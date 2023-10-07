PLATTERS

BBQ 1/2 CHICKEN PLATTER

$20.00

GRILLED CHICKEN, 2 SIDES

BBQ RIB PLATTER (1/2 SLAB)

$28.00

1/2 SLAB, 2 SIDES

FRIED CHICKEN WING PLATTER

$18.00

5 WINGS, 2 SIDES

FRIED FISH PLATTER

$18.00

3PCS WHITING, 2 SIDES

GRILLED SALMON PLATTER

$22.00

2 PCS SALMON, 2 SIDES

SHRIMP PLATTER

$25.00

6 SHRIMP, 2 SIDES

TURKEY WING PLATTER

$18.00

2 PCS, 2 SIDES

VEGETABLE PLATTER (4 SIDES)

$18.00

BBQ WING PLATTER (5)

$18.00

FISH FRIED RICE PLATTER

$30.00

SALMON FRIED RICE PLATTER

$30.00

MEATLOAF PLATTER (SUNDAY ONLY)

$18.00

CHICKEN FRIED RICE PLATTER

$32.00

ALACARTE'

FISH FRIED RICE

$20.00

WHITING, RICE, PEPPERS, ONIONS

SALMON FRIED RICE

$20.00

SALMON, BROCOLI, PEPPERS, ONIONS

RIB SANDWICH

$15.00

1/4 SLAB

FRIED WINGS

$12.00

5 WINGS

3 PC. CHICKEN TENDERS

$6.00

HAND BATTERED

6 SHRIMP

$10.00

GRILLED WINGS (6)

$12.00

5 WINGS

6 PC. CHICKEN TENDERS

$11.00

HAND BATTERED

9 PC. CHICKEN TENDERS

$15.00

HAND BATTERED

SHRIMP & FRIES

$25.00

12 SHRIMP WITH FRIES

CHICKEN FRIED RICE

$22.00

FISH SANDWICH

$7.00

STEAKS/HOAGIES

CHEESESTEAK

$12.00

CHEESESTEAK HOAGIE

$14.00

FISH STEAK

$13.00

FISH STEAK HOAGIE

$15.00

FISH HOAGIE

$14.00

FISH & SHRIMP STEAK

$25.00

CHICKEN CHEESESTEAK

$12.00

CHICKEN & SHRIMP STEAK

$22.00

CHICKEN CHEESESTEAK HOAGIE

$14.00

SALMON CHEESESTEAK

$18.00

SALMON & SHRIMP STEAK

$24.00

SIDES

CHEESE FRIES

$7.00

SMACK & CHEESE (SMOKED) SM.

$6.00

SMACK & CHEESE (SMOKED) LG.

$11.00

VEGETARIAN BEANS LG.

$10.00

POTATO SALAD LG.

$10.00

COLLARD GREENS LG.

$10.00

CANDIED YAMS LG.

$10.00

MACARONI & CHEESE LG.

$10.00

STEAMED BROCCOLI LG.

$10.00

STEAMED CABBAGE LG.

$10.00

FRIED RICE

$5.00

FRIED RICE W/ PEPPERS, ONIONS

STEAMED BROCCOLI SM.

$5.00

STEAMED CABBAGE SM.

$5.00

CORNBREAD

$3.00

FRENCH FRIES

$5.00

VEGETARIAN BEANS SM.

$5.00

POTATO SALAD SM.

$5.00

COLLARD GREENS SM.

$5.00

CANDIED YAMS SM.

$5.00

MAC & CHEESE SM.

$5.00

SALADS

GRILLED CHICKEN CEASAR

$10.00

GRILLED SALMON

$15.00

GRILLED SHRIMP

$15.00

CHICKEN & SHRIMP

$18.00

BEVERAGE

AKBAR JUICE

$5.00

WATER

$2.00

SODA

$3.00

PASTA

CHICKEN ALFREDO

$18.00

SALMON ALFREDO

$20.00

SHRIMP ALFREDO

$20.00

DESSERTS

SWEET POTATO PIE

$5.00

BLACK AND WHITE CAKE

$5.00

CHEESE CAKE

$6.00

BREAD PUDDING

$5.00

LEMON POUND CAKE

$5.00