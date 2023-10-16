Gusto’s kitchen 1767 W 95th St
APPETIZERS
ROLL PLATTER
$18.00
1 OF EACH ROLL TYPE (4 ROLLS)
PASTA SALAD
$12.00
CHICKEN TENDERS
$15.00
SALMON PHILLY
$15.00
SEAFOOD MASH
$22.00
SALMON SW ROLL WRAP
$18.00
SALMON, CORN, GREEN PEPPERS, ONIONS, SHALLOTS, AND CHEESE
SOUTHWEST CHICKEN ROLL WRAPS
$18.00
CHICKEN, CORN, BLACK BEANS, GREEN PEPPERS, SHALLOTS, AND CHEESE
WHOLE WINGS
$13.00
6 WHOLE WINGS
SALMON BITES
$18.00
VOODOO ROLLS
$18.00
CHICKEN SAUAGE, CRAWFISH, SHALLOTS, GREEN PEPPERS AND ONIONS
SEAFOOD ROLLS
$18.00
CARBMEAT, SHRIMP, LOBSTER AND CRAWFISH
SALMON ROLLS
$18.00
CHEESE AND SAUCE
BUFFALO ROLLS
$18.00
Test
$1.00
DINNERS
BURGERS ,SANDWICH AND WRAPS
Gusto’s kitchen 1767 W 95th St Location and Ordering Hours
(773) 718-3226
Closed • Opens Tuesday at 12PM