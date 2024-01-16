Juquila 40-12 83rd St
FOOD MENU
APPETIZERS
TACOS
TACOS PLACEROS
TORTAS
- TORTA ASADA$10.95
- TORTA AL PASTOR$10.95
- TORTA BARBACOA$12.00
- TORTA CARNITAS$10.95
- TORTA CECINA$13.00
- TORTA CHORIZO$13.00
- TORTA CUBANA$11.95
- TORTA ENCHILADA$10.95
- TORTA HUEVO-JAMON$10.95
- TORTA HUEVO-CHORIZO$13.00
- TORTA HUEVO-RAJAS$10.95
- TORTA JAMON$10.95
- TORTA LENGUA$13.00
- TORTA MILANESA POLLO$10.95
- TORTA MILANESA RES$10.95
- TORTA MIXTA$11.95
- TORTA OREJA$10.95
- TORTA PIERNA$10.95
- TORTA POLLO$10.95
- TORTA QUESILLO$10.95
CEMITAS
- CEMITA AL PASTOR$12.95
- CEMITA ASADA$12.95
- CEMITA CARNITAS$12.95
- CEMITA CECINA$13.95
- CEMITA CHORIZO$13.95
- CEMITA CUBANA$12.95
- CEMITA ENCHILADA$12.95
- CEMITA LENGUA$13.95
- CEMITA MILANESA POLLO$12.95
- CEMITA MILANESA RES$12.95
- CEMITA MIXTA$12.95
- CEMITA OREJA$12.95
- CEMITA PATA$12.95
- CEMITA PIERNA$12.95
- CEMITA POLLO$12.95
- CEMITA QUESILLO$11.95
ANTOJITOS MEXICANOS
- FLAUTAS$13.95
- HUARACHE$13.95
- HUARACHE REGULAR$8.95
- NACHOS$14.95
- NACHOS JUQUILA$17.95
- ORDEN CHALUPAS$12.95
- ORDEN CHALUPAS REGULARES$8.95
- ORDEN GORDITAS$13.95
- ORDEN QUESADILLA REG$14.95
- ORDEN QUESADILLA REG QUESILLO$10.95
- ORDEN TOSTADAS$13.95
- ORDEN TOSTADAS REGULARES$9.00
- QUESADILLA A MANO$15.95
- QUESADILLA A MANO QUESILLO$12.95
- SOLA GORDITA$4.95
- SOLA TOSTADA$4.95
- TLAYUDA$25.00
ENCHILADAS
CHILAQUILES
BURRITOS
PLATILLOS
MARISCOS
DESAYUNOS
SOPAS
ORDENES EXTRA
- 3 CHILES ASADOS$2.00
- 4 PIEZAS DE QUESO ASADO$3.75
- EXTRA CREMA$2.00
- EXTRA GUACAMOLE$1.00
- EXTRA QUESO$2.00
- EXTRA SALSA$0.50
- NOPAL ASADO$3.00
- ORD ARROZ Y ENSALADA$3.50
- ORD DE ARROZ$3.50
- ORD DE ARROZ Y FRIJOL$3.50
- ORD DE CEBOLLITAS$4.00
- ORD DE CHIPS$4.00
- ORD DE FRIJOLES$3.50
- ORD DE NOPALITOS$4.00
- ORD DE PAPAS FRITAS$4.00
- ORD DE PICO DE GALLO$4.00
- ORD DE QUESILLO$4.00
- ORD DE RABANOS$2.00
- ORD PAPAS DE LA CASA$4.00
- ORD TORTILLAS A MANO$5.00
- ORD TORTILLAS DE HARINA$3.00
- ORD TORTILLAS REGULAR$2.50
- ORDEN DE CHILES ASADOS$3.50
- PAN CON MANTEQUILLA$2.00
BEVERAGES
BEBIDAS CALIENTES
JUGOS NATURALES
SODAS MEXICANAS
BAR MENU
CERVEZA
COCKTAILS
MARGARITAS
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(929) 418-1982
Closed • Opens Thursday at 11AM