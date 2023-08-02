FOOD

MAINS

EDISON SEAFOOD BOIL

$99.00

1/2 ROASTED CUBANO CHICKEN

$30.00

BRAISED BEEF SHORT RIBS

$39.00

ROASTED PABLANO CHICKEN ENCHILADAS

$22.00

RIGATONI WITH SUMMER VEGETABLES

$26.00

NUT CRUSTAED SEABASS

$30.00

10oz FLAT IRON STEAK

$30.00

JRS NY STEAK

STARTERS AND SHARES

OYSTERS ON A 1/2 SHEET

$23.00

ROCK SHRIMP

$17.00

BEEF SLIDERS(3)

$12.00

SEAFOOD PAELLA

$22.00

EMPANADAS DE CAMERON Y RAJAS

$21.00

FREE RANGE TURKEY MEATBALLS

$13.00

SWEET & SPICY WINGS

$18.00

SUSHI TACOS (2)

$17.00

WAYGU BEEF CARPACCIO

$24.00

CHARCUTERIE PLATTER

$24.00

MARGARITA FLATBEAD

$14.00

CHICKEN POT STICKERS

$15.00

SOUPS & SALADS

PROSCIUTTO AND MELON SALAD

$19.00

JUNIORS CEASAR SALAD

$14.00

WATERMELON SALAD

$17.00

STONEFRUIT SALAD

$17.00

HANDHELDS

BAJA FISH TACOS

$22.00

CHICKEN TINGA TACOS

$18.00

FRIED CHICKEN SANDWICH

$22.00

JUNIOR MAC BURGER

$24.00

SIDES

CHARRED BROCCOLINI

$8.00

ROASTED DELTA ASPARAGUS

$8.00

GARLIC MASDED POTATOES

$8.00

ROASTED LOCAL MUSHROOMS

$12.00

MAC N CHEESE

$4.00

HERB FRIES

$8.00

TRUFFLE PARMESAN HERB FRIES

$10.00

DESSERTS

MOLTEN CHOCOLATE LAVA CAKE

$12.00

FROG HOLLOW FARM PEACH COBBLER

$13.00

LIZZY'S STRAWBERRIES AND CREAM

$13.00

ARTICANAL GELATOS OR SORBETS

$6.00

CHOCOLATE BUDINO

$12.00

CHEFS SPECIALS

CHICKEN WINGS (6 WINGS)

$14.00

TRUFFLE PRETZEL ROLLS

$9.00

WILD MUSHROOM PATE

$14.00

TACO TUESDAYS

NACO TACOS (2 TACOS)

$5.00

MIXED CEVICHE TOSTADAS

$7.00

DRINKS

COCKTAILS

MAMACITA MARGARITA

$15.00

LA GRAND SENORA MARGARITA

$15.00

PALOMA

$13.00

MOJITO

$12.00

916 LINEN

$12.00

JUNIOR 75

$12.00

BOTANICAL SQUEEZE

$13.00

MOSCOW MULE

$13.00

COSMO

$13.00

RASPBERRY LEMON DROP

$13.00

GOOSE ON THE LOOSE ESPRESSO MARTINI

$14.00

BLACKBERRY WHISKEY SMASH

$13.00

JUNIOR MARGARITA (PALETA MARGARITA)

$16.00

WYGU OLD FASHION

$16.00

SMOKED OLD FASHION

$15.00

HIGHLAND PALOMA

$15.00

MAI TAI PILA

$13.00

FLIGHTS

BRONZE FLIGHT

$50.00

SILVER FLIGHT

$75.00

GOLD FLIGHT

$125.00

PLATINUM FLIGHT

$200.00

DON JUNIOR MARGARITA FLIGHT

$35.00

PATRON MARGARITA TREE

$65.00

WINE

RED

WHITE

DRAFT BEER

COORS LITE

$9.00

SIERRA NEVADA PALE ALE

$9.00

KNEE DEEP BREAKING BUD

$9.00

MODELO ESPECIAL

$9.00

PACIFICO

$9.00

CORONA

$9.00

BLUEMOON

$9.00

LAUGANITAS IPA

$9.00

KNEE DEEP DOUBLE BREAKING BUD

$9.00

NEW GLORY GUMMY WORMS

$9.00

ANGRY ORCHARD

$9.00

TRULY WILD BERRY

$9.00

BOTTLE BEER

MODELO ESPECIAL

$7.00

PACIFICO

$7.00

CORONA

$7.00

COORS LIGHT

$6.00

HOUSE COCKTAILS

HOUSE MARGARITA

$9.00

HOSUE OLD FASHION

$10.00

HOUSE LEMON DROP

$9.00

HOUSE PALOMA

$9.00

HOUSE MOSCOW MULE

$10.00

HOUSE MOJITO

$9.00

APEROL SPRITZ

$13.00

TACO TUESDAYS

BEER

$5.00

TEQUILA

BEER AND SHOT

$10.00

SPIRITS

TEQUILA

PATRON SILVER

$14.00

CASAMIGOS BLANCO

$14.00

ASTRAL (WELL)

$9.00

CLASE AZUL BLANCO

$40.00

CODIGO BLANCO

$16.00

CODIGO ROSA

$18.00

DON JULIO BLANCO

$14.00

ESPOLON BLANCO

$12.00

VOLCAN BLANCO

$12.00

21 SEEDS CUCUMBER JALEPENO

$9.50

21 SEEDS VELENCIA ORANGE

$9.50

21 SEEDS GRAPEFRUIT HIBISCUS

$9.50

PATRON REPO

$16.00

CASAMIGOS REPO

$16.00

CLASE AZUL REPO

$49.00

CODIGO

$19.00

CLASE AZUL GOLD

$79.00

DON JULIO REPO

$14.00

DON JULIO ROSADO

$17.00

DON JULIO PRIMAVERA

$17.00

PATRON ANEJO

$21.00

CLAZE AZUL ANEJO

$95.00

CODIGO ANEJO

$39.00

CODIGO ANEJO BARREL SELECT

$45.00

DON JULIO ANEJO

$16.00

DON JULIO CRYSTALANO

$16.00

DON JULIO ULTIMA RESERVA

$89.00

DON JULIO 1942

$35.00

VOLCANO CRYSTALANO

$16.00

CASAMIGOS ANEJO

$20.00

DON JULIO EL ALTO

$30.00

DON JULIO CIELO

$25.00

DON JULIO AHUMADO

$20.00

CLAZE AZUL ULTRA

$299.00

UNION UNO JOVEN

$12.00

UNION EL VIEJO

$14.00

CLASE AZUL GUERRO(GREEN BOTTLE)

$89.00

CLASE AZULE DURANGO (BLACK BOTTLE)

$89.00

CODIGO MEZCAL

$18.00

PATRON SILVER

$18.00

VODKA

BELVEDERE

$14.00

GREY GOOSE

$14.00

KETTLE ONE ORIGIONAL

$12.00

KETTLE ONE BOTANICAL CUCUMBER MINT

$12.00

KETTLE ONE BOTANICAL GRAPEFRUIT ROSE

$12.00

KETTLE ONE BOTANICAL PEACH ORANGE BLOSSUM

$12.00

KETTLE ONE CITRON

$12.00

KETTLE ONE ORANGE

$12.00

SMIRNOFF SPICY TAMIRIND

$12.00

SMIRNOFF VANILLA

$12.00

SMIRNOFF ORIGINAL

$9.50

TITOS

$12.00

GIN

AVIATION

$10.00

BOMBAY SAPPHIRE

$13.00

GORDONS (WELL)

$9.00

NOLETS SILVER

$13.00

TANQUERAY GIN

$12.00

TANQUERAY NO 10 GIN

$13.00

TANQUERAY ORANGE

$12.00

RUM

BACARDI WHITE

$12.00

CAPTAIN MORGAN WHITE (WELL)

$9.00

CAPTAIN MORGAN SPICED

$10.00

MALIBU COCONUT

$12.00

PAMPERO 80

$14.00

DON ZACAPA

$14.00

WHISKEY/BOURBON/BRANDY/SCOTCH

BALCONS WHISKEY RYE

$13.00

BULLEIT RYE

$12.00

DICKLE RYE LEOPOLD COLLAB

$29.00

HIGH WEST RENDEZVOUS

$18.00

HIGH WEST DOUBLE RYE

$14.00

WOODINVILLE RYE

$14.00

DICKLE BOND

$13.00

DICKLE CLASSIC 80

$10.00

KIKORI WHISKEY

$14.00

BALCONES BABY BLUE WHISKEY

$14.00

NELSONS GREEN BRIER WHISKEY

$14.00

SEAGRAMS 7

$10.00

BALCONES BOURBON POT STILL

$12.00

BLADE AND BOW BOURBON

$16.00

BULLEIT BOURBON 10 YEAR

$16.00

BULLEIT BOURBON

$12.00

DICKLE BOURBON SMALL BATCH

$13.00

HARPER BOURBON 15 YEAR

$22.00

HARPER BOURBON BARREL SELECT

$18.00

JIM BEAM BOURBON

$12.00

MAKERS MARK BOURBON

$16.00

NELSON BROS CLASSIC BOURBON

$13.00

NELSON BROS RESERVE BOURBON

$16.00

WOODVILLE BOURBON

$14.00

HENNY VS

$14.00

HENNY VSOP

$16.00

HENNY XO

$29.00

CROWN TRADITIONAL

$12.00

CROWN APPLE

$12.00

JAMESON

$12.00

ROE&CO WHISKEY

$13.00

BUCHANANS RESERVE SCOTCH

$18.00

BUCHANANS SCOTCH DELUX

$12.00

BUCHANANS RED SEAL

$45.00

BUCHANANS 15 YEAR

$15.00

GLENLIVET 12 YEAR

$21.00

GLENMORABGIE SCOTCH 10 YEAR

$14.00

GLENMORABGIE SCOTCH NECTAR

$18.00

JOHNNIE WALKER BLACK LABLE

$12.00

JOHNNIE WALKER BLUE LABLE

$35.00

JOHNNIE WALKER GOLD LABLE

$18.00

JOHNNIE WALKER RED LABLE

$12.00

JOHNNIE WALKER KING

$89.00

LAGAVULIN SCOTCH MALT 11 YEAR

$19.00

LAGAVULIN SCOTCH MALT 16 YEAR

$22.00

MORTLACH MALT 12 YEAR

$14.00

OBAN 14 YEAR

$18.00

TALISKER 10 YEAR

$16.00

NA BEV

SODA

SPRITE

$3.00

COKE

$3.00

DIET COKE

$3.00

COKE ZERO

$3.00

ROOT BEER

$3.00

LEMONADE

$3.00

ARNOLD PALMER

$3.00

ROY ROGERS

$3.00

SHIRLY TEMPLE

$3.00

TEA

HOT TEA

$3.00

ICED TEA

$3.00

JUICE

CRANBERRY JUICE

$3.00

OJ

$3.00

PINAPPLE JUICE

$3.00

GRAPEFRUIT JUICE

BQT

ENTREES

BQT SEABASS

BQT RIGATONI

BQT SHORT RIBS

APPS

WAYGU CROSTINI

ROCK SHRIMP

SALAD

CEASAR SALAD (PERSONAL)

BQT CHARGE

PRICE PER GUEST

$75.00

BQT DRINKS

PATRON MARG

$15.00

PTRON PALOMA

$15.00

SKY SIDE CHARD

$11.00

SKYSIDE CAB

$11.00

MIONETTE CHAMP

$11.00

MODELO

$7.00

SIERRA NEVADA

$7.00