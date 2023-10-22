FOOD

JERK MEXICAN DISHES

1 JERK CHICKEN TACO
$7.07

FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO

1 JERK STEAK TACO
1 JERK STEAK TACO
$8.19

FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO

1 JERK SHRIMP TACO
$9.17

FLOUR SHELL, SPRING MIX,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO

JERK CHICKEN NACHO
$15.15

DORITIOS, NACHO CHEESE, SHREDDED CHEESE, LETTUCE,TOMATO,SOUR CREAM, HOT PEPPER, ONION CILANTRO

JERK STEAK NACHO
JERK STEAK NACHO
$18.06

DORITIOS, NACHO CHEESE, SHREDDED CHEESE, LETTUCE,TOMATO,SOUR CREAM, HOT PEPPER, ONION CILANTRO

JERK CHICKEN BURRITO/FRIES
JERK CHICKEN BURRITO/FRIES
$16.26

FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO

JERK STEAK BURRITO/FRIES
JERK STEAK BURRITO/FRIES
$21.35

FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO

JERK CHICKEN QUESADILLA
$13.13

JERK CHICKEN AND MIXED CHEESE

JERK STEAK QUESADILLA
$14.77

JERK STEAK AND MIXED CHEESE

2 JERK CHICKEN TACOS /FRIES
2 JERK CHICKEN TACOS /FRIES
$14.93

FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO

2 JERK STEAK TACOS /FRIES
2 JERK STEAK TACOS /FRIES
$17.23

FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO

SPECIALTY JERK DISHES

JERK CHICKEN WRAP
JERK CHICKEN WRAP
$12.75
JERK SALMON WRAP
$17.68
JERK CHICKEN LOADED FRIES
$12.75

JERK CHICKEN AND FRIES COATED WITH NACHO CHEESE, SHREDDED MIXED CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND SOUR CREAM.

JERK STEAK LOADED FRIES
$16.04

JERK STEAK AND FRIES COATED WITH NACHO CHEESE, SHREDDED MIXED CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND SOUR CREAM.

JERK CHICKEN PHILLY SANDWICH/FRIES
$18.38

JERK CHICKEN WITH MIXED BELL PEPPERS, WHITE ONIONS, MOZZARELLA CHEESE AND MAYO

JERK STEAK PHILLY SANDWICH/FRIES
JERK STEAK PHILLY SANDWICH/FRIES
$20.68

JERK STEAK WITH MIXED BELL PEPPERS, WHITE ONIONS, MOZZARELLA CHEESE, AND MAYO.

JERK CHICKEN & STEAK Philly SANDWICH/FRIES
$22.98

JERK CHICKEN AND STEAK MIXED WITH MIXED BELLPEPPERS, WHITE ONIONS, MOZZARELLA CHEESE AND MAYO

JERK CHICKEN PITA SANDWICH/FRIES
JERK CHICKEN PITA SANDWICH/FRIES
$13.13

SERVED WITH FRIES

JERK STEAK PITA SANDWICH/FRIES
$16.42

SERVED WITH FRIES

JERK CHICKEN POTATO
$17.23
JERK STEAK POTATO
$21.83
JERK CHICKEN &SHRIMP POTATO
$27.58
JERK STEAK & SHRIMP POTATO
$29.88
JERK CHICKEN RICE BOWL
$18.38
JERK CHICKEN & SHRIMP RICE BOWL
JERK CHICKEN & SHRIMP RICE BOWL
$20.68
VEGGIE RICE BOWL
$11.58
JERK CHICKEN PINEAPPLE BOWL
$21.60
JERK SHRIMP PINEAPPLE BOWL
$27.93
JERK CHICKEN & SHRIMP PINEAPPLE BOWL
$25.05
3 SALMON TACOS
3 SALMON TACOS
$26.43
JERK SALMON PHILLY
$25.28
Shrimp potoato (8)
$24.13
Salmon Quesdill(1)
$16.08
Phill Chicken Sandwich Only
$9.99
LOADED SALMON FRIES
$20.68
Full Chicken &Shrimp Rice Bowl
$24.13
Shrimp Philly
$23.08

CUPS

JERK CHICKEN MAC CUP
JERK CHICKEN MAC CUP
$14.39
JERK CHICKEN ALFREDO CUP
$11.48
JERK STEAK MAC CUP
$15.54

SALAD

JERK CHICKEN SALAD
$18.00
JERK SHRIMP SALAD
$21.00
JERK CHICKEN & SHRIMP SALAD
JERK CHICKEN & SHRIMP SALAD
$25.00
JERK SALMON SALAD
JERK SALMON SALAD
$23.00
JERK STEAK SALAD
$23.99

CHICKEN ONLY

1/4 DARK
$7.24
1/4 WHITE
$9.41
1/2 DARK
$9.41
1/2 MIXED
$12.08
1/2 WHITE
$14.28
WHOLE DARK
$14.28
WHOLE MIXED
$17.58
WHOLE WHITE
$19.78

WINGS

4 WINGS/FRIES
$9.29
6 WINGS/FRIES
$13.28
9 WINGS/FRIES
$18.62
4 WINGS/FRIES (3 PD)
$9.29

DINNER

1/2 JERK DARK CHICKEN DINNER
$17.99
1/2 MIXED JERK CHICKEN DINNER
$19.99

COMES WITH 2 SIDES

1/2 WHITE JERK CHICKEN DINNER
$22.99

COMES WITH 2 SIDES

JERK LAMB CHOP DINNER (4)
JERK LAMB CHOP DINNER (4)
$29.99

COMES WITH 2 SIDES

JERK SALMON DINNER
JERK SALMON DINNER
$24.99

COMES WITH 2 SIDES

JERK Shrimp (5)& Wing(5) Dinner
$33.99

COMES WITH 2 SIDES

JERK 3 WAY DINNER (3 lamb, 3shrimp, 3 wing)
$39.99

COMES WITH 2 SIDES

VEGGIE PLATE
$11.99

ALL SIDES

JERK SHRIMP DINNER (6)
JERK SHRIMP DINNER (6)
$23.99

COMES WITH 2 SIDES

Catfish Dinner
$24.99
Jerk 1 Salmon & 3 Shrimp Combo
$25.99
5 Wings DINNER
$19.99
Sur N Turf Dinner
$29.99

PASTA

FULL SHRIMP ALFREDO
$28.73
JERK CHICKEN ALFREDO POTATO
JERK CHICKEN ALFREDO POTATO
$22.98

JERK CHICKEN, PENNE PASTA AND BROCCOLI SERVED POURED OVER A BAKED POTATO. YUMMY!

JERK FULL CHICKEN & SHRIMP ALFREDO
$31.03

JERK CHICKEN AND SHRIMP, PENE PASTA, BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE

JERK FULL CHICKEN ALFREDO
$23.57

JERK CHICKEN, PENNE PASTA, BROCCOLI AND OUR WHITE ALFREDO SAUCE.

JERK HALF CHICKEN & SHIMP ALFREDO
$25.28

JERK CHICKEN AND SHRIMP SERVED WITH A WHITE ALFREDO SAUCE

JERK HALF CHICKEN ALFREDO
$17.82

JERK CHICKEN OVER PENNE PASTA AND BROCCOLI SERVED WITH WHITE ALFREDO SAUCE

JERK HALF SHRIMP ALFREDO
$22.98

JERK SHRIMP SERVED WITH PENNE PASTA AND BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE.

JERK LAMB CHOP ALFREDO
JERK LAMB CHOP ALFREDO
$41.78

JERK LAMB CHOPS SERVED WITH PENNE PASTA AND BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE

JERK SALMON ALFREDO
$33.33

JERK SALMON SERVED WITH PENNE PASTA, BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE

JERK SURF N TURF ALFREDO
$45.89
LOBSTER & SHRIMP ALFREDO
$36.67

SPLIT JERK LOBSTER TAIL AND JERK SHRIMP, PENNE PASTA, BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE.

HALF ALFREDO NO MEAT
$18.38
FULL ALFREDO NO MEAT
$22.98

SIDES

Fries
$2.50
LARGE CABBAGE
$7.79
LARGE CANDIED YAMS
$7.79
LARGE GREEN BEANS & POTATO
$7.79
LARGE MAC & CHEESE
$7.79
LARGE RICE & PEAS
$7.79
SMALL CABBAGE
$5.19
SMALL CANDIED YAMS
$5.19
SMALL GREEN BEANS & WHITE POTATO
$5.19
SMALL MAC & CHEESE
$5.19
SMALL RICE & PEAS
$5.19

To Go

JERK CHICKEN PHILLY EGGROLLS
$10.33
Beef Patty
$4.58

ADD ONS

Extra jerk chicken
$2.19
Extra Jerk steak Small
$3.29
Extra Jerk steak full
$6.49
Side Jerk salmon (1)
$8.99
Extra sour cream
$0.75
Extra jerk sauce
$0.85
Extra pita bread
$1.00
Extra j bread
$0.50
Extra veggies
$2.00
Extra nacho cheese
$1.00
Extra shredded cheese
$0.50
Extra Side of lamb (4)
$19.99
JERK SHRIMP (5)
$9.99
Extra hot peppers
$0.50
Extra Alfredo sauce
$2.00
Yum yum sauce
$1.00
Jerk Wing
$2.19
Extra Salad Dressing
$1.00
Jerk Lobster Only (1) 8oz
$29.99
Bowl
$1.00
PINEAPPLE
$1.50
Extra Taco Shell
$0.35
.
$100.00

MAC BOWLS

HALF JERK CHICKEN MAC BOWL
$16.43
FULL JERK CHICKEN MAC BOWL
$20.21

Special s

Jerk Chicken Burrito Thursday
$8.99
Jerk Chicken Philly Friday
$10.99
Jerk Chicken Salad Saturday
$12.99
Salmon Dinner Sunday
$12.99
Wing Wednesday 5 Wing Dinner
$12.99
1 Free Taco
Dark Dinner
$9.99

DRINKS

BOTTLE WATER
$1.25
7 UP
$1.50
FRUIT PUNCH
$2.50
GINGER ALE (CAN)
$1.50
GRAPE CRUSH (CAN)
$1.50
GRAPE MISTIC
$2.60
GRAPEFRUIT TING
$2.99
JAMAICAN GRAPE
$2.99
JAMACIAN KOLA
$2.99
JAMACIAN PINEAPPLE
$2.99
KIWI STRAWBERRY MISTIC
$2.60
PEPSI
$1.50
PINEAPPLE CRUSH (CAN)
$1.50
PINK TING
$2.25
EXOTIC JAMAICAN JUICE PINEAPPLE
$2.00
EXOTIC JAMAICAN JUICE LARGE
$5.00
LENA'S SWEET TEA
$3.99
Jamaican Punch Sm
$2.99
Jamaican Punch Lg
$3.99

CATERING

JERK CATFISH (MP)
$104.00+
JERK CHICKEN
$91.00+
BAKED CHICKEN
$78.00+
OX TAILS (MP)
$104.00+
RICE & PEAS
$65.00+
MAC & CHEESE
$72.00+
CANDIED YAMS
$60.00+
GREEN BEANS & POTATOES
$60.00+
STEAMED CABBAGE
$60.00+
PLANTAINS
$48.00+
JERK SHRIMP (MP)
$91.00+
JERK CHICKEN ALFREDO
$117.00+
JERK CHICKEN MAC & CHEESE
$97.00+
JERK CHICKEN SALAD PAN
$54.00+
25 JERK CHICKEN TACOS
$100.00
50 JERK CHICKEN TACOS
$175.00
JERK SHRIMP ALFREDO LG PAN
$193.00
Alfredo No Meat Small Pan
$72.00
DELIVERY FEE
$50.00
Chicken Philly Eggrolls
$155.24
Chicken Philly Eggrolls
$310.48

Dessert (3PD)

CAKE SLICE

POUND
$6.99
CARMEL
$6.99
LEMON
$6.99
VAN W CHOC FROSTING
$6.99
STRAWBERRY
$6.99
DOUBLE CHOCOLATE
$6.99
RED VELVET
$7.99
German chocolate
$6.99

COOKIES

BUTTER
$5.99
CHOC CHIP
$5.99
PEANUT BUTTER
$5.99