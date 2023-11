TRIP SOUP / SOPA DE MONDONGO

$11.99

Tripe Soup is made from diced tripe slow-cooked with vegetables such as pumpkin, carrots, and potatoes. Rice and a tortilla included as a side / La sopa de mondongo es una sopa hecha de callos cortados en cubitos y cocidos a fuego lento con verduras como calabaza, zanahoria y papa. Arroz y tortilla incluidos como acompañamiento.