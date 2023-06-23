Hippo
Soft Serve
Beer
ATHLETIC LITE
BOMBAY SAPPHIRE GIN & TONIC
$6.00
GOOSE ISLAND GRAPEFRUIT LEMONADE SHANDY
$4.00
GOOSE ISLAND LEMONADE SHANDY
$4.00
GOOSE ISLAND STRAWBERRY LEMONADE SHANDY
$4.00
JAPANESE ALE SANSHO
$8.00
PRARIE BOMB
ST AGRESTIS NEGRONI
$8.00
Koji Gold
$6.00
SORRY UMAMI IPA
$5.00
SHACKSBURY ARLO CIDER
$6.00
JIANT HARD KOMBUCHA ORIGINAL
$6.00
SALT POINT MARGARITA
$8.00
SALT POINT MOSCOW MULE
$8.00
Wine
A'TUE-TETE GROLLEAU GRIS
$30.00
BEACH JUICE ROSE
$10.00
BROC RED TABLE WINE
CAL NIURU MORTELLITO
CAMINO DE LA FRONTERA
$40.00
CAN SUMOI GARNATXA SUMOLL
CASTEL NOARNA CIMBER
$35.00
DD BENEDICTE STEPHANE TISSOT
$96.00
DOMAINE DES FABLES
DRY HOP PET NAT
$24.00
EL DORADILLO YETTI & KOKONUT
$40.00
FKA FIELD BLEND RED
HENRIOT BRUT SOUVERAIN
$92.00
HOOT AMBER
$29.00
J BRIX COBOLORUM
$35.00
J BRIX NOMINE AMORIS PINOT
$30.00
KNAUB RIESLING SCHNAIT
LA GORDA YORI BICHI
$45.00
LE BRUTAL DE JEAN MARC
$40.00
LE DUE TERRE SACRISASSI BLANCO
LOVAMOR 2020 WHITE
$33.00
MARTHA STOUMEN NERO D'AVOLA ROSATO
PAIS CARIGNAN PIPENO
PINPINEA ROSE
PROJECT K SPN
RAZA PET NAT ROSE
$23.00
RESONANCE CHAMPAGNE MARIE-COURTIN
$45.00
SOMNAM BULLES
$38.00
SOURIRE DE NOUVEAU AIMEDUINS
STORK PETILLANTE
$30.00
SURIOL CAL RON
$31.00
TERRE DI CHIETI PECORINO
$16.00
TREDICI SETTE
$26.00
TU VINS PLUS AUX SOIREES
$31.00
UNA LOU ROSE
$13.00
VINCENZO BIANCO
$23.00
VINO BIANCO
VINO DO ANNA VINO ROSSO
$66.00
WAVES RED WINE
$13.00
WAVES WHITE WINE
$13.00
WINE POP SPARKLING RED
$9.00
Non Alcoholic Beverage
NA Beverage
AHA SPARKLING BLUEBERRY POMEGRANATE
$1.99
AMASS RIVERINE
$35.00
BARQ'S 20 OZ
$3.00
BOOCH BETTER KOMBUCHA GINGER
$4.25
BOOCH BETTER KOMBUCHA MORNING GLORY
$4.25
C2O COCONUT WATER 17.5 OZ
$2.99
DEER PARK WATER 2.5 GALLON
$6.99
DIET COKE 20 OZ
$3.50
DIET COKE 24 OZ
$4.00
DIET COKE 8 OZ
$2.00
DIET DR PEPPER 20 OZ
$3.50
DR BROWN CEL RAY 12 OZ
$2.00
DR BROWN GINGER ALE
$2.00
FANTA 355 ML
$2.00
MEXICAN COKE 355 ML
$2.99
MEXICAN COKE 500 ML
$3.99
MINNA GREEN TEA
$2.25
MINNA SPARKLING PEACH TEA
$1.99
MINOR FIGURES OAT MATCHA
$3.50
MONDAY ZERO ALCOHOL GIN
MONSTER 16 OZ
$2.99
MOUNTAIN VALLEY WATER
$2.99
MOUNTAIN VALLEY WATER SPARKLING
$2.99
NATALIE'S BLOOD ORANGE STRAWBERRY 10 OZ
$4.50
NATALIE'S LEMONADE 16 OZ
$3.50
NATALIE'S ORANGE BEET 16 OZ
$4.50
NATALIE'S ORANGE JUICE 16 OZ
$2.99
NATALIE'S STRAWBERRY LEMONADE 16 OZ
$4.00
NATALIES BLOOD ORANGE GINGER 10 OZ
$4.50
NIXIE POMEGRANATE GREEN TEA
$1.50
NON CINNAMON YUZU
PHONY NEGRONI
$8.00
PROXIES PASTICHE
$22.00
PROXIES SAUVAGE
$22.00
SAN PELLEGRINO ARANCIATA 330 ML
$2.99
SPRITE 355 ML
$2.00
TOPO CHICO
$2.00
Dr. Brown Root Beer
$2.00
Grocery
ALPHA BURRITO PIZZA
$5.99
ANNIE CHUN'S SEAWEED SNACK
$4.25
ANNIE CHUN'S SHOYU RAMEN
$5.68
BADA BEAN BADA BOOM SRIRACHA
$4.34
BOBO'S CINNAMON BROWN SUGAR
$5.99
BUBBIE'S MOCHI MATCHA
$3.00
BUBBIE'S MOCHI STRAWBERRY
$3.00
BUDDHA TEAS CALM BUDDHA
$7.67
BUILDERS CHOCOLATE PEANUT BUTTER
$2.49
CARR'S CRACKERS
$5.67
CASCADE ORIGINAL
$7.44
CHOCOLOVE CHILI CHERRY
$6.00
CIN SOY TAMARI
$9.60
CLIFF CRUNCHY PEANUT BUTTER
$2.33
COLAVITA BALSAMIC VINEGAR
$5.68
DANG SRIRACHA SPICE
$6.11
DURACELL AAA BATTERIES
$6.27
FIELD DAY MAPLE SYRUP
$10.66
FLY BY JING MALA
$10.80
FRONTERA CHUNKY SALSA
$5.58
FRONTERA TOMATILLO SALSA
$5.57
GOOGOO CLUSTER
$2.15
GRAIN TRUST STEAMED RICE
$6.50
HAKU MATSUTAKE SHOYU
HEN OF THE WOODS 36
$3.12
HEN OF THE WOODS 55
$3.12
HEN OF THE WOODS BBQ
$5.00
HEN OF THE WOODS BUTTERMILK
$5.00
HEN OF THE WOODS SEA SALT
$5.00
HEN OF THE WOODS VINEGAR
$3.50
HIPPEAS BBQ
$4.79
HIPPEAS NACHO
$4.79
HLTHPUNK HARISSA CHILI
$7.00
HLTHPUNK MUSTARD
$5.00
HLTHPUNK UFO BURGER SAUCE
$7.00
HONUA HONEY MACADAMIA
$7.00
HONUA HONEY WILELAIKI
$6.88
INKA CRUNCHY GIANT CORN
$2.91
JEFF'S GARDEN DRIED TOMATOES
$6.29
KETTLE CHIPS BBQ
$3.75
KETTLE CHIPS JALAPENO
$3.75
KETTLE CHIPS JALAPENO 5 OZ
$3.52
KETTLE CHIPS SALT AND PEPPER 5 OZ
$4.00
KETTLE CHIPS SEA SALT
$3.75
KETTLE CHIPS SEA SALT 5 OZ
$5.50
KRUMBS UTENSILS
$4.40
MAGIC SPOON CEREAL FRUITY
$14.40
MAGIC SPOON CEREAL PEANUT BUTTER
$14.40
MEZCLA JAPANESE MATCHA
$4.00
MOMOFUKU RAMEN
$3.50
MOTHER-IN-LAW'S GOCHUJANG GARLIC
$10.00
NUMI GUNPOWDER GREEN
$9.20
OMSOM SICHUAN CHILI
$12.00
OMSOM SPICY BULGOGI
$12.00
OMSOM YUZU MISO
$12.00
ONCE UPON A FARM
$6.00
OSHAWA NAMA SHOYU
$5.00
PRIMAL KITCHEN BROWN MUSTARD
$4.00
PRIMAL KITCHEN HAWAIIAN BBQ
$6.54
PUBLIC GOODS CHEESE CHEW PEANUT BUTTER
$9.54
QUE PASA WHITE CORN CHIPS
$6.79
RAAKA MATCHA WAFFLE CONE
$3.98
RAO'S CHICKEN PARMESAN
$12.00
RAO'S MEAT LASAGNA
$12.00
REYNOLDS WRAP ALUMINUM FOIL
$2.67
RUSTIC BAKERY SOURDOUGH FLATBREAD
$8.21
RX BAR BLUEBERRY
$4.00
RX BAR CHOCOLATE SEA SALT
$4.00
RX BAR PEANUT BUTTER
$4.00
SAFFRON ROAD BUTTER CHICKEN
$8.00
SAFFRON ROAD CHICKEN BIRYANI
$8.00
SAFFRON ROAD CHICKEN TIKKA MASALA
$8.00
SAFFRON ROAD COCONUT CURRY CHICKEN
$8.00
SAFFRON ROAD LAMB SAAG
$8.00
SAFFRON ROAD VEGETABLE BIRYANI
$8.00
SCHARFEN BERGER DARK
$4.45
SIMPLY GUM MAPLE
$3.00
TABLE 87 PROSCIUTTO
$12.00
THEO DARK CHOCOLATE 85
$4.67
THEO SALTED ALMOND
$4.68
THREE WISHES CEREAL
$8.00
UNREAL CHOCOLATE QUINOA
$6.00
WAVELENGTH CABLE
$12.50
YISHI TOASTED BLACK SESAME
$3.57
ZIPLOC FREEZER QUART
$4.69
Olli Prosciutto Snack Pack 2 oz
$5.50
Olli Sopresetta Cheddar 2 oz
$5.50
Fermin Iberico Salchichon
$8.50
Obando Regana Cracker
$1.00
Nassari Boquerones
$6.00
Little Spain Sardines Conserva
$6.00
Little Spain Tuna Belly Conserva
$7.00
Torres Herb Chips
$3.50
Torres Iberico Chips
$3.50
Torres Black Truffle Chips
$3.50
Pharmacy
ADVIL INFANT
$8.00
BANANA BOAT ULTRA SPORT
$2.35
CLEAR CONSCIOUS MULTI PURPOSE SOLUTION
$6.00
CREST TOOTHPASTE DETOXIFY
$2.50
DRUG STORE ALLERGY
$24.00
DRUG STORE EYE DROPS
$7.00
GIOVANNI HAIR BRUSH
$13.42
HAIR TIES
$6.00
KIMKOO SLEEP MASK
$12.00
PUBLIC GOODS BATHROOM CLEANER
$6.30
PUBLIC GOODS BODY WASH
$5.04
PUBLIC GOODS CRYSTAL DEODORANT SPRAY
$7.02
PUBLIC GOODS DENTAL FLOSS
$5.70
PUBLIC GOODS DISH SOAP
$6.48
PUBLIC GOODS DOG WASTE BAGS
$14.48
PUBLIC GOODS FACIAL CLEANSER
$12.42
PUBLIC GOODS HAND CREAM
$5.60
PUBLIC GOODS LAUNDRY DETERGENT
$12.80
PUBLIC GOODS LOTION
$5.04
PUBLIC GOODS MOISTURIZER
$2.75
PUBLIC GOODS REGULAR PAD
$6.61
PUBLIC GOODS SHAVING CREAM
$6.00
PUBLIC GOODS SUNSCREEN
$15.07
PUBLIC GOODS TAMPON
$8.24
PUBLIC GOODS WAX POMADE
$8.82
PURGE SANITIZING WIPES
$1.73
TROJAN MAGNUM RIBBED
$13.00
XO 12PK CONDOM
PUBLIC GOODS LIP BALM
$0.50
PUBLIC GOODS INSECT REPELLANT
$8.00
Merchandise
T-Shirts
Hippo Oversized T-Shirt Small
$42.00
Hippo Oversized T-Shirt Medium
$42.00
Hippo Oversized T-Shirt Large
$42.00
Hippo Oversized T-Shirt XL
$42.00
Present Tense Oversized T-Shirt Black Small
$42.00
Present Tense Oversized T-Shirt Black Medium
$42.00
Present Tense Oversized T-Shirt Black Large
$42.00
Present Tense Oversized T-Shirt Black XL
$42.00
Sweatshirts
Hippo Crewneck Small
$85.00
Hippo Crewneck Medium
$85.00
Hippo Crewneck Large
$85.00
Hippo Crewneck XL
$85.00
Present Tense Crewneck Black Small
$85.00
Present Tense Crewneck Black Medium
$85.00
Present Tense Crewneck Black Large
$85.00
Present Tense Crewneck Black XL
$85.00
Present Tense Crewneck White Small
$85.00
Present Tense Crewneck White Medium
$85.00
Present Tense Crewneck White Large
$85.00
Present Tense Crewneck White XL
$85.00
Hippo Location and Ordering Hours
(323) 559-6005
321 Hart St, Nashville, TN 37210
Closed • Opens Friday at 7AM