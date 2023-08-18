QUICK~FIX

GUMBO FRIED RICE

GUMBO FRIED RICE

$10.00

THE QUINTESSENTIAL STEW OF THE SOUTH TRANSFORMED INTO FRIED RICE! WE'VE GOT SHRIMP, CHICKEN, SAUSAGE, BELL PEPPERS, RICE, ONION, CELERY, OKRA AND A FEW OTHER SECRET INGREDIENTS; ALL FRIED IN A WOK. PERFECT!!!

POT LIQUOR POT STICKER

POT LIQUOR POT STICKER

$7.00Out of stock

HANDMADE FROM SCRATCH POT STICKERS FILLED WITH OUR BRAISED KALE, SMOKED TURKEY AND FRIED CHICKEN; SERVED WITH A SIDE of POT LIQUOR for DIPPING!

MAIN~THING

THIS IS WHAT YA CAME FOR!!!
CRISPY FRIED WHOLE WINGS

CRISPY FRIED WHOLE WINGS

$8.00

THREE WHOLE WINGS SEASONED WITH OUR SPECIAL SPICE BLEND HAND BATTERED AND THEN FRIED TO GOLDEN PERFECTION. CHOICE OF SAUCE Our whole wings are perfect when served plain; yet, if you like it saucy, we have the best choices…

CRISPY FRIED WHOLE WINGS Goodie Box

$10.50

Three Whole Wings seasoned with our special spice blend, hand battered and fried to golden perfection! Goodie Box served with our Fresh Hand Cut Fries, House-made Coleslaw and our addictive Sweet Potatoe Corn Muffin.

BARBECUED BEEF BRISKET Goodie Box

BARBECUED BEEF BRISKET Goodie Box

$14.50

SMOKED and SLOW ROASTED BEEF BRISKET COOKED UNTIL IT'S FORK TENDER; SERVED WITH OUR FRESH HAND CUT FRIES, OUR HOUSEMADE COLESLAW and A SWEET POTATO CORN MUFFIN.

BARBECUED COUNTRY STYLE RIBS

BARBECUED COUNTRY STYLE RIBS

$14.00

PORK RIBS GRILL "SMOKE'D" OVER PECAN and HARD-WOOD CHARCOAL UNTIL TENDER AND THEN BASTED WITH OUR MADE IN HOUSE FROM STRACTH, AWARD DESERVING BARBECUE SAUCE.

BARBECUED COUNTRY STYLE RIBS Goodie Box

BARBECUED COUNTRY STYLE RIBS Goodie Box

$16.00

PORK RIBS GRILL "SMOKE'D OVER PECAN AND HARD-WOOD CHARCOAL UNTIL TENDER AND THEN BASTED WITH OUR MADE IN HOUSE FROM SCRATCH AWARD DESERVING BARBECUE SAUCE.

FRESH FRIED FISH Goodie Box

$15.50

THE FRESHEST WILD CAUGHT PERCH THAT WE COULD FIND; CORNMEAL CRUSTED AND FRIED UP CRISPY, SERVED WITH OUR FRESH HAND CUT FRIES, FRESHLY MADE COLESLAW, A SWEET POTATO MUFFIN and A SIDE SOUTHERN CHOW-CHOW. Pro Tip: avoid the regret and order an extra side of the muffins!

SOUTHERN STYLE SANDWICHES

BARBECUED BEEF BRISKET BISCUIT

BARBECUED BEEF BRISKET BISCUIT

$12.75

SMOKED AND SLOW ROASTED BEEF BRISKET COOKED UNTIL IT’S FORK TENDER; IT’S THEN MARRIED WITH OR FROM SCRATCH BARBECUE SAUCE PUT INSIDE A HOMEMADE BISCUIT, TOPPED WITH OUR COLESLAW…MADE TO BE EATEN BY YOU!

BUTTERMILK FRIED CHICKEN & BRIOCHE WAFFLE

BUTTERMILK FRIED CHICKEN & BRIOCHE WAFFLE

$10.00

FRESH CHICKEN BREAST MARINATED WITH OUR SPECIAL SPICE BLEND, DIPPED IN BUTTERMILK, DREDGED THROUGH OUR DOUBLE SEASONED FLOUR AND FRIED TO PERFECTION. TOPPED WITH OUR SWEET & SPICY HONEY MUSTARD SAUCE, CRISP LEAF LETTUCE AND VINE RIPPED TOMATO; PUT ON A TOASTED BRIOCHE WAFFLE BUN.

FRESH FRIED FISH SANDWICH

FRESH FRIED FISH SANDWICH

$12.00

THE FRESHEST WILD CAUGHT PERCH WE COULD FIND, CORNMEAL CRUSTED, FRIED UP CRISPY AND SERVED ON A SOFT AND WARM BRIOCHE BUN… OOH WE DIDN’T STOP THERE, WE TOPPED IT WITH OUR MADE IN HOUSE CHOW~CHOW

GEORGIA GRINDER

GEORGIA GRINDER

$12.75

2-BEEF STEAK PATTIES, FRIED SALAMI, COUNTRY HAM, WHITE AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION, DUKES, AND HIGHHOG HOUSE DRESSING ALL HUGGED BY A WARM HOAGIE ROLL.

SOUTHERN Po'GIRL

$9.25

MEET THIS SOUTHERN GIRL in BOY SHORTS; BUTTERMILK FRIED CHICKEN ON THE PERFECT HOAGIE ROLL, TOPPED with BARBECUE SAUCE (THAT WE MAKE FROM SCRATCH), OUR FRESH HANDCUT FRIES, more MADE FROM SCRATCH BARBECUE SAUCE and MADE IN-HOUSE COLESLAW.

SOUTHERN Po'BOY

SOUTHERN Po'BOY

$9.25

A SKILLET FRIED GEORGIA SMOKED SAUSAGE ON THE PERFECT HOAGIE ROLL TOPPED BARBECUE SAUCE (WE MAKE IT FROM SCRATCH), OUR FRESH HANDCUT FRIES, MORE MADE FROM SCRATCH BARBECUE SAUCE AND MADE IN-HOUSE COLESLAW. NOTE: THIS WILL CHANGE YOUR LIFE!

SIDE~THING

BRAISED KALE W/SMOKED TURKEY

BRAISED KALE W/SMOKED TURKEY

$5.00

MOVE OVER COLLARDS… THERE’S A NEW GREEN IN TOWN. FRESH KALE SLOW BRAISED WITH SMOKED TURKEY

FRIED CORN on the COB

FRIED CORN on the COB

$3.75

SOUTHERN TWIST ON MEXICAN STREET CORN. FRIED CORN SLATHERED IN BUTTER, SPRINKLED WITH SMOKED BARBECUE SPICES AND TOPPED WITH CRUMBLED CHEESE AND HAND CHOPPED BACON BITS

FRESH HAND CUT FRIES

FRESH HAND CUT FRIES

$3.00

FRESH, REALLY FRESH!!! HAND CUT FRIES, FRIED TO GOLDEN PERFECTION AND SEASONED WITH OUR SPECIAL BLEND OF SPICES AND THEN TOSSED IN JUST THE RIGHT AMOUNT OF GARLIC BUTTER

MACARONI & CHEESE

MACARONI & CHEESE

$5.00

THE ORIGINAL RECIPE JAMES HEMINGS STYLE!!!

SWEET POTATO CORN MUFFINS

SWEET POTATO CORN MUFFINS

$2.00

SWEET AND CRUNCHY ON THE OUTSIDE SWEET AND SOFT ON THE INSIDE…CAUTION THESE MUFFINS ARE INSANLY ADDICTIVE!

FRIED OKRA

$3.25

LOCALLY SOURCED, FRESH NEVER FROZEN OKRA! WE DREDGE IT THROUGH OUR SEASONED CORNMEAL BATTER THEN GIVE IT A QUICK FRYING and SERVE IT WITH A SIDE OF OUR SASSY PONY RANCH SAUCE

SWEET~THING

It'll make you think that your Granny worked in the kitchen
WARM BANANA PUDDING

WARM BANANA PUDDING

$5.00

LAYERED WITH HANDMADE CUSTARD, VANILLA WAFERS AND SLICED BANANAS; TOPPED WITH WARM CRISP MERINGUE… IT WILL MAKE YOU THINK YOUR GRANNY WORKS IN OUR KITCHEN

FRIED PEACH COBBLER

FRIED PEACH COBBLER

$5.00

EVERYTHING YOU THAT YOU COULD WANT IN A PEACH COBBLER BUT FRIED…

HOGWASH

SOUTHERN SWEET TEA

$2.00

FRESH BREWED BLACK TEA… SWEETENED LIKE A TRUE SOUTHERNER

GEORGIA SWEET PEACH TEA

$2.00Out of stock

COMBINING TWO SOUTHERN STAPLES; FRESH BREWED SWEET TEA and SWEET JUICY GEORGIA PEACHES!

FRESH SQUEEZED LEMONADE

$2.00

FRESH SQUEEZED DAILY and SWEETENED JUST RIGHT!

FRESH SQUEEZED STRAWBERRY LEMONADE

$2.00Out of stock

FRESH SQUEEZED DAILY and SWEETENED WITH GEORGIA GROWN STRAWBERRIES.