Hippo

Coffee

Single Origin Drip

$4.00

Cold Brew

$6.00

Espresso

$3.50

Americano

$4.00

Flat White

$5.00

Cappuccino

$5.00

Latte

$6.50

Valrhona Mocha

$7.00

Espresso Martini

$12.00

Matcha

$7.00

ESP Tonic

$6.00

Teas

$4.00

Chai

$6.00

Hippo Snacks

Snacks

Pastries

$6.00

Banana Bread

$7.00

Breakfast Burrito

$13.00

Kimchi Fried Rice

$12.00

Tuna Poke

$16.00

B.E.C. Sandwich

$8.00

Lox Bagel Set

$15.00

Sandos

Katsu

$10.00

Egg Salad

$9.00

Soft Serve

Ube

$8.00

Black Sesame

$8.00

Beer

ATHLETIC LITE

BOMBAY SAPPHIRE GIN & TONIC

$6.00

GOOSE ISLAND GRAPEFRUIT LEMONADE SHANDY

$4.00

GOOSE ISLAND LEMONADE SHANDY

$4.00

GOOSE ISLAND STRAWBERRY LEMONADE SHANDY

$4.00

JAPANESE ALE SANSHO

$8.00

PRARIE BOMB

ST AGRESTIS NEGRONI

$8.00

Koji Gold

$6.00

SORRY UMAMI IPA

$5.00

SHACKSBURY ARLO CIDER

$6.00

JIANT HARD KOMBUCHA ORIGINAL

$6.00

SALT POINT MARGARITA

$8.00

SALT POINT MOSCOW MULE

$8.00

Wine

A'TUE-TETE GROLLEAU GRIS

$30.00

BEACH JUICE ROSE

$10.00

BROC RED TABLE WINE

CAL NIURU MORTELLITO

CAMINO DE LA FRONTERA

$40.00

CAN SUMOI GARNATXA SUMOLL

CASTEL NOARNA CIMBER

$35.00

DD BENEDICTE STEPHANE TISSOT

$96.00

DOMAINE DES FABLES

DRY HOP PET NAT

$24.00

EL DORADILLO YETTI & KOKONUT

$40.00

FKA FIELD BLEND RED

HENRIOT BRUT SOUVERAIN

$92.00

HOOT AMBER

$29.00

J BRIX COBOLORUM

$35.00

J BRIX NOMINE AMORIS PINOT

$30.00

KNAUB RIESLING SCHNAIT

LA GORDA YORI BICHI

$45.00

LE BRUTAL DE JEAN MARC

$40.00

LE DUE TERRE SACRISASSI BLANCO

LOVAMOR 2020 WHITE

$33.00

MARTHA STOUMEN NERO D'AVOLA ROSATO

PAIS CARIGNAN PIPENO

PINPINEA ROSE

PROJECT K SPN

RAZA PET NAT ROSE

$23.00

RESONANCE CHAMPAGNE MARIE-COURTIN

$45.00

SOMNAM BULLES

$38.00

SOURIRE DE NOUVEAU AIMEDUINS

STORK PETILLANTE

$30.00

SURIOL CAL RON

$31.00

TERRE DI CHIETI PECORINO

$16.00

TREDICI SETTE

$26.00

TU VINS PLUS AUX SOIREES

$31.00

UNA LOU ROSE

$13.00

VINCENZO BIANCO

$23.00

VINO BIANCO

VINO DO ANNA VINO ROSSO

$66.00

WAVES RED WINE

$13.00

WAVES WHITE WINE

$13.00

WINE POP SPARKLING RED

$9.00

Sake

AKASHI TAI TOKUBETSU HONJOZO

$32.00

KAMOIZUMI SHUSEN THREE DOTS

$40.00

KAMOIZUMI UMESHU UMELICIOUS

$48.00

SEMPUKU SHINRIKI JUNMAI 85

$48.00

SESSHU OTOKOYAMA

$34.00

SHIZEN NO MANMA

$31.50

SOTO SAKE

$28.00

SUIGEI DRUNKEN WHALE

$47.00

MASUMI SAKE JUNMAI

$18.00

KIKUSUI FUNAGUCHI JUKUSEI

$5.00

KIKUSUI NAMA GENSHU

$5.00

Non Alcoholic Beverage

NA Beverage

AHA SPARKLING BLUEBERRY POMEGRANATE

$1.99

AMASS RIVERINE

$35.00

BARQ'S 20 OZ

$3.00

BOOCH BETTER KOMBUCHA GINGER

$4.25

BOOCH BETTER KOMBUCHA MORNING GLORY

$4.25

C2O COCONUT WATER 17.5 OZ

$2.99

DEER PARK WATER 2.5 GALLON

$6.99

DIET COKE 20 OZ

$3.50

DIET COKE 24 OZ

$4.00

DIET COKE 8 OZ

$2.00

DIET DR PEPPER 20 OZ

$3.50

DR BROWN CEL RAY 12 OZ

$2.00

DR BROWN GINGER ALE

$2.00

FANTA 355 ML

$2.00

MEXICAN COKE 355 ML

$2.99

MEXICAN COKE 500 ML

$3.99

MINNA GREEN TEA

$2.25

MINNA SPARKLING PEACH TEA

$1.99

MINOR FIGURES OAT MATCHA

$3.50

MONDAY ZERO ALCOHOL GIN

MONSTER 16 OZ

$2.99

MOUNTAIN VALLEY WATER

$2.99

MOUNTAIN VALLEY WATER SPARKLING

$2.99

NATALIE'S BLOOD ORANGE STRAWBERRY 10 OZ

$4.50

NATALIE'S LEMONADE 16 OZ

$3.50

NATALIE'S ORANGE BEET 16 OZ

$4.50

NATALIE'S ORANGE JUICE 16 OZ

$2.99

NATALIE'S STRAWBERRY LEMONADE 16 OZ

$4.00

NATALIES BLOOD ORANGE GINGER 10 OZ

$4.50

NIXIE POMEGRANATE GREEN TEA

$1.50

NON CINNAMON YUZU

PHONY NEGRONI

$8.00

PROXIES PASTICHE

$22.00

PROXIES SAUVAGE

$22.00

SAN PELLEGRINO ARANCIATA 330 ML

$2.99

SPRITE 355 ML

$2.00

TOPO CHICO

$2.00

Dr. Brown Root Beer

$2.00

Grocery

ALPHA BURRITO PIZZA

$5.99

ANNIE CHUN'S SEAWEED SNACK

$4.25

ANNIE CHUN'S SHOYU RAMEN

$5.68

BADA BEAN BADA BOOM SRIRACHA

$4.34

BOBO'S CINNAMON BROWN SUGAR

$5.99

BUBBIE'S MOCHI MATCHA

$3.00

BUBBIE'S MOCHI STRAWBERRY

$3.00

BUDDHA TEAS CALM BUDDHA

$7.67

BUILDERS CHOCOLATE PEANUT BUTTER

$2.49

CARR'S CRACKERS

$5.67

CASCADE ORIGINAL

$7.44

CHOCOLOVE CHILI CHERRY

$6.00

CIN SOY TAMARI

$9.60

CLIFF CRUNCHY PEANUT BUTTER

$2.33

COLAVITA BALSAMIC VINEGAR

$5.68

DANG SRIRACHA SPICE

$6.11

DURACELL AAA BATTERIES

$6.27

FIELD DAY MAPLE SYRUP

$10.66

FLY BY JING MALA

$10.80

FRONTERA CHUNKY SALSA

$5.58

FRONTERA TOMATILLO SALSA

$5.57

GOOGOO CLUSTER

$2.15

GRAIN TRUST STEAMED RICE

$6.50

HAKU MATSUTAKE SHOYU

HEN OF THE WOODS 36

$3.12

HEN OF THE WOODS 55

$3.12

HEN OF THE WOODS BBQ

$5.00

HEN OF THE WOODS BUTTERMILK

$5.00

HEN OF THE WOODS SEA SALT

$5.00

HEN OF THE WOODS VINEGAR

$3.50

HIPPEAS BBQ

$4.79

HIPPEAS NACHO

$4.79

HLTHPUNK HARISSA CHILI

$7.00

HLTHPUNK MUSTARD

$5.00

HLTHPUNK UFO BURGER SAUCE

$7.00

HONUA HONEY MACADAMIA

$7.00

HONUA HONEY WILELAIKI

$6.88

INKA CRUNCHY GIANT CORN

$2.91

JEFF'S GARDEN DRIED TOMATOES

$6.29

KETTLE CHIPS BBQ

$3.75

KETTLE CHIPS JALAPENO

$3.75

KETTLE CHIPS JALAPENO 5 OZ

$3.52

KETTLE CHIPS SALT AND PEPPER 5 OZ

$4.00

KETTLE CHIPS SEA SALT

$3.75

KETTLE CHIPS SEA SALT 5 OZ

$5.50

KRUMBS UTENSILS

$4.40

MAGIC SPOON CEREAL FRUITY

$14.40

MAGIC SPOON CEREAL PEANUT BUTTER

$14.40

MEZCLA JAPANESE MATCHA

$4.00

MOMOFUKU RAMEN

$3.50

MOTHER-IN-LAW'S GOCHUJANG GARLIC

$10.00

NUMI GUNPOWDER GREEN

$9.20

OMSOM SICHUAN CHILI

$12.00

OMSOM SPICY BULGOGI

$12.00

OMSOM YUZU MISO

$12.00

ONCE UPON A FARM

$6.00

OSHAWA NAMA SHOYU

$5.00

PRIMAL KITCHEN BROWN MUSTARD

$4.00

PRIMAL KITCHEN HAWAIIAN BBQ

$6.54

PUBLIC GOODS CHEESE CHEW PEANUT BUTTER

$9.54

QUE PASA WHITE CORN CHIPS

$6.79

RAAKA MATCHA WAFFLE CONE

$3.98

RAO'S CHICKEN PARMESAN

$12.00

RAO'S MEAT LASAGNA

$12.00

REYNOLDS WRAP ALUMINUM FOIL

$2.67

RUSTIC BAKERY SOURDOUGH FLATBREAD

$8.21

RX BAR BLUEBERRY

$4.00

RX BAR CHOCOLATE SEA SALT

$4.00

RX BAR PEANUT BUTTER

$4.00

SAFFRON ROAD BUTTER CHICKEN

$8.00

SAFFRON ROAD CHICKEN BIRYANI

$8.00

SAFFRON ROAD CHICKEN TIKKA MASALA

$8.00

SAFFRON ROAD COCONUT CURRY CHICKEN

$8.00

SAFFRON ROAD LAMB SAAG

$8.00

SAFFRON ROAD VEGETABLE BIRYANI

$8.00

SCHARFEN BERGER DARK

$4.45

SIMPLY GUM MAPLE

$3.00

TABLE 87 PROSCIUTTO

$12.00

THEO DARK CHOCOLATE 85

$4.67

THEO SALTED ALMOND

$4.68

THREE WISHES CEREAL

$8.00

UNREAL CHOCOLATE QUINOA

$6.00

WAVELENGTH CABLE

$12.50

YISHI TOASTED BLACK SESAME

$3.57

ZIPLOC FREEZER QUART

$4.69

Olli Prosciutto Snack Pack 2 oz

$5.50

Olli Sopresetta Cheddar 2 oz

$5.50

Fermin Iberico Salchichon

$8.50

Obando Regana Cracker

$1.00

Nassari Boquerones

$6.00

Little Spain Sardines Conserva

$6.00

Little Spain Tuna Belly Conserva

$7.00

Torres Herb Chips

$3.50

Torres Iberico Chips

$3.50

Torres Black Truffle Chips

$3.50

Pharmacy

ADVIL INFANT

$8.00

BANANA BOAT ULTRA SPORT

$2.35

CLEAR CONSCIOUS MULTI PURPOSE SOLUTION

$6.00

CREST TOOTHPASTE DETOXIFY

$2.50

DRUG STORE ALLERGY

$24.00

DRUG STORE EYE DROPS

$7.00

GIOVANNI HAIR BRUSH

$13.42

HAIR TIES

$6.00

KIMKOO SLEEP MASK

$12.00

PUBLIC GOODS BATHROOM CLEANER

$6.30

PUBLIC GOODS BODY WASH

$5.04

PUBLIC GOODS CRYSTAL DEODORANT SPRAY

$7.02

PUBLIC GOODS DENTAL FLOSS

$5.70

PUBLIC GOODS DISH SOAP

$6.48

PUBLIC GOODS DOG WASTE BAGS

$14.48

PUBLIC GOODS FACIAL CLEANSER

$12.42

PUBLIC GOODS HAND CREAM

$5.60

PUBLIC GOODS LAUNDRY DETERGENT

$12.80

PUBLIC GOODS LOTION

$5.04

PUBLIC GOODS MOISTURIZER

$2.75

PUBLIC GOODS REGULAR PAD

$6.61

PUBLIC GOODS SHAVING CREAM

$6.00

PUBLIC GOODS SUNSCREEN

$15.07

PUBLIC GOODS TAMPON

$8.24

PUBLIC GOODS WAX POMADE

$8.82

PURGE SANITIZING WIPES

$1.73

TROJAN MAGNUM RIBBED

$13.00

XO 12PK CONDOM

PUBLIC GOODS LIP BALM

$0.50

PUBLIC GOODS INSECT REPELLANT

$8.00

Merchandise

T-Shirts

Hippo Oversized T-Shirt Small

$42.00

Hippo Oversized T-Shirt Medium

$42.00

Hippo Oversized T-Shirt Large

$42.00

Hippo Oversized T-Shirt XL

$42.00

Present Tense Oversized T-Shirt Black Small

$42.00

Present Tense Oversized T-Shirt Black Medium

$42.00

Present Tense Oversized T-Shirt Black Large

$42.00

Present Tense Oversized T-Shirt Black XL

$42.00

Sweatshirts

Hippo Crewneck Small

$85.00

Hippo Crewneck Medium

$85.00

Hippo Crewneck Large

$85.00

Hippo Crewneck XL

$85.00

Present Tense Crewneck Black Small

$85.00

Present Tense Crewneck Black Medium

$85.00

Present Tense Crewneck Black Large

$85.00

Present Tense Crewneck Black XL

$85.00

Present Tense Crewneck White Small

$85.00

Present Tense Crewneck White Medium

$85.00

Present Tense Crewneck White Large

$85.00

Present Tense Crewneck White XL

$85.00

Hats

Pure Land Sake Flatbrim Cap

$30.00

Freezer Isle

Freezer

Table 87 Mushroom Pizza

$14.00

Table 87 Pepperoni Pizza

$14.00

Table 87 Margherita Pizza

$14.00