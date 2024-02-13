Kaka’ako Cafe 725 KAPIOLANI BLVD C-125
FOOD
SALAD
SANDWICHES
- BACON EGG CHEESE$13.50
BACON, YELLOW EGG, CHEDDER CHEESE, KACHAP
- EGG WHITE PESTO$12.50
WHITE EGG, PROVOLONE CHEESE, TOMATO, SPINACH, PESTO SAUCE
- CHICKEN SALAD$13.50
CHICKEN SALAD, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE
- CURRY CHICKEN$13.50
CYRRY CHICKEN, GRAPE, SPINACH
- HOT PASTRAMI$14.75
HOT PASTRAMI, PICKLE, SAUERKRAUT, PROVOLONE CHEESE, MAYO, DIJON MUSTARD
- CLUB$14.75
BACON, TOMATO, LETTUCE, PROVOLONE CHEESE, HAM, TURKEY HAM, AVOCADO, MAYO, DIJON MUSTARD
- ROAST BEEF$15.00
ROAST BEEF, GRILLED ONION & MUSHROOM, PROVOLONE CHEESE, HOMEMADE HORSERADISH SAUCE
- CLASSIC SALMON$16.25
SMOKED SALMON, CREAM CHESSE, ONION, CAPER, DILL
- TUNA MELT$15.50
TUNA ( TUNA, ONION, PICKLE, DILL, MAYO), TOMATO, AVOCADO, CHEDDER CHEESE
- BEEF BURGER$15.50
BEEF PATTY, TERIYAKI SAUCE, TOMATO, LETTUCE, SPICY MAYO, PICKLES, JALAPENO PICKLES, KACHAP
- FISH SANDWICH$15.25
FRIED COD, LETTUCE, ONION, PICKLE, HOMEMADE AIOLI SAUCE
SMALL MEALS
SIDE MENU
DESSERT
- ACAI BOWL$13.25
ACAI GELATO. GRANOLA, BANANA, STRAWBERRY, BLUEBERRY, HONEY
- BAGEL W/ FRUITS$8.00
SPREAD( NUTELLA OR PEANUT BUTTER OR CREAM CHEESE), BANANA, STRAWBERRY, BLUEBERRY, POWDER SUGAR
- FRUIT CROISSANT$8.00
CROISSANT, CREAM CHEESE FROSTING, STRAWBERRY, BLUEBERRY, GRAPE, HONEY, POWDER SUGAR
- CHOCOLATE BANANA CROISSANT$8.00
CROISSANT, CREAM CHEESE FROSTING, BANANA, CHOCOLATE SYRUP, SLICED ALMOND, POWDER SUGAR
- SCONE$3.50
- SOFT SERVE
MONTHLY SPECIAL
DRINKS
DRINK
- HOUSE COFFEE$4.25+
KONA BLEND (DARK ROAST)
- ICED COFFEE$4.25+
KONA BLEND
- ESPRESSO ONE SHOT$1.75
- AMERICANO$4.50+
- CAPPUCINO$5.50+
ESSPRESSO-BASED COFFEE DRINK THAT TRADITIONALLY PREPARED WITH STEAMED MILK FORM.
- CAFE LATTE$5.50+
STEAMED MILK TO A SHOT OF ESPRESSO 16 OZ: 2 SHOTS 20 OZ: 3 SHOTS
- MOCHA$5.75+
CHOCOLATE SYRUP, ESPRESSO SHOT, MILK
- THAI COFFEE$5.75+
CONDENCED MILK, ESPRESSO SHOT, MILK
- CHAI LATTE$5.00+
- MATCHA LATTE$5.00+
- HOT TEA$3.75+
- ICED TEA$3.75+
- PLANTATION ICED TEA$4.75+
PINEAPPLE JUICE, ICED TEA
- LEMONADE$3.75+
- ARNOLD PALMER$4.25+
LEMONAD, ICED TEA
- ORANGE JUICE$4.00+
- APPLE JUICE$4.00+
- ITALIAN CREAM SODA$4.50+
FLOVER SYRUP, SODA, HALF & HALF, WHIPPING CREAM
- CHOCOLATE MILK$4.25+
- MILK$4.00+
- COKE$2.00
- DIET COKE$2.00
- SPRITE$2.00
- ADD SOFT SERVE$3.50