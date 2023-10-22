Jerk 48- Alsip 12037 South Pulaski Road
FOOD
JERK MEXICAN DISHES
FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
FLOUR SHELL, SPRING MIX,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
DORITIOS, NACHO CHEESE, SHREDDED CHEESE, LETTUCE,TOMATO,SOUR CREAM, HOT PEPPER, ONION CILANTRO
DORITIOS, NACHO CHEESE, SHREDDED CHEESE, LETTUCE,TOMATO,SOUR CREAM, HOT PEPPER, ONION CILANTRO
FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
JERK CHICKEN AND MIXED CHEESE
JERK STEAK AND MIXED CHEESE
FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
SPECIALTY JERK DISHES
JERK CHICKEN AND FRIES COATED WITH NACHO CHEESE, SHREDDED MIXED CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND SOUR CREAM.
JERK STEAK AND FRIES COATED WITH NACHO CHEESE, SHREDDED MIXED CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND SOUR CREAM.
JERK CHICKEN WITH MIXED BELL PEPPERS, WHITE ONIONS, MOZZARELLA CHEESE AND MAYO
JERK STEAK WITH MIXED BELL PEPPERS, WHITE ONIONS, MOZZARELLA CHEESE, AND MAYO.
JERK CHICKEN AND STEAK MIXED WITH MIXED BELLPEPPERS, WHITE ONIONS, MOZZARELLA CHEESE AND MAYO
SERVED WITH FRIES
SERVED WITH FRIES
SALAD
CHICKEN ONLY
DINNER
COMES WITH 2 SIDES
COMES WITH 2 SIDES
COMES WITH 2 SIDES
COMES WITH 2 SIDES
COMES WITH 2 SIDES
COMES WITH 2 SIDES
ALL SIDES
COMES WITH 2 SIDES
PASTA
JERK CHICKEN, PENNE PASTA AND BROCCOLI SERVED POURED OVER A BAKED POTATO. YUMMY!
JERK CHICKEN AND SHRIMP, PENE PASTA, BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE
JERK CHICKEN, PENNE PASTA, BROCCOLI AND OUR WHITE ALFREDO SAUCE.
JERK CHICKEN AND SHRIMP SERVED WITH A WHITE ALFREDO SAUCE
JERK CHICKEN OVER PENNE PASTA AND BROCCOLI SERVED WITH WHITE ALFREDO SAUCE
JERK SHRIMP SERVED WITH PENNE PASTA AND BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE.
JERK LAMB CHOPS SERVED WITH PENNE PASTA AND BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE
JERK SALMON SERVED WITH PENNE PASTA, BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE
SPLIT JERK LOBSTER TAIL AND JERK SHRIMP, PENNE PASTA, BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE.