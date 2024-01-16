IndiaWaale 461 Uxbridge Road
FOOD
STARTERS VEG
- PUNJABI SAMOSA£6.00
- PUNJABI SAMOSA CHAAT£8.00
- GALLI KI PANIPURI£6.00
- CHANDNI CHOWK KI PAPDI CHAAT£8.00
- GUJRATI METHI GOTA£8.00
- BEETROOT CHAAT£9.00
- NUKKAD KA CHILLI PANEER£9.00
- PLAIN MOGO£8.00
- CHILLI GARLIC MOGO£9.00
- MARI MOGO£9.00
- CHILLI GARLIC TOFU£9.00
- MUMBAI CHOWPATTI PAV BHAJI£10.00
- AMRITSARI CHHOLA KULCHA£12.00
- VEG PAKODA PLATTER£14.00
STARTER NON-VEG
TANDOORI VEG
TANDOORI NON-VEG
MAINS VEG
- SPECIAL CHHOLE BHATHURE£15.00
- SPECIAL NAJUK KOFTA£11.50
- PANEER MAKHANI LABABDAAR£11.00
- VEG KOLHAPUR£12.00
- BHINDI BAZAAR KI BHINDI£9.50
- PALAK PANEER£11.00
- KADHAI PANEER£11.00
- KADHAI PANEER£11.00
- LOO GOBHI£9.00
- PUNJABI CHANA£9.00
- AWADH KI DAAL MAKHANI£12.00
- DESI WAALI TADKA DAAL£10.00
- METHI CORN MALAI£11.00
- UTTARAKHAND KA BAIGAN BHARTA£10.50
MAINS NON-VEG
- CHEF SPECIAL BUTTER CHICKEN£12.00
- CHICKEN TIKKA MASALA£12.00
- CHICKEN JALFREZI£12.00
- MURG METHI CHAMAN£12.00
- CHICKEN CHETTINAD£13.00
- CHICKEN KADHAI£12.00
- CHICKEN KORMA£12.00
- DHABA CHICKEN£12.00
- LAMB ROGAN JOSH£14.00
- JAIPURI LAAL MAAS£14.00
- KEEMA MUTTER£13.00
- LAMB MADRAASI£14.00
- SAAG LAMB£14.00
- LAMB DHANSAK£14.00
- LAMB BHUNA£14.00
- NAGPUR SAOJI CHICKEN£13.00
- NAGPUR SAOJI MUTTON£15.00
BREAD
RICE/BIRYANI
DESSERTS
TEA/COFFEE
DRINK
SPECIALTY COCKTAILS
MOCKTAILS
CLASSIC COCKTAILS
WHITE WINE
- MORADO BLANCO 175ML£6.25
- BELLO TRAMONTO PINOT GRIGIO 175ML£6.50
- INKOSI CHENIN BLANC 175ML£7.00
- WILLOWGLEN GEWURZTRAMINER-RIESLING 175ML£7.75
- SAUVIGNON BLANC 175ML£9.20
- MORADO BLANCO 250ML£8.50
- BELLO TRAMONTO PINOT GRIGIO 250ML£8.75
- INKOSI CHENIN BLANC 250ML£9.50
- WILLOWGLEN GEWURZTRAMINER-RIESLING 250ML£10.50
- SAUVIGNON BLANC 250ML£12.50
- MORADO BLANCO BTL£24.00
- BELLO TRAMONTO PINOT GRIGIO BTL£25.00
- INKOSI CHENIN BLANC BTL£27.00
- WILLOWGLEN GEWURZTRAMINER-RIESLING BTL£30.00
- SAUVIGNON BLANC BTL£36.00
- PICPOUL DE PINET BTL£43.00
- DOLIANOVA PRENDAS BTL£48.00
- DOMAINE DUPRE CHABLIS BTL£60.00
RED WINE
- CABERNET SAUVIGNON 175ML£6.25
- CENTRAL MONTE MERLOT 175ML£6.50
- RECANTOS DE LISBOA 175ML£7.00
- BARBERA D'ASTI 175ML£7.75
- PINOT NOIR 175ML£9.25
- CABERNET SAUVIGNON 250ML£8.50
- CENTRAL MONTE MERLOT 250ML£8.75
- RECANTOS DE LISBOA 250ML£9.50
- BARBERA D'ASTI 250ML£10.50
- PINOT NOIR 250ML£12.50
- CABERNET SAUVIGNON BTL£24.00
- CENTRAL MONTE MERLOT BTL£25.00
- RECANTOS DE LISBOA BTL£27.00
- BARBERA D'ASTI BTL£30.00
- PINOT NOIR BTL£36.00
- MALBEC (ORGANIC) BTL£37.00
- PEMITIVO-NEGROAMARO BTL£40.00
- HAUT MEDOC BTL£55.00
ROSE
SPARKLING
CHAMPAGNE
SPIRITS
- Amaretto£5.00+
- Aperol£5.00
- Bailey’s£5.00
- Chartreuse£5.00
- Cointreau£5.00
- Frangelico£5.00
- Jägermeister£5.00
- Kahlua£5.00
- Limoncello£5.00
- Malibu£5.00
- Midori£5.00
- Passoa£5.00
- Pisco£5.00
- Pimm’s£5.00
- Tequila Rose£5.00
- Tequila coffee Cazcabel£5.00
- Campari£5.00
- Italicus£5.00
- Lillet Blanc£5.00
- Martini Extra Dry£5.00
- Martini Rosso£5.00
- Clase Azul Reposado£22.00
- Don Julio Anejo£12.00
- Don Julio Reposado£14.00
- Olmeca£5.00
- Absolut£5.00
- Belvedere£6.00
- Chase£6.00
- Ciroc Citron£6.00
- Ciroc Pineapple£6.00
- Ciroc Raspberry£6.00
- Crystal Head£8.00
- Grey Goose£6.00
- Zubrowka£6.00
- Absolute Vanilla£6.00
- Bacardi White£5.00
- Bacardi Dark£5.00
- Captain Morgan£5.00
- Havana 5£6.00
- Havana 7£6.00
- Kraken£5.00
- Sailor Jerry£5.00
- Arber Rhubarb£5.00
- Bombay Sapphire£5.00
- Boe Violet£5.00
- Hendrick’s£7.00
- Monkey 47£8.00
- Tanqueray 10£5.00
- Mermaid Strawberry£8.00
- Sipsmith£7.00
- Chivas Regal£5.00
- Jack Daniel’s£5.00
- Jameson£5.00
- Johnnie Walker Black Label£7.00
- Johnnie Walker Blue Label£25.00
- Maker's Mark£6.00
- Macallan 12£18.00
- Woodford Reserve£6.00
- Hibiki£8.00
- Suntory£8.00
- Yamazaki£14.00
- Courvoisier£6.00
- Hennessy£7.00
- Hennessy XO£22.00
- Remy Martin£5.00
- Jägerbomb£8.00
- Baby Guinness£8.00
- Blue Kamikaze£8.00
- Bubble Gum£8.00
- Brain Damage£8.00
SOFT DRINKS
HOT DRINKS
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