Junior 390 North Sunrise Avenue
FOOD
MAINS
STARTERS AND SHARES
OYSTERS ON A 1/2 SHEET
$23.00
ROCK SHRIMP
$17.00
BEEF SLIDERS(3)
$12.00
SEAFOOD PAELLA
$22.00
EMPANADAS DE CAMERON Y RAJAS
$21.00
FREE RANGE TURKEY MEATBALLS
$13.00
SWEET & SPICY WINGS
$18.00
SUSHI TACOS (2)
$17.00
WAYGU BEEF CARPACCIO
$24.00
CHARCUTERIE PLATTER
$24.00
MARGARITA FLATBEAD
$14.00
CHICKEN POT STICKERS
$15.00
SOUPS & SALADS
HANDHELDS
SIDES
DESSERTS
TACO TUESDAYS
DRINKS
COCKTAILS
MAMACITA MARGARITA
$15.00
LA GRAND SENORA MARGARITA
$15.00
PALOMA
$13.00
MOJITO
$12.00
916 LINEN
$12.00
JUNIOR 75
$12.00
BOTANICAL SQUEEZE
$13.00
MOSCOW MULE
$13.00
COSMO
$13.00
RASPBERRY LEMON DROP
$13.00
GOOSE ON THE LOOSE ESPRESSO MARTINI
$14.00
BLACKBERRY WHISKEY SMASH
$13.00
JUNIOR MARGARITA (PALETA MARGARITA)
$16.00
WYGU OLD FASHION
$16.00
SMOKED OLD FASHION
$15.00
HIGHLAND PALOMA
$15.00
MAI TAI PILA
$13.00
FLIGHTS
DRAFT BEER
HOUSE COCKTAILS
TACO TUESDAYS
SPIRITS
TEQUILA
PATRON SILVER
$14.00
CASAMIGOS BLANCO
$14.00
ASTRAL (WELL)
$9.00
CLASE AZUL BLANCO
$40.00
CODIGO BLANCO
$16.00
CODIGO ROSA
$18.00
DON JULIO BLANCO
$14.00
ESPOLON BLANCO
$12.00
VOLCAN BLANCO
$12.00
21 SEEDS CUCUMBER JALEPENO
$9.50
21 SEEDS VELENCIA ORANGE
$9.50
21 SEEDS GRAPEFRUIT HIBISCUS
$9.50
PATRON REPO
$16.00
CASAMIGOS REPO
$16.00
CLASE AZUL REPO
$49.00
CODIGO
$19.00
CLASE AZUL GOLD
$79.00
DON JULIO REPO
$14.00
DON JULIO ROSADO
$17.00
DON JULIO PRIMAVERA
$17.00
PATRON ANEJO
$21.00
CLAZE AZUL ANEJO
$95.00
CODIGO ANEJO
$39.00
CODIGO ANEJO BARREL SELECT
$45.00
DON JULIO ANEJO
$16.00
DON JULIO CRYSTALANO
$16.00
DON JULIO ULTIMA RESERVA
$89.00
DON JULIO 1942
$35.00
VOLCANO CRYSTALANO
$16.00
CASAMIGOS ANEJO
$20.00
DON JULIO EL ALTO
$30.00
DON JULIO CIELO
$25.00
DON JULIO AHUMADO
$20.00
CLAZE AZUL ULTRA
$299.00
UNION UNO JOVEN
$12.00
UNION EL VIEJO
$14.00
CLASE AZUL GUERRO(GREEN BOTTLE)
$89.00
CLASE AZULE DURANGO (BLACK BOTTLE)
$89.00
CODIGO MEZCAL
$18.00
PATRON SILVER
$18.00
VODKA
BELVEDERE
$14.00
GREY GOOSE
$14.00
KETTLE ONE ORIGIONAL
$12.00
KETTLE ONE BOTANICAL CUCUMBER MINT
$12.00
KETTLE ONE BOTANICAL GRAPEFRUIT ROSE
$12.00
KETTLE ONE BOTANICAL PEACH ORANGE BLOSSUM
$12.00
KETTLE ONE CITRON
$12.00
KETTLE ONE ORANGE
$12.00
SMIRNOFF SPICY TAMIRIND
$12.00
SMIRNOFF VANILLA
$12.00
SMIRNOFF ORIGINAL
$9.50
TITOS
$12.00
GIN
RUM
WHISKEY/BOURBON/BRANDY/SCOTCH
BALCONS WHISKEY RYE
$13.00
BULLEIT RYE
$12.00
DICKLE RYE LEOPOLD COLLAB
$29.00
HIGH WEST RENDEZVOUS
$18.00
HIGH WEST DOUBLE RYE
$14.00
WOODINVILLE RYE
$14.00
DICKLE BOND
$13.00
DICKLE CLASSIC 80
$10.00
KIKORI WHISKEY
$14.00
BALCONES BABY BLUE WHISKEY
$14.00
NELSONS GREEN BRIER WHISKEY
$14.00
SEAGRAMS 7
$10.00
BALCONES BOURBON POT STILL
$12.00
BLADE AND BOW BOURBON
$16.00
BULLEIT BOURBON 10 YEAR
$16.00
BULLEIT BOURBON
$12.00
DICKLE BOURBON SMALL BATCH
$13.00
HARPER BOURBON 15 YEAR
$22.00
HARPER BOURBON BARREL SELECT
$18.00
JIM BEAM BOURBON
$12.00
MAKERS MARK BOURBON
$16.00
NELSON BROS CLASSIC BOURBON
$13.00
NELSON BROS RESERVE BOURBON
$16.00
WOODVILLE BOURBON
$14.00
HENNY VS
$14.00
HENNY VSOP
$16.00
HENNY XO
$29.00
CROWN TRADITIONAL
$12.00
CROWN APPLE
$12.00
JAMESON
$12.00
ROE&CO WHISKEY
$13.00
BUCHANANS RESERVE SCOTCH
$18.00
BUCHANANS SCOTCH DELUX
$12.00
BUCHANANS RED SEAL
$45.00
BUCHANANS 15 YEAR
$15.00
GLENLIVET 12 YEAR
$21.00
GLENMORABGIE SCOTCH 10 YEAR
$14.00
GLENMORABGIE SCOTCH NECTAR
$18.00
JOHNNIE WALKER BLACK LABLE
$12.00
JOHNNIE WALKER BLUE LABLE
$35.00
JOHNNIE WALKER GOLD LABLE
$18.00
JOHNNIE WALKER RED LABLE
$12.00
JOHNNIE WALKER KING
$89.00
LAGAVULIN SCOTCH MALT 11 YEAR
$19.00
LAGAVULIN SCOTCH MALT 16 YEAR
$22.00
MORTLACH MALT 12 YEAR
$14.00
OBAN 14 YEAR
$18.00
TALISKER 10 YEAR
$16.00
Junior 390 North Sunrise Avenue Location and Ordering Hours
(916) 918-1194
Open now • Closes at 9:30PM