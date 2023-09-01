Jerk 48 on 95th St
FOOD
JERK MEXICAN DISHES
1 JERK CHICKEN TACO
FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
1 JERK STEAK TACO
FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
1 JERK SHRIMP TACO
FLOUR SHELL, SPRING MIX,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
JERK CHICKEN NACHO
DORITIOS, NACHO CHEESE, SHREDDED CHEESE, LETTUCE,TOMATO,SOUR CREAM, HOT PEPPER, ONION CILANTRO
JERK STEAK NACHO
DORITIOS, NACHO CHEESE, SHREDDED CHEESE, LETTUCE,TOMATO,SOUR CREAM, HOT PEPPER, ONION CILANTRO
JERK CHICKEN BURRITO/FRIES
FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
JERK STEAK BURRITO/FRIES
FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
JERK CHICKEN QUESADILLA
JERK CHICKEN AND MIXED CHEESE
JERK STEAK QUESADILLA
JERK STEAK AND MIXED CHEESE
2 JERK CHICKEN TACOS /FRIES
FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
2 JERK STEAK TACOS /FRIES
FLOUR SHELL, LETTUCE,TOMATO,SHREDD CHEESE,ONION,CILANTO
SPECIALTY JERK DISHES
JERK CHICKEN WRAP
JERK SALMON WRAP
JERK CHICKEN LOADED FRIES
JERK CHICKEN AND FRIES COATED WITH NACHO CHEESE, SHREDDED MIXED CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND SOUR CREAM.
JERK STEAK LOADED FRIES
JERK STEAK AND FRIES COATED WITH NACHO CHEESE, SHREDDED MIXED CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND SOUR CREAM.
JERK CHICKEN PHILLY SANDWICH/FRIES
JERK CHICKEN WITH MIXED BELL PEPPERS, WHITE ONIONS, MOZZARELLA CHEESE AND MAYO
JERK STEAK PHILLY SANDWICH/FRIES
JERK STEAK WITH MIXED BELL PEPPERS, WHITE ONIONS, MOZZARELLA CHEESE, AND MAYO.
JERK CHICKEN & STEAK Philly SANDWICH/FRIES
JERK CHICKEN AND STEAK MIXED WITH MIXED BELLPEPPERS, WHITE ONIONS, MOZZARELLA CHEESE AND MAYO
JERK CHICKEN PITA SANDWICH/FRIES
SERVED WITH FRIES
JERK STEAK PITA SANDWICH/FRIES
SERVED WITH FRIES
JERK CHICKEN POTATO
JERK STEAK POTATO
JERK CHICKEN &SHRIMP POTATO
JERK STEAK & SHRIMP POTATO
JERK CHICKEN RICE BOWL
JERK CHICKEN & SHRIMP RICE BOWL
VEGGIE RICE BOWL
JERK CHICKEN PINEAPPLE BOWL
JERK SHRIMP PINEAPPLE BOWL
JERK CHICKEN & SHRIMP PINEAPPLE BOWL
3 SALMON TACOS
JERK SALMON PHILLY
3 wings & turkey tip Fries
TURKEY TIPS W/FRIES
Shrimp potoato (8)
Salmon Quesdill(1)
Phill Chicken Sandwich Only
LOADED SALMON FRIES
Full Chicken &Shrimp Rice Bowl
SURF & TURF
CUPS
SALAD
CHICKEN ONLY
DINNER
1/2 JERK DARK CHICKEN DINNER
1/2 MIXED JERK CHICKEN DINNER
COMES WITH 2 SIDES
1/2 WHITE JERK CHICKEN DINNER
COMES WITH 2 SIDES
JERK LAMB CHOP DINNER (4)
COMES WITH 2 SIDES
JERK SALMON DINNER
COMES WITH 2 SIDES
JERK Shrimp (5)& Wing(5) Dinner
COMES WITH 2 SIDES
JERK 3 WAY DINNER (3 lamb, 3shrimp, 3 wing)
COMES WITH 2 SIDES
BROWN STEW CHICKEN DINNER
COMES WITH 2 SIDES
CURRY CHICKEN DINNER
COMES WITH 2 SIDES
VEGGIE PLATE
ALL SIDES
JERK SHRIMP DINNER (6)
COMES WITH 2 SIDES
Turkey tip dinner
3 wing & turkey tip
Catfish Dinner
Jerk 1 Salmon & 3 Shrimp Combo
5 Wings DINNER
Surf n Turf Dinner
PASTA
FULL SHRIMP ALFREDO
JERK CHICKEN ALFREDO POTATO
JERK CHICKEN, PENNE PASTA AND BROCCOLI SERVED POURED OVER A BAKED POTATO. YUMMY!
JERK FULL CHICKEN & SHRIMP ALFREDO
JERK CHICKEN AND SHRIMP, PENE PASTA, BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE
JERK FULL CHICKEN ALFREDO
JERK CHICKEN, PENNE PASTA, BROCCOLI AND OUR WHITE ALFREDO SAUCE.
JERK HALF CHICKEN & SHIMP ALFREDO
JERK CHICKEN AND SHRIMP SERVED WITH A WHITE ALFREDO SAUCE
JERK HALF CHICKEN ALFREDO
JERK CHICKEN OVER PENNE PASTA AND BROCCOLI SERVED WITH WHITE ALFREDO SAUCE
JERK HALF SHRIMP ALFREDO
JERK SHRIMP SERVED WITH PENNE PASTA AND BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE.
JERK LAMB CHOP ALFREDO
JERK LAMB CHOPS SERVED WITH PENNE PASTA AND BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE
JERK SALMON ALFREDO
JERK SALMON SERVED WITH PENNE PASTA, BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE
JERK SURF N TURF ALFREDO
LOBSTER & SHRIMP ALFREDO
SPLIT JERK LOBSTER TAIL AND JERK SHRIMP, PENNE PASTA, BROCCOLI AND WHITE ALFREDO SAUCE.