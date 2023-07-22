Holyshakes Aventura Mall 19501 BISCAYNE BOULEVARD
PROMOS
SHAKES BAR
HOLYSHAKES
CREAMY COOKIES HOLY
COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.
NUTELLA CRUNCH HOLY
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.
PAVLOVA HOLY
DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.
GALAXY SHAKE HOLY
COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT
BAM BAM HOLYSHAKE
COFFEE RUSH HOLY
NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP
KEY LIME PIE HOLY
KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.
COOL SHAKE HOLY
VANILLA SHAKE TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.
COCADA HOLY
CREAMY REAL COCONUT MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND TOASTED COCONUT FLAKES, TOPPED WITH A PASSION FRUIT ICE POP, SOUR PASSION FRUIT JELLY CUBES, VANILLA CREAM, COCONUT CHIPS AND EDIBLE FLOWERS.
CHEESECAKE COLLECTION HOLYSHAKES
UNICORN HOLY
UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.
MINI CREAMY COOKIES
MINI UNICORN SHAKE
MINI COCADA SHAKE
MINI NUTELLA SHAKE
MINI GALAXY SHAKE
CREATE YOUR OWN SHAKE
BARBIE GALAXY SHAKE
CLASSIC SHAKES
VANILLA CLASSIC
CHOCOLATE SHAKE CLASSIC
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STRAWBERRY SHAKE CLASSIC
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COTTON CANDY CLASSIC
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CREAMY COOKIES CLASSIC
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NUTELLA SHAKE CLASSIC
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DULCE DE LECHE SHAKE CLASSIC
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PEANUT BUTTER CLASSIC
SALTED CARAMEL CLASSIC
COCADA CLASSIC
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KEY LIME CLASSIC
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COFFEE RUSH CLASSIC
BAM BAM CLASSIC
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VEGAN VANILLA CLASSIC
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VEGAN STRAWBERRY CLASSIC
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VEGAN CHOCOLATE CLASSIC
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VEGAN CREAMY COOKIES CLASSIC
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VEGAN PEANUT BUTTER CLASSIC
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VEGAN COCADA CLASSIC
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VEGAN COTTON CANDY CLASSIC
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VEGAN COFFEE RUSH
SUNDAES🍨
ICE CREAM BAR
CREAMY COOKIES SUNDAE
WITH CRUSHED OREOS AND CHOCOLATE FUDGE
LOADED STRAWBERRIES SUNDAE
WIRH FRESH STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM, WHITE CHOCOLATE CHIPS AND STRAWBERRY SYROP
PAVLOVA SUNDAE
MINI PAVLOVAS, STRAWBERRIES, DULCE DE LECHE, VANILLA ICE CREAM AND ALMOND SHOWER.
HOLY SUNDAE
MINI BROWNIES, NUTELLA, VANILLA ICE CREAM AND NUTS SHOWER.
UNICORN SUNDAE
PINK PEARLS, UNICORN SPRINKLES AND VANILLA ICE CREAM.
COOL SUNDAE
VANILLA ICE CREAM WITH RAINBOW SPRINKLES AND SOUR PATCH.
CREATE YOUR OWN SUNDAE
DESSERTS
DESSERTS & MORE
OREO DONUT SANDWICH
PAVLOVA
BROWNIE TOWER WITH NUTELLA AND PRALINE
BROWNIE WITH ICE CREAM
BROWNIE PLAIN
KEY LIME PIE SLICE
LOADED PASSION FRUIT POPSICIE FILLED WITH CONDENSED MILK
CHOCOLATE CHIP COOKIE
WHITE CHOCOLATE COOKIE
FRUITY PEBBLE COOKIE
COTTON CANDY
PUFFY POP
SWIRL POP
SMOOTHIES
BERRY BLISS SMOOTHIE
RASPBERRY - CHIA - ACAI - BANANA BASED NICE CREAM SMOOTHIE
COCOA DREAM
COCOA – BANANA BASED NICE CREAM SMOOTHIE, MATCHING DELICIOUS FLAVORS AND TEXTURES SUCH AS COCONUT, DATES AND CASHEWS
STRAWBERRY BANANANA SMOOTHIE
STRAWBERRIES, BANANA, NON-FAT FROZEN YOGURT, APPLE JUICE
PINA COOLADA
PINEAPPLE, BANANA, COCONUT, NON-FAT FROZEN YOGURT, COCONUT MILK
HOLYGREEN SMOOTHIE
MANGO, PINEAPPLE, GINGER AND SPINACH BLEND WITH ORANGE JUICE