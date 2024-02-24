K-Pop Ramen Dallas
APPETIZERS
- KOREAN FRIED CHICKEN NUGGETS$11.00
SWEET, GARLIC AND SAVORY
- CUCUMBER SALAD$8.00
SLICED CUCUMBERS TOSSED IN SWEET & TANGY VINAIGRETTE.
- BAO BUNS$10.00
GRILLED PORK, BEEF OR SHRIMP TEMPURA/ SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE, GREEN ONIONS, CARROT & YELLOW RADDISH
- K-STYLE FRIES$10.00
VEGETARIAN, CHICKEN OR PORK SERVED WITH KIMCHI, SPICY MAYO, GOCHUJANG SAUCE & GREEN ONIONS
- FRIED MANDU$7.00
PORK OR VEGETABLE DUMPLINGS SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE
- SPICY GARLIC DUMPLING$11.00
STEAMED PORK DUMPLINGS SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE
- FRIED EGGROLLS$7.00
PORK OR VEGETABLE SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE
- SHRIMP TEMPURA$10.00
3 FRIED SHRIMP SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE
- REGULAR FRIES$4.00
SOUP RAMEN
- K-POP SOUP$13.00
GRILLED CHICKEN OR GRILLED PORK, CABBAGE, BEANSPROUTS, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
- SEAFOOD SOUP$18.00
SHRIMP, FISHCAKES, CABBAGE, BEANSPROUTS, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
- LOBSTER GARLIC MISO SOUP$35.00
1 LOBSTER & 3 SHRIMP, CABBAGE, GREEN ONIONS, FRIED ONIONS, SERVED WITH GARLIC BUTTER SAUCE
- TONKOTSU$13.00
GRILLED CHICKEN OR PORK, CABBAGE, BEAN SPROUTS, GREEN ONION & FRIED ONION
- GARLIC MISO SOUP$13.00
GRILLED CHICKEN OR GRILLED PORK, CABBAGE, BEAN SPROUT, GREEN ONION & FRIED ONION
- DUMPLING RAMEN$18.00
PORK DUMPLINGS TOPPED WITH BOK CHOY, BEAN SPROUTS, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
- SHOYU$14.00
GRILLED CHICKEN OR PORK, CABBAGE, CORN, GREEN ONION & FRIED ONION
- BEEF STEW$20.00
DRY RAMEN
- KOREAN FRIED CHICKEN NUGGETS Dry Ramen$16.00
- K-POP DRY RAMEN$13.00
CHICKEN, PORK OR BEEF. ONIONS, KIMCHI, CUCUMBER, BEANSPROUTS, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
- K-POP SEAFOOD DRY RAMEN$18.00
SHRIMP & FISHCAKE, ONIONS, KIMCHI, CUCUMBER, BEANSPROUTS, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
- LOBSTER GARLIC DRY RAMEN$35.00
1 LOBESTER, 3 SHRIMP, GREEN ONION & FRIED ONION
- GARLIC BUTTER SHRIMP$17.00
SHRIMP, ONIONS, CUCUMBER, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
- CURRY DRY RAMEN$18.00
PORK OR CHICKEN, ONIONS, POTATOES, CARROTS, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
RICE
- BIBIMBAP$15.00
CHICKEN, PORK OR BEEF ONIONS, KIMCHI, CUCUMBER, BEAN SPROUTS, GREEN ONION, FRIED ONION & FRIED EGG
- HANGOVER BOWL$15.00
PORK OR CHICKEN, RICE AND K-POP SOUP, GREEN ONION, FRIED ONION
- CURRY OVER RICE$18.00
SERVED WITH CROISSANT. PORK OR CHICKEN. POTATOES, CARRORTS, GREEN ONION & FRIED ONION
- KIMCHI FRIED RICE$17.00
Kim Chi Fried Rice with Fried Egg
- FRIED RICE$16.00
- LOBSTER FRIED RICE$40.00
WINGS
CHICKEN TENDERS
KIDS MENU
PARTY TRAY
DRINKS FOUNTAIN
BOBA DRINKS
DRINKS BOTTLED
DESSERTS
- BAKED CHEESECAKE$7.00
NEW YORK OR STRAWBERRY
- STRAWBERRY CHEESECAKE$7.00
- STRAWBERRY CHEESE CAKE ICE CRM SANDWICH$8.50
- UBE COCONUT CRUNCH ICE CRM SANDWICH$8.50
- CEREAL KILLER ICE CRM SANDWICH$8.50
- COOKIE MONSTER ICE CRM SANDWICH$8.50
- NUTELLA KINDER ICE CRM SANDWICH$8.50
- VIETNAMESE ROCKY ROAD ICE CRM SANDWICH$8.50
EXTRA TOPPINGS / SIDES
- EXTRA GRILLED CHICKEN$3.00
- EXTRA GRILLED PORK$4.00
- EXTRA SHRIMP$5.00
- EXTRA SOUP$5.00
- EXTRA NOODLES$5.00
- EXTRA SEASONED EGG$2.00
- EXTRA POACHED EGG$2.00
- EXTRA SPICY GARLIC OIL$2.00
- EXTRA KIMCHI$2.00
- EXTRA BEANSPROUTS$1.00
- EXTRA BOK CHOY$1.00
- EXTRA GREEN ONION$1.00
- EXTRA FRIED ONIONS$1.00
- EXTRA CORN$1.00
- EXTRA CUCUMBERS$1.00
- EXTRA YELLOW RADISH$2.00
- EXTRA FRIED RICE$4.00
- EXTRA WHITE RICE$2.00
- EXTRA FRIES$5.00
- EXTRA BEEF$3.00