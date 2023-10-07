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Jamillahs Garden
PLATTERS
BBQ 1/2 CHICKEN PLATTER
$20.00
GRILLED CHICKEN, 2 SIDES
BBQ RIB PLATTER (1/2 SLAB)
$28.00
1/2 SLAB, 2 SIDES
FRIED CHICKEN WING PLATTER
$18.00
5 WINGS, 2 SIDES
FRIED FISH PLATTER
$18.00
3PCS WHITING, 2 SIDES
GRILLED SALMON PLATTER
$22.00
2 PCS SALMON, 2 SIDES
SHRIMP PLATTER
$25.00
6 SHRIMP, 2 SIDES
TURKEY WING PLATTER
$18.00
2 PCS, 2 SIDES
VEGETABLE PLATTER (4 SIDES)
$18.00
BBQ WING PLATTER (5)
$18.00
FISH FRIED RICE PLATTER
$30.00
SALMON FRIED RICE PLATTER
$30.00
MEATLOAF PLATTER (SUNDAY ONLY)
$18.00
CHICKEN FRIED RICE PLATTER
$32.00
ALACARTE'
FISH FRIED RICE
$20.00
WHITING, RICE, PEPPERS, ONIONS
SALMON FRIED RICE
$20.00
SALMON, BROCOLI, PEPPERS, ONIONS
RIB SANDWICH
$15.00
1/4 SLAB
FRIED WINGS
$12.00
5 WINGS
3 PC. CHICKEN TENDERS
$6.00
HAND BATTERED
6 SHRIMP
$10.00
GRILLED WINGS (6)
$12.00
5 WINGS
6 PC. CHICKEN TENDERS
$11.00
HAND BATTERED
9 PC. CHICKEN TENDERS
$15.00
HAND BATTERED
SHRIMP & FRIES
$25.00
12 SHRIMP WITH FRIES
CHICKEN FRIED RICE
$22.00
FISH SANDWICH
$7.00
STEAKS/HOAGIES
SIDES
CHEESE FRIES
$7.00
SMACK & CHEESE (SMOKED) SM.
$6.00
SMACK & CHEESE (SMOKED) LG.
$11.00
VEGETARIAN BEANS LG.
$10.00
POTATO SALAD LG.
$10.00
COLLARD GREENS LG.
$10.00
CANDIED YAMS LG.
$10.00
MACARONI & CHEESE LG.
$10.00
STEAMED BROCCOLI LG.
$10.00
STEAMED CABBAGE LG.
$10.00
FRIED RICE
$5.00
FRIED RICE W/ PEPPERS, ONIONS
STEAMED BROCCOLI SM.
$5.00
STEAMED CABBAGE SM.
$5.00
CORNBREAD
$3.00
FRENCH FRIES
$5.00
VEGETARIAN BEANS SM.
$5.00
POTATO SALAD SM.
$5.00
COLLARD GREENS SM.
$5.00
CANDIED YAMS SM.
$5.00
MAC & CHEESE SM.
$5.00
Jamillahs Garden Location and Ordering Hours
(215) 520-8235
Open now • Closes at 12AM