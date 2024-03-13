Itaewon Pocha 1444 Blalock Road
Food
SMALL
- MANDOO$8.00
PAN FRIED/PORK
- CHEESE ROLLED OMELETTE$15.00
SNOW FLAKED PARMESAN/OMELETTE
- CORN CHEESE$12.00
CORN/MOZARELLA
- CRISP PRAWN & CALAMARI$16.00
TEMPURA/WASABI MAYO
- ADDICTING RICE BALLS$11.00Out of stock
TUNA/MAYO/JALAPENO/SEAWEED
- CHEESEBALL$11.00
DEEP-FRIED/MOZARELLA/YOGURT-SAUCE
- KIMCHI JEON$15.00
CRISPY/KIMCHI PANCAKE
- SEAFOOD JEON$17.00
SEAFOOD PANCAKE/SQUID/SEAFOOD MIX
- SO-TTEOK$13.00
SAUSAGE/RICE CAKE/SWEET SPICY/SKEWERS
- FRENCH FRIES$7.00
CRISPY/SEASONED
- TRUFFLE FRIES$10.00
WHITE TRUFFLE OIL/FRENCH FRIES
- BULGOGI KIMCHI CHEESE FRIES$15.00
BULGOGI/KIMCHI/MOZARELLA/SPICY MAYO
- CHICKEN SKEWERS$10.00
CHICKEN THIGH/GREEN ONION
STIR-FRIED
- BULGOGI$22.00
THINLY SLICED RIBEYE/SOY MARINATED
- JAEYOOK BOKUM$19.00
PORK BELLY/PEPPER-PASTE
- JAEYOOK TOFU KIMCHI$25.00
PORK BELLY/TOFU/KIMCHI
- SQUID$20.00
PEPPER PASTE BASE/VEGETABLES
- SAUSAGE$17.00
VIENNA SAUSAGES/VEGETABLES
- CHEESE BONELESS BULDAK$17.00
CHICKEN THIGH/RICE CAKE/MOZARELLA/SPICY
- BRISKET$22.00
BRISKET/BEAN SPROUTS/GREEN ONIONS
SOUP & STEW
KFC-WING
PASTA
TTEOKBOKKI
RICE & RAMEN
Liquor/Soju
Liquor
- Grey Goose ($120 BTL)
- Don Julio Blanco ($150 BTL)$13.00
- Don Julio 1942 ($380 BTL)$28.00
- Hennessy VS ($160 BTL)$14.00
- Hennessy VSOP ($190 BTL)
- Black Label ($140 BTL)$11.00
- Blue Label ($480 BTL)
- DBL Grey Goose ($120 BTL)
- DBL Don Julio Blanco ($150 BTL)$24.00
- DBL Don Julio 1942 ($380 BTL)$50.00
- DBL Hennessy VS ($160 BTL)$26.00
- DBL Hennessy VSOP ($190 BTL)
- DBL Black Label ($140 BTL)$20.00
- DBL Blue Label ($480 BTL)
Soju
Flavored Soju
Carafe Soju
Makgeolli
Itaewon Pocha 1444 Blalock Road Location and Ordering Hours
(346) 718-2879
Closed