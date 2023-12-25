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Katsin | Restaurant & Dining Bar
Food
APPETIZERS
SALAD&SOUP
RAW BAR
SPECIALITIES
STEAK
SIDES
DESSERT
Liquor
Gin
Liquour
Rum
Tequila
- CASAMIGOS BLANCO$17.00
- DON JULIO BLANCO$22.00
- PATRON BLANCO$17.00
- OCHO BLANCO$19.00
- HERRADURA BLANCO$21.00
- AVION BLANCO$19.00
- CASA DRAGONES BLANCO$32.00
- CASAMIGOS REPOSADO$17.00
- DON JULIO REPOSADO$22.00
- PATRON REPOSADO$17.00
- OCHO REPOSADO$19.00
- CLASE AZUL REPOSADO$45.00
- AVION REPOSADO$19.00
- CASA DRAGONES REPOSADO$32.00
- CASAMIGOS ANEJO$17.00
- DON JULIO ANEJO$22.00
- PATRON ANEJO$17.00
- OCHO ANEJO$19.00
- CLASE AZUL ANEJO$45.00
- HERRADURA ANEJO$21.00
- AVION ANEJO$19.00
- CASA DRAGONES ANEJO$32.00
- 1942 EXTRA ANEJO$48.00
- JOSE CUERVO EXTRA ANEJO$44.00
- OCHO EXTRA ANEJO$65.00
- AVION EXTRA ANEJO$48.00
- CLASE AZUL EXTRA ANEJO$222.00
Vermouth
Vodka
Whiskey
- BULLIET$15.00
- ELIJAH CRAIG$14.00
- ELIJAH CRAIG 18$43.00
- FOUR ROSES SINGLE BARREL$19.00
- FOUR ROSES YELLOW$13.00
- KNOB CREEK$16.00
- MAKER'S MARK$15.00
- MICHTER'S SMALL BATCH US-1$16.00
- WOODFORD RESERVE$18.00
- HUDSON MAPLE CASK$19.00
- MICHTER'S US-1 SINGLE BARREL$16.00
- MICHTER'S US-1 SOUR MASH$16.00
- RUSSELL'S RESERVE 6$15.00
- RUSSELL'S RESERVE 10$16.00
- WOODINVILLE$18.00
- HATOZAKI JAPANESE FINEST$16.00
- HATOZAKI SMALL BATCH$18.00
- NIKKA FROM THE BARREL$25.00
- NIKKA SINGLE MALT 15$65.00
- NIKKA PURE MALT TAKETSURU$25.00
- KAVALAN$59.00
- KAVALAN SHERRY OAK$45.00
- KAVALAN CONCERT MASTER$25.00
- RED BREAST 12$21.00
- RED BREAST 21$57.00
- JAMESON$12.00
- TULLAMORE DEW$14.00
- TULLAMORE DEW 14$19.00
- CONNEMARA$15.00
- ARDBEG 10$22.00
- AUCHENTOSHAN 3 WOOD$21.00
- BALVENIE 12$23.00
- BALVENIE 15$36.00
- BALVENIE 21 PORTWOOD$68.00
- DALMORE CIGAR MALT RESERVE$47.00
- DALWHINNIE 15$27.00
- GLENFIDDICH 12$20.00
- GLENFIDDICH 15$32.00
- GLENFIDDICH 18$44.00
- GLENFIDDICH 23$75.00
- GLENLIVET 12$16.00
- GLENLIVET 14$31.00
- GLENLIVET 15$32.00
- GLENLIVET 18$43.00
- HIGHLAND PARK 12$17.00
- HIGHLAND PARK 18$42.00
- JOHNNIE WALKER BLACK LABEL$19.00
- JOHNNIE WALKER BLUE LABEL$78.00
- LAGAVULIN 16$38.00
- LAPHROAIG 10$22.00
- MACALLAN 12 DOUBLE CASK$28.00
- MACALLAN 12 SHERRY CASK$28.00
- MACALLAN 15$49.00
- MACALLAN 18 DOUBLE CASK$88.00
- MACALLAN 18 SHERRY CASK$88.00
- MACALLAN 25$340.00
- MACALLAN 30$670.00
- MONKEY SHOULDER$17.00
- OBAN 14$35.00
Cocktails
- RH-$18.00
- CRAZY WOMAN$18.00
- TAI FLOWERS$19.00
- PINK FLOYD$18.00
- CALIFORNIAN MARGARITA$17.00
- NEGRONI$19.00
- BULVARDIER$19.00
- AMERICANO$17.00
- BLIMEY$17.00
- ESPRESSO MARTINI$18.00
- WHITE PEACH FIZZ$18.00
- BERGAMOTE GIN FIZZ$17.00
- TROPIC FIZZ$17.00
- APPLE CALVADOS SOUR$18.00
- NEW YORK SOUR$18.00
- WHISKEY SOUR$18.00
- AMARETTO SOUR$18.00
- RUM OLD FASHIONED$19.00
- HENESSY OLD FASHIONED$18.00
- BANANA OLD FASHIONED$17.00
- ANOTHER OLD FASHIONED$18.00
- OLD FASHIONED$19.00
- IKIGAI$17.00
- APEROL$18.00
- AVIATION$17.00
- DAIQUIRI$17.00
- DRY MARTINI$17.00
- JOHN COLLINS$17.00
- MANHATTAN$17.00
- RUSTY NAIL$17.00
- BLOODY MARY$17.00
- CAIPIRINHA$17.00
- COSMOPOLITAN$17.00
- MAI-TAI$17.00
- MARGARITA$17.00
- MINT JULEP$17.00
- MOJITO$17.00
- SINGAPORE SLING$17.00
Wine
Wine Glass
- PROSSECO$13.00
- MOET CHANDON IMPERIAL$24.00
- MOET CHANDON ROSE$27.00
- VEUVE CLINQUOT BRUT YELLOW$25.00
- CLOUDY BAY SAUVIGNON BLANC$13.00
- MER SOLEIL SANTA LUCIA CHADONNAY 21$12.00
- RUSSIAN RIVER VALLEY PINOT NOIR 21$17.00
- CAYMUS SUISUN WALKING RED 21$16.00
- CHARLES KRUG NAPPA VALLEY CABERNET 20$19.00
- JOSEPH PHELPS CABERNET SAUVIGNON$19.00
- GERARD BERTRANO COTES DE ROSES 22$13.00
- WHISPERING ANGEL ROSE$13.00
- B&G FRANCE SAUTERNES 18$13.00
Non Alcoholic
Soft Drinks
Coffee, Tea
Fresh Juice
Event Packages
Party Menu 150
NY Eve Menu 220
- NEW YEARS EVE PACKAGE$220.00
- TUNA MILANESE
- SALMON TATAKI
- YELLOWTAIL SASHIMI
- SET OF TARTARS (TUNA, BEEF, SALMON)
- MOZZARELA AVOCADO SALAD
- HOUSE DIPS WITH FLATBREAD
- HEIRLOOM TOMATOES
- ROASTBEEF SALAD
- CHEESE PLATTER
- BREAD BASKET
- ANGUS BEEF SHORTRIBS
- ROASTED SALMON FILLET
- MASHED POTATOES
- TRUFFLE ORZO
- BROCCOLINI
- ASPARAGUS
- SET OF HOUSE DESSERTS
Reincarnation Menu 410
Party Menu 115
Party Menu 135
Party Menu 165
LA Project Menu
Event Liquor Bottle
TEQUILA 0.750L
COGNAC O.750 B
Katsin | Restaurant & Dining Bar Location and Ordering Hours
(818) 292-4758
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