS, ROCK COD, MUSSELS, SQUID, LIGHT TOMATO SAUCE
- SPAGHETTI ALLE VONGOLE E PESTO$24.00
SPAGHETTI PASTA WITH CLAMS, SERVED IN WHITE WINE SAUCE AND PESTO
- RIGATONI ALLA BOLOGNESE$21.00
RIGATONI PASTA, GROND BEEF RAGU SAUCE
- TORTELLONI CON ASPARAGI$28.00
HOMEMADE PASTA FILLED WITH RICOTTA CHEESE & ASPARAGUS, SERVED IN TOMATO CREAM SAUCE
- Kids Pasta$12.00
- CHICKEN$6.00
- SHRIMP$6.00
- VEGGIE$5.00
- CHICKEN$6.00
- SHRIMP$6.00
- VEGGIE$5.00
- CHICKEN$6.00
- SHRIMP$6.00
- VEGGIE$5.00
SECONDI PIATTI
- BACCALA ALLA PIZZAIOLA$29.00
STEWED COD, OLIVES, CAPERS, POTATOES, WHITE WINE AND TOMATO SAUCE
- COSTOLETTE DI AGNELLO AL PISTACCHIO$33.00
GRILLED LAMB CHOPS, CHOPPED PISTACHIOS SERVED WITH BROCCOLI & MASHED POTATOES
- SALMONE ALLA GIRIGLI$33.00
GRILLED SALMON SERVED WITH CARAMELIZED CHERRY TOMATOES, MASHED POTATOES, BROCCOLI
- SCALOPPINE DI VITELLO AL FUNGHI PORCINI$32.00
VEAL SCALLOPS, PORCINI MUSHROOMS, WHITE WINE SAUCE SERVED WITH BROCCOLI
- STRACCETTI DI POLLO$25.00
LIGHTLY BREADED AND SPICY CHICKEN STRIPS SERVED WITH PEAS & CARROTS
- TAGLIATA DI VITELLO$35.00
GRILLED RIBEYE STEAK SERVED WITH ARUGULA AND PARMIGIANO SHAVED
Special's
Drink
Other
Juice
Wine
- CHANTI DOCG$14.00+
- SANGIOVESE$12.00+
- TIGLIANO$12.00+
- MONTEPULCIANO$10.00+
- PINOT NOIR WH$15.00+
- PRIMITIVO SALENTO$15.00+
- LANGE NEBBIOLO$15.00+
- CAB SAUVIGNON LOUIS MARTIN$15.00+
- WILLIAM HILL$10.00+
- BTL:NERDO D'AVOLA$50.00
- BTL:AGLIANICO BENEVENTANO IGT$55.00
- BTL: BAROLO DOCG SERNIE$115.00
- BTL: BRUNELLO DI MONTALCINO$130.00
- BTL: CAB SAUVIGNON PALERMO$130.00
- BTL: AMARONE DELLA$140.00
- Cork$25.00
- PINOT GRIGIO$10.00+
- CHARONNAY IGP$12.00+
- VERMENTINO$12.00+
- CHARDONNAY WILLIAM HILL$10.00+
- SAUVIGNON BLANC$8.00+
- CHARONNAY: CARMENET$8.00+
- GRAHAMS TAWNY PORT$12.00+
- MOSCATO VINTAGE$15.00+
- GL: PROSECCO D.O.C$12.00