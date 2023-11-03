Jalapenos Grille 154 N Glassell St
BEVERAGES
SOFT DRINKS
BOTTLE SODA
HORCHATA
TACOS
SOFT
- ASADA SOFT TACO$3.95
- CARNITAS SOFT TACO$3.95
- PASTOR SOFT TACO$3.49
- CHORIZO SOFT TACO$3.49
- SHREDDED CHICKEN SOFT TACO$3.49
- FISH BAJA STYLE TACO$3.49
- SHRIMP SOFT TACO$3.79
- MUSHROOM SOFT TACO$3.49
- FISH GRILLED BLACKENED SOFT TACO$3.79
- SHREDDED BEEF SOFT TACO$3.95
- VEGGIE SOFT TACO$3.49
- GRILLED CHICKEN TACO$3.95
- TEMPURA VEGGIE SOFT TACO$4.05
- BIRRIA SOFT TACO$3.95
HARD SHELL
BURRITOS
- SHREDDED CHICKEN BURRITO$11.19
- BEAN & CHEESE BURRITO$6.69
- CARNITAS BURRITO$11.95
- CARNE ASADA BURRITO$12.09
- PASTOR BURRITO$11.95
- SHRIMP BURRITO$12.89
- OLD TOWNE BURRITO$11.95
- CALIFORNIA BURRITO$12.29
- VEGGIE BURRITO$9.95
- GRILLED CHICKEN BURRITO$11.95
- CHILE RELLENO BURRITO$11.49
- SHREDDED BEEF BURRITO$11.79
- FISH BURRITO$12.89
- CHILE VERDE BURRITO$11.19
- BIRRIA BURRITO$11.95
PLATES
- CHILE VERDE PLATES$15.39
- ASADA PLATE$16.99
- STEAK FAJITAS$19.69
- CHICKEN FAJITAS$19.49
- SHRIMP FAJITAS$19.89
- SHREDDED BEEF PLATE$16.39
- SHREDDED CHICKEN PLATE$14.99
- CHICKEN TAQUITO PLATE$14.69
- BEEF TAQUITO PLATE$14.99
- POTATO TAQUITO PLATE$14.99
- CHICKEN SOFT TACO PLATE$14.29
- ASADA SOFT TACO PLATE$15.39
- CHILE RELLENO PLATE$16.49
- CHICKEN ENCHILADA PLATE$14.99
- BEEF ENCHILADA PLATE$14.99
- CHEESE ENCHILADA PLATE$14.99
- SHIRMP ENCHILADA PLATE$15.99
- CARNITAS PLATE$14.99
- PASTOR PLATE$15.49
- CHORIZO PLATE$14.99
- Taco Enchilada Plate$14.99
- Sope Plate$14.99
SIDES
- SIDE RICE$2.79
- SIDE BEANS$2.79
- SIDE CHIPS$1.50
- SIDE GUACAMOLE$2.99
- SIDE CHILE TOREADO$1.79
- SIDE SOUR CREAM$0.99
- SIDE AVOCADO$1.79
- SIDE PICO DE GALLO$1.25
- SIDE SALSA 8OZ$3.00
- SIDE MUSHROOMS$2.29
- SIDE VEGGIES$2.29
- SIDE ASADA$5.39
- SIDE CARNITAS$5.09
- SIDE PASTOR$4.39
- SIDE CHICKEN$4.39
- SIDE SHRIMP$4.39
- SIDE SHREDDED CHICKEN$4.39
- SIDE FISH$3.79
- SIDE CHORIZO$4.39
- SHREDDED BEEF CRISPY$3.95
- SIDE DRESSING$0.75
- SIDE CORN TORTILLAS$1.99
- SIDE FLOUR TORTILLAS$1.99
- SIDE EGG$1.99
- SIDE FRIES$5.99
- SIDE CHILE RELLENO$4.99
- SIDE CHEESE ENCHILADA$4.39
- SIDE CHICKEN ENCHILADA$4.69
- SIDE BEEF ENCHILADA$4.89
- BEAN DIP$5.39
- BIG SIDE OF CHIPS$4.50
- BIG SIDE OF BEANS$6.99
- BIG SIDE OF RICE$6.99
BREAKFAST
Omelettes
BREAKFAST BURRITOS
BEER
- MODELO NEGRA$4.95
- CORONA$4.95
- PACIFICO$4.95
- 805$4.95
- WHITE CLAW$4.95
- MODELO SPECIAL$4.95
- BUCKET OF BEERS$20.00
- MODELO MICHELADA$9.49
- MODELO MICHELADA$9.49
- CORONA MICHELADA$9.49
- PACIFICO MICHELADA$9.49
- 805 MICHELADA$9.49
- WHITE CLAW MICHELADA$9.49
- 805 LOADED MICHELADA$14.49
- CORONA LOADED MICHELADA$14.49
- PACIFICO LOADED MICHELADA$14.49
- MODELO LOADED MICHELADA$14.49
- VICTORIA LOADED MICHELADA$14.49
Jalapenos Grille 154 N Glassell St Location and Ordering Hours
(714) 538-7328
Closed • Opens Friday at 11AM