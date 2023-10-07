India Gate 12636 Research Blvd unit 110
Food
Break Fast
Chola Bhatura
$10.99
Poori Bhaji
$7.99
Pongal
$7.99
Kids Dosa
$6.99
Onion Tomato Uttapam
$10.99
Chocolate Dosa
$9.99
Cheese Dosa
$10.99
Ghee Kara Dosa
$10.99
Spring Onion Masala Dosa
$9.99
Panner Tikka Dosa
$12.99
Chicken Tikka Dosa
$12.99
Egg Dosa
$10.99
Bullet Dosa
$9.99
Mysore Masala Dosa
$10.99
Masala Dosa
$10.99
Plain Dosa
$8.99
Mysore Bonda 3pcs
$7.99
Babai Idli 3 Pcs
$8.99
Idli | Vada
$7.99
Sambar Vada
$8.99
Vada 2pcs
$7.99
Sambar Idli
$8.99
Idli 3 Pcs
$7.99
Onion Dosa
$10.99
Hi -Tea Menu ( 5Pm - 7Pm )
Veg Appitizer
N-veg Appitizer
Veg Entrees
Mutter Paneer
$14.99
Bagara Baingan
$12.99
Dal Makhini
$11.99
Methi Paneer
$14.99
Kofta Butter Masala
$14.99
Channa Masala
$12.99
Dal Tadka
$12.99
Navaratan Kurma
$12.99
Malai Kofta
$14.99
Paneer Tikka Masala
$14.99
Kadai Bendi
$12.99
Kadai Panner
$14.99
Chettinad Veg
$12.99
Panner Butter Masala
$14.99
Palak Panner
$14.99
Kadai Veg
$12.99
Bendi Masala
$12.99
Non Veg Entrees
Andhra Chicken Curry
$13.99
Telangana Style Chicken Kura
$13.99
Fish Curry
$14.99
Andhra Shrimp curry
$16.99
Gongura Mutton Curry
$15.99
Mutton Dalcha
$15.99
Goat Chettinad
$15.99
Goat Vindaloo
$15.99
Goat Curry
$15.99
Gongura Chicken Curry
$14.99
Chicken Chettinadu
$14.99
Methi Chicken
$14.99
Chicken Vindaloo
$14.99
Chicken Korma
$14.99
India Gate Spl Chicken Curry ( Boneless )
$15.99
Chicken Mughlai
$14.99
Ammumma gari kodi Kura ( Natukodi ) Only Weekend
$17.99
Chicken Tikka Masala
$14.99
Butter Chicken
$14.99
Egg Curry
$13.99
Bread
Tandoori
Biryani
Shrimp Biryani
$17.99
Gobi 65 Biryani
$13.99
Natukodi Biryani ( Week End only)
$17.99
Gutti Vankaya Biryani
$13.99
Ullavacharu Goat Biryani
$17.99
Ullavacharu Chicken Biryani
$14.99
Avakai Goat Biryani
$17.99
Avakai Chicken Biryani
$15.99
Chicken 65 Biryani
$14.99
Gongora Goat Biryani
$17.99
Gongora Chicken Biryani
$14.99
Ghee Roast Goat Biryani
$17.99
Goat Biryani
$17.99
Spl Chicken Biryani
$14.99
Chicken Dum Biryani
$13.99
Spl Paneer Biryani
$13.99
Egg Biryani
$12.99
Veggi Biryani
$12.99
Pulao's
Family Packs Biryani
Veg Biryani (FP)
$28.99
Chicken Dum Biryani (FP)
$32.99
Spl Chicken Biryani (FP)
$34.99
Spl Paneer Biryani (FP)
$33.99
Ulavacharu Veg Biryani (FP)
$32.99
Chicken 65 Biryani (FP)
$35.99
Ulavacharu Paneer Biryani (FP)
$34.99
Ulavacharu Chicken Biryani (FP)
$34.99
Ghee Roast Goat Biryani (FP)
$39.99
Egg Biryani (FP)
$31.99
Shrimp Biryani (FP)
$37.99
Gobi 65 Biryani (FP)
$33.99
Gongura Chicken Biryani (FP)
$35.99
Chicken Frybit Biryani (FP)
$35.99
Gongura Goat Biryani (FP)
$40.99
Cashew Spl Paneer Biryani (FP)
$35.99
Avakaya Chicken Biryani Boneless(FP)
$35.99
Avakaya Goat Biryani (FP)
$40.99
Ulavacharu Goat Biryani (FP)
$41.99
Jumbo Pack Biryani
Chicken 65 Birynai (Jumbo )
$59.99
Ghee Roast Goat Biryani (Jumbo)
$65.99
Ulavacharu Chicken Biryani (Jumbo)
$61.99
Ulavacharu Paneer Biryani (Jumbo)
$60.99
Ulavacharu Veg Biryani (Jumbo )
$56.99
Chicken Dum Biryani (Jumbo)
$56.99
Veg Biryani (Jumbo)
$51.99
Spl Chicken Biryani (Jumbo)
$58.99
Spl Paneer Biryani (Jumbo)
$57.99
Gutti Vankaya Biryani (Jumbo)
$57.99
Ulavacharu Goat Biryani (Jumbo)
$66.99
Avakaya Chicken Biryani boneless(Jumbo)
$59.99
Cashew Paneer Biryani (Jumbo)
$59.99
Egg Biryani (Jumbo)
$52.99
Gongura Chicken Biryani (Jumbo)
$59.99
Gobi 65 Biryani (Jumbo)
$52.99
Ulavacharu Veg Biryani (Jumbo)
$52.99
Shrimp Biryani (Jumbo )
$65.99
Chicken Fry Bit Biryani (Jumbo )
$59.99
Gongura Goat Biryani (Jumbo )
$66.99
Avakaya Goat Biryani (Jumbo )
$66.99
Family Pack Pulao's
Cashew Paneer Pulao (FP)
$34.99
Chicken Fry Bit Pulao (FP)
$35.99
Gongura Chicken Pulao (FP)
$35.99
Gongura Mutton Pulao (FP)
$40.99
Gutti Vankaya Pulao (FP)
$30.99
Spl Paneer Pulao (FP)
$33.99
Spl Chicken Pulao (FP)
$34.99
Chicken 65 Pulao (FP)
$34.99
Ulavacharu Chicken Pulao (FP)
$34.99
Ghee Roast Goat Pulao (FP)
$39.99
Gobi 65 Pulao (FP)
$32.99
Ulavacharu Goat Pulao (FP)
$39.99
Jumbo Pack Pulao's
Cashew Paneer Pulao (Jumbo)
$57.99
Chicken Fry Bit Pulao (Jumbo)
$58.99
Gongura Chicken Pulao (Jumbo)
$59.99
Gongura Mutton Pulao (Jumbo)
$64.99
Gutti Vankaya Pulao (Jumbo)
$57.99
Spl Paneer pulao (Jumbo)
$56.99
Spl Chicken Pulao (Jumbo)
$59.99
Chicken 65 Pulao (Jumbo)
$59.99
Gobi 65 Pulao (Jumbo)
$56.99
Ulavacharu Goat Pulao (Jumbo)
$65.99
Ghee Roast Goat Pulao (Jumbo)
$64.99
Thursday Biryani Deal
Desserts
Indo Chinese
India Gate 12636 Research Blvd unit 110 Location and Ordering Hours
(248) 943-9127
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