High Hog Eatery Macon
QUICK~FIX
GUMBO FRIED RICE
THE QUINTESSENTIAL STEW OF THE SOUTH TRANSFORMED INTO FRIED RICE! WE'VE GOT SHRIMP, CHICKEN, SAUSAGE, BELL PEPPERS, RICE, ONION, CELERY, OKRA AND A FEW OTHER SECRET INGREDIENTS; ALL FRIED IN A WOK. PERFECT!!!
POT LIQUOR POT STICKER
HANDMADE FROM SCRATCH POT STICKERS FILLED WITH OUR BRAISED KALE, SMOKED TURKEY AND FRIED CHICKEN; SERVED WITH A SIDE of POT LIQUOR for DIPPING!
MAIN~THING
CRISPY FRIED WHOLE WINGS
THREE WHOLE WINGS SEASONED WITH OUR SPECIAL SPICE BLEND HAND BATTERED AND THEN FRIED TO GOLDEN PERFECTION. CHOICE OF SAUCE Our whole wings are perfect when served plain; yet, if you like it saucy, we have the best choices…
CRISPY FRIED WHOLE WINGS Goodie Box
Three Whole Wings seasoned with our special spice blend, hand battered and fried to golden perfection! Goodie Box served with our Fresh Hand Cut Fries, House-made Coleslaw and our addictive Sweet Potatoe Corn Muffin.
BARBECUED BEEF BRISKET Goodie Box
SMOKED and SLOW ROASTED BEEF BRISKET COOKED UNTIL IT'S FORK TENDER; SERVED WITH OUR FRESH HAND CUT FRIES, OUR HOUSEMADE COLESLAW and A SWEET POTATO CORN MUFFIN.
BARBECUED COUNTRY STYLE RIBS
PORK RIBS GRILL "SMOKE'D" OVER PECAN and HARD-WOOD CHARCOAL UNTIL TENDER AND THEN BASTED WITH OUR MADE IN HOUSE FROM STRACTH, AWARD DESERVING BARBECUE SAUCE.
BARBECUED COUNTRY STYLE RIBS Goodie Box
PORK RIBS GRILL "SMOKE'D OVER PECAN AND HARD-WOOD CHARCOAL UNTIL TENDER AND THEN BASTED WITH OUR MADE IN HOUSE FROM SCRATCH AWARD DESERVING BARBECUE SAUCE.
FRESH FRIED FISH Goodie Box
THE FRESHEST WILD CAUGHT PERCH THAT WE COULD FIND; CORNMEAL CRUSTED AND FRIED UP CRISPY, SERVED WITH OUR FRESH HAND CUT FRIES, FRESHLY MADE COLESLAW, A SWEET POTATO MUFFIN and A SIDE SOUTHERN CHOW-CHOW. Pro Tip: avoid the regret and order an extra side of the muffins!
SOUTHERN STYLE SANDWICHES
BARBECUED BEEF BRISKET BISCUIT
SMOKED AND SLOW ROASTED BEEF BRISKET COOKED UNTIL IT’S FORK TENDER; IT’S THEN MARRIED WITH OR FROM SCRATCH BARBECUE SAUCE PUT INSIDE A HOMEMADE BISCUIT, TOPPED WITH OUR COLESLAW…MADE TO BE EATEN BY YOU!
BUTTERMILK FRIED CHICKEN & BRIOCHE WAFFLE
FRESH CHICKEN BREAST MARINATED WITH OUR SPECIAL SPICE BLEND, DIPPED IN BUTTERMILK, DREDGED THROUGH OUR DOUBLE SEASONED FLOUR AND FRIED TO PERFECTION. TOPPED WITH OUR SWEET & SPICY HONEY MUSTARD SAUCE, CRISP LEAF LETTUCE AND VINE RIPPED TOMATO; PUT ON A TOASTED BRIOCHE WAFFLE BUN.
FRESH FRIED FISH SANDWICH
THE FRESHEST WILD CAUGHT PERCH WE COULD FIND, CORNMEAL CRUSTED, FRIED UP CRISPY AND SERVED ON A SOFT AND WARM BRIOCHE BUN… OOH WE DIDN’T STOP THERE, WE TOPPED IT WITH OUR MADE IN HOUSE CHOW~CHOW
GEORGIA GRINDER
2-BEEF STEAK PATTIES, FRIED SALAMI, COUNTRY HAM, WHITE AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION, DUKES, AND HIGHHOG HOUSE DRESSING ALL HUGGED BY A WARM HOAGIE ROLL.
SOUTHERN Po'GIRL
MEET THIS SOUTHERN GIRL in BOY SHORTS; BUTTERMILK FRIED CHICKEN ON THE PERFECT HOAGIE ROLL, TOPPED with BARBECUE SAUCE (THAT WE MAKE FROM SCRATCH), OUR FRESH HANDCUT FRIES, more MADE FROM SCRATCH BARBECUE SAUCE and MADE IN-HOUSE COLESLAW.
SOUTHERN Po'BOY
A SKILLET FRIED GEORGIA SMOKED SAUSAGE ON THE PERFECT HOAGIE ROLL TOPPED BARBECUE SAUCE (WE MAKE IT FROM SCRATCH), OUR FRESH HANDCUT FRIES, MORE MADE FROM SCRATCH BARBECUE SAUCE AND MADE IN-HOUSE COLESLAW. NOTE: THIS WILL CHANGE YOUR LIFE!
SIDE~THING
BRAISED KALE W/SMOKED TURKEY
MOVE OVER COLLARDS… THERE’S A NEW GREEN IN TOWN. FRESH KALE SLOW BRAISED WITH SMOKED TURKEY
FRIED CORN on the COB
SOUTHERN TWIST ON MEXICAN STREET CORN. FRIED CORN SLATHERED IN BUTTER, SPRINKLED WITH SMOKED BARBECUE SPICES AND TOPPED WITH CRUMBLED CHEESE AND HAND CHOPPED BACON BITS
FRESH HAND CUT FRIES
FRESH, REALLY FRESH!!! HAND CUT FRIES, FRIED TO GOLDEN PERFECTION AND SEASONED WITH OUR SPECIAL BLEND OF SPICES AND THEN TOSSED IN JUST THE RIGHT AMOUNT OF GARLIC BUTTER
MACARONI & CHEESE
THE ORIGINAL RECIPE JAMES HEMINGS STYLE!!!
SWEET POTATO CORN MUFFINS
SWEET AND CRUNCHY ON THE OUTSIDE SWEET AND SOFT ON THE INSIDE…CAUTION THESE MUFFINS ARE INSANLY ADDICTIVE!
FRIED OKRA
LOCALLY SOURCED, FRESH NEVER FROZEN OKRA! WE DREDGE IT THROUGH OUR SEASONED CORNMEAL BATTER THEN GIVE IT A QUICK FRYING and SERVE IT WITH A SIDE OF OUR SASSY PONY RANCH SAUCE
SWEET~THING
HOGWASH
SOUTHERN SWEET TEA
FRESH BREWED BLACK TEA… SWEETENED LIKE A TRUE SOUTHERNER
GEORGIA SWEET PEACH TEA
COMBINING TWO SOUTHERN STAPLES; FRESH BREWED SWEET TEA and SWEET JUICY GEORGIA PEACHES!
FRESH SQUEEZED LEMONADE
FRESH SQUEEZED DAILY and SWEETENED JUST RIGHT!
FRESH SQUEEZED STRAWBERRY LEMONADE
FRESH SQUEEZED DAILY and SWEETENED WITH GEORGIA GROWN STRAWBERRIES.