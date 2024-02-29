Horseshoe Bar & Grill
SANDWICHES ETC
GOURMET BURGERS
- ASHLYN BURGER$9.00
SINGLE CB, GRILLED ONION, JALAPENO, FRIED ONION RINGS & FRIED PICKLES
- LOGAN BURGER$9.00
DBL CB PJ CHEESE, GRILLED ONION, JALAPENO & MUSHROOMS
- HORSESHOE BURGER$9.00
SINGLE CB, FF, NACHO CHEESE, GRILLED JALAPENO
- TACO NACHOS$8.25Out of stock
TORTILLA CHIPS, TACO MEAT, NACHO CHEESE
- Bucky Nuggets$12.00
SIDES
- CORN DOG$3.00
- FRENCH FRIES$3.50
- CAJUN FRIES$3.75
- TATER TOTS$3.25
- TATER KEGS (4)$4.75
- POTATO SKINS (3)$5.50
- ONION RINGS$4.75
- FRIED MUSHROOMS$4.50
- GARLIC CURDS$5.50
- CHEESE BALLS$4.75
- PEPPER JACK BALLS$5.00
- SPICY CAULIFLOWER$5.00
- CREAM CHEESE POPPERS$5.75
- BROCCOLI BITES$4.25
- FRIED PICKLES$4.25
- FRIED GREEN BEANS$4.50
- FRIED OKRA$4.25
- CORN NUGGETS$4.25
- MOZZARELLA STICKS (5)$6.00
- FRIED RAVIOLI (5)$4.00
- JALAPENO CHEESE STICKS$6.00
- BUFFALO CKN WONTONS (5)$6.75
PORK/FISH
CHICKEN
- CKN PHILLY SANDWICH$9.75
SHAVED CHICKEN BREAST, BELL PEPPER, ONIONS, PLABANO PEPPERS, PJ CHEESE
- CRISPY CKN SANDWICH$6.00
- SPICY CKN SANDWICH$6.00
- GRILLED CKN SANDWICH$6.50
- CHICKEN STRIPS (4)$6.75
- HOT WINGS (6)$6.50
- CHICKEN PLATTER$8.50
DICED CHICKEN BITES, GRILLED ONIONS, BELL PEPPER, MUSHROOMS AND SEASONING
- SAUCY STRIPS (4)$7.25
FRIED CHICKEN STRIPS TOSSED IN A SPICY TANGY SAUCE
DESSERT
KIDS MENU
PIZZA
9" PIZZA
12" PIZZA
14" PIZZA
Horseshoe Bar & Grill Location and Ordering Hours
(618) 776-8380
Open now • Closes at 8PM