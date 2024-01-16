Its a Grind Coffee House
Food Menu
BAKERY
FOOD
IMPULSE
CLARA'S BREAKFAST
A LA CARTE
- AVOCADO$1.99
- BACON$1.75
- BUTTER$1.25
- CHICKEN.$1.75
- CHORIZO$1.49
- CREAM CHEESE.$1.29
- EGG$2.99
- HAM$1.75
- HUMMUS$1.25
- JALAPENO$0.89
- JELLY/JAM$1.25
- MOZZARELLA CHEESE$1.50
- MUSHROOMS$0.89
- ONION$0.89
- PASTRAMI$1.75
- PEANUT BUTTER$1.49
- SAUSAGE$1.75
- SHREDDED CHEESE$1.29
- SMOKED SALMON$4.99
- SPINACH$0.89
- STEAK$4.49
- TOMATO$1.25
- TURKEY DELI SLICE$1.75
- TURKEY SAUSAGE$1.75
- CARNE ASADA$3.99
- BEYOND MEAT BURGER PATTY$4.99
- TOFU$3.99
- VEGGIE PATTY$3.75
- FALAFEL$3.99
Drinks
HOT ESPRESSO/COFFEE
- HT COFFEE$2.50+
- HT LTTE$4.45+
- HT CAPP$4.45+
- HOT AMERICANO$3.50+
- HT CAFE MOCH$4.99+
- HT WHTCH MOCH$4.99+
- HT CARA LTTE$4.39+
- HT VAN LTTE$4.39+
- HT NTTY COW LTTE$4.69+
- HT ESPR$2.25+
- HT SF NTTY COW LTTE$4.39+
- HT SF VAN LTTE$4.39+
- HT SF CARA LTTE$4.39+
- HT VAN BEAN DREAM$4.99+
- HT FRENCH PRESS COFFEEOut of stock
- HT NTTY GNAR GNAR LTTE$4.69+
- HT POUR OVER BAROut of stock
- HT TRAD MACC$3.50+
- HT BLONDER GNAR GNAR$4.99+
- HT HONEY TOFFEE LTTE$4.55+Out of stock
- HT PMPK SPICE LTTE$4.99+
- HT RED VELT CARA PECAN$4.99+
- HT CAFE AU LAIT$3.00+
- HT TUXEDO MOCHA$4.99+
- HT EYE OPENER$3.50+
- HT WHT CHOC CANDY CANE$4.99+
- HT VAN BROWN SUGAR$4.99+
- HT CON PANNAOut of stock
- COFFEE/TEA BREWBOX
HOT NON-ESPRESSO/COFFEE DRINKS
BLENDED ESPRESSO/COFFEE DRINKS
- BLENDED ORIGINAL MOCH$5.50+
- BLENDED CARAMEL MOCHA$5.50+
- BLENDED CARAMEL VANILLA$5.50+
- BLENDED WHITE CHOCOLATE MOCHA$5.50+
- BLENDED COCONUT CRUNCH$5.50+
- BLENDED FUNKY MONKEY$5.50+
- BLENDED MINT CHIP$5.50+
- BLENDED MOCHA JAVA RUSH$5.50+
- BLENDED TRIPLE CHOCOLATE MOCHA$5.50+
- BLENDED NUTTY COOKIE GNAR GNAR$5.50+Out of stock
- BL VAN BEAN DREAM
- BLENDED ROAD WARRIOR$5.50+
- BLENDED HAWAIIAN SEA SALT CARAMEL$5.50+Out of stock
- BL BLONDER GNAR GNAR
- BL HONEY TOFFEE CRUNCH
- BL PMPK SPICE
- BL RED VELT CARA PECAN
- BLENDED JAVA RUSH$5.50+
- BLENDED COOKIE GNAR GNAR$5.50+Out of stock
- BL VAN BROWN SUGAR
- BL WHT CHOC CANDY CANE
- BL LTTE$5.50+
BLENDED NON-ESPRESSO/COFFEE DRINKS
OVER ICED ESPRESSO/COFFEE DRINKS
- IC AMERICANO$3.99+
- IC CAFE MOCH$5.99+
- IC CARA LTTE$5.99+
- IC CBRW$4.26+
- IC WHTCH MOCH$5.99+
- IC LATTE$5.99+
- IC NTTY COW LTTE$5.99+
- IC SF CARA LTTE$5.99+
- IC SF NTTY COW LTTE$5.99+
- IC SF VAN LTTE$5.99+
- IC VAN LTTE$5.99+
- IC RED VELT CARA PECAN$5.99+
- IC VAN BEAN DREAM$5.99+
- IC TUXEDO MOCHA$5.27+
- IC PMPK SPICE$5.50+
- IC CAFE AU LAIT$3.99+
- IC NTTY GNAR GNAR ICED$1.05+Out of stock
- IC BLONDER GNAR GNAR$5.50+Out of stock
OVER ICED NON-ESPRESSO/COFFEE DRINKS
BOTTLED
- BOTTLED APPLE JUICE$2.99
- BOTTLED WATER$1.49
- CANNED SODA$1.50
- CHOC MILK BOTTLE$3.89
- GATORADE$2.49
- GINGER BEER$4.49
- JARRITOS$2.89
- MILK BOTTLE$3.49
- MONSTER$3.89
- NAKED JUICE$3.75
- NESQUIK MILK$3.49
- OJ BOTTLE$3.39
- PathWater$3.99
- PERRIER WATER$3.49
- PRIME$4.89
- RED BULL$4.89
- ROCKSTAR$3.99
- SMART WATER$4.29
- SODA$2.49
- VITA COCO$4.80
Retail
Its a Grind Coffee House Location and Ordering Hours
(508) 740-9378
Open now • Closes at 4:30PM