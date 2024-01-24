K-Pop Ramen Garland
APPETIZERS
- KOREAN FRIED CHICKEN NUGGETS$11.00
SWEET, GARLIC AND SAVORY
- CUCUMBER SALAD$7.00
SLICED CUCUMBERS TOSSED IN SWEET & TANGY VINAIGRETTE.
- BAO BUNS$10.00
GRILLED PORK, BEEF OR SHRIMP TEMPURA/ SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE, GREEN ONIONS, CARROT & YELLOW RADDISH
- K-STYLE FRIES$10.00
VEGETARIAN, CHICKEN OR PORK SERVED WITH KIMCHI, SPICY MAYO, GOCHUJANG SAUCE & GREEN ONIONS
- FRIED MANDU$7.00
PORK OR VEGETABLE DUMPLINGS SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE
- SPICY GARLIC DUMPLING$11.00
STEAMED PORK DUMPLINGS SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE
- FRIED EGGROLLS$7.00
PORK OR VEGETABLE SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE
- SHRIMP TEMPURA$10.00
3 FRIED SHRIMP SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE
- CRAB RAGOONS$7.00
- K-STYLE CORN DOGS$7.00Out of stock
KOREAN STYLE CORN DOG
SOUP RAMEN
- K-POP SOUP$13.00
GRILLED CHICKEN OR GRILLED PORK, CABBAGE, BEANSPROUTS, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
- SEAFOOD SOUP$18.00
SHRIMP, FISHCAKES, CABBAGE, BEANSPROUTS, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
- LOBSTER GARLIC MISO SOUP$30.00
1 LOBSTER & 3 SHRIMP, CABBAGE, GREEN ONIONS, FRIED ONIONS, SERVED WITH GARLIC BUTTER SAUCE
- TONKOTSU$13.00
GRILLED CHICKEN OR PORK, CABBAGE, BEAN SPROUTS, GREEN ONION & FRIED ONION
- GARLIC MISO SOUP$13.00
GRILLED CHICKEN OR GRILLED PORK, CABBAGE, BEAN SPROUT, GREEN ONION & FRIED ONION
- DUMPLING RAMEN$22.00
PORK DUMPLINGS TOPPED WITH BOK CHOY, BEAN SPROUTS, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
- SHOYU$14.00
GRILLED CHICKEN OR PORK, CABBAGE, CORN, GREEN ONION & FRIED ONION
- BEEF STEW$20.00
DRY RAMEN
- KOREAN FRIED CHICKEN NUGGETS Dry Ramen$16.00
- K-POP SEAFOOD DRY RAMEN$18.00
SHRIMP & FISHCAKE, ONIONS, KIMCHI, CUCUMBER, BEANSPROUTS, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
- LOBSTER GARLIC DRY RAMEN$30.00
1 LOBESTER, 3 SHRIMP, GREEN ONION & FRIED ONION
- K-POP DRY RAMEN$13.00
CHICKEN, PORK OR BEEF. ONIONS, KIMCHI, CUCUMBER, BEANSPROUTS, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
- GARLIC BUTTER SHRIMP$17.00
SHRIMP, ONIONS, CUCUMBER, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
- CURRY DRY RAMEN$18.00
PORK OR CHICKEN, ONIONS, POTATOES, CARROTS, GREEN ONIONS & FRIED ONIONS
RICE
- BIBIMBAP$15.00
CHICKEN, PORK OR BEEF ONIONS, KIMCHI, CUCUMBER, BEAN SPROUTS, GREEN ONION, FRIED ONION & FRIED EGG
- HANGOVER BOWL$15.00
PORK OR CHICKEN, RICE AND K-POP SOUP, GREEN ONION, FRIED ONION
- CURRY OVER RICE$18.00
SERVED WITH CROISSANT. PORK OR CHICKEN. POTATOES, CARRORTS, GREEN ONION & FRIED ONION
- KIMCHI FRIED RICE$17.00
Kim Chi Fried Rice with Fried Egg
- FRIED RICE$15.00
- LOBSTER FRIED RICE$30.00
WINGS
CHICKEN TENDERS
KIDS MENU
PARTY TRAY
BOBA DRINKS
DRINKS BOTTLED
DESSERTS
- BAKED CHEESECAKE$6.00
NEW YORK OR STRAWBERRY
- Strawberry Cheesecake$6.00
- COOKIES AND CREAM ICE CREAM MACARONS$8.50Out of stock
- LAVENDER ICE CREAM MACARONS$8.50Out of stock
- CEREAL MILK ICE CREAM MACARONS$8.50Out of stock
- VANILLA BEAN ICE CREAM MACARONS$8.50Out of stock
- STRAWBERRY COCONUT ICE CREAM MACARONS$8.50Out of stock
- CHOCOLATE PEANUT BUTTER ICE CREAM MACARONS$8.50Out of stock
- GINGER SNAP ICE CREAM MACARONS$8.50Out of stock