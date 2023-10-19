LOTUS SPECIALS

BLUE COCONUT CREAM

24OZ BLUE COCONUT CREAM
$5.20
32OZ BLUE COCONUT CREAM
$7.90

BLUSHING DRAGON

24OZ BLUSHING DRAGON
$5.20
32OZ BLUSHING DRAGON
$7.90

CARAMEL APPLE

24OZ CARAMEL APPLE
$5.20
32OZ CARAMEL APPLE
$7.90

JOLLY RANCHER

24OZ JOLLY RANCHER
$5.20
32OZ JOLLY RANCHER
$7.90

JUST PEACHY

24OZ JUST PEACHY
$5.20
32OZ JUST PEACHY
$7.90

KEY WEST KICK

24OZ KEY WEST KICK
$5.20
32OZ KEY WEST KICK
$7.90

ORANGE CREAMSICLE

24OZ ORANGE CREAMSICLE
$5.20
32OZ ORANGE CREAMSICLE
$7.90

PINA COLODA

24OZ PINA COLODA
$5.20
32OZ PINA COLODA
$7.90

PINK STARBURST

24OZ PINK STARBURST
$5.20
32OZ PINK STARBURST
$7.90

PURPLE OCEAN

24OZ PURPLE OCEAN
$5.20
32OZ PURPLE OCEAN
$7.90

SHERBERT DREAMS

24OZ SHERBERT DREAMS
$5.20
32OZ SHERBERT DREAMS
$7.90

STRAWBERRY SUNRISE

24OZ STRAWBERRY SUNRISE
$5.20
32OZ STRAWBERRY SUNRISE
$7.90

SUNNY SWEET

24OZ SUNNY SWEET
$5.20
32OZ SUNNY SWEET
$7.90

LATTE SPECIALS

COCONUT CREME PIE

16OZ COCONUT CREME PIE
$5.50
24OZ COCONUT CREME PIE
$7.50
32OZ COCONUT CREME PIE
$9.00

ENGLISH TOFFEE KOFFEE

16OZ ENGLISH TOFFEE KOFFEE
$5.50
24OZ ENGLISH TOFFEE KOFFEE
$7.50
32OZ ENGLISH TOFFEE KOFFEE
$9.00

GHIRARDELLI

16OZ GHIRARDELLI
$5.50
24OZ GHIRARDELLI
$7.50
32OZ GHIRARDELLI
$9.00

MINT CHOC CHIP

16OZ MINT CHOC CHIP
$5.50
24OZ MINT CHOC CHIP
$7.50
32OZ MINT CHOC CHIP
$9.00

MOCHA

16OZ MOCHA
$5.50
24OZ MOCHA
$7.50
32OZ MOCHA
$9.00

NUTTER BUTTER BABY

16OZ NUTTER BUTTER BABY
$5.50
24OZ NUTTER BUTTER BABY
$7.50
32OZ NUTTER BUTTER BABY
$9.00

SWEET CINN

16OZ SWEET CINN
$5.50
24OZ SWEET CINN
$7.50
32OZ SWEET CINN
$9.00

ESPRESSO

AMERICANO

16OZ AMERICANO
$3.80
24OZ AMERICANO
$4.90
32OZ AMERICANO
$5.50

CAPPUCCINO

16OZ CAPPUCCINO
$4.80
24OZ CAPPUCCINO
$5.90

CORTADO

8OZ CORTADO
$3.00
16OZ CORTADO
$4.50

LATTE

16OZ LATTE
$4.80
24OZ LATTE
$5.90
32OZ LATTE
$7.00

MACCHIATO

16OZ MACCHIATO
$4.90
24OZ MACCHIATO
$5.90
32OZ MACCHIATO
$7.90

SNOW CAP

8OZ SNOW CAP
$3.00
16OZ SNOW CAP
$4.50

DOUBLE SHOT

8OZ DOUBLE SHOT
$2.50
16OZ DOUBLE SHOT
$2.75

OTHER

CHAI

16OZ CHAI
$4.65
24OZ CHAI
$5.80
32OZ CHAI
$6.99

DRIP

16OZ DRIP
$2.70
24OZ DRIP
$3.50

FLAV MILK

8OZ FLAV MILK
$2.50
16OZ FLAV MILK
$3.00
24OZ FLAV MILK
$3.50
32OZ FLAV MILK
$4.00

HOT CHOCOLATE

8OZ HOT CHOCOLATE
$2.75
16OZ HOT CHOCOLATE
$3.50
24OZ HOT CHOCOLATE
$4.25

ITALIAN SODAS

16OZ ITALIAN SODA
$3.50
24OZ ITALIAN SODA
$4.25
32OZ ITALIAN SODA
$5.50

LOTUS

24OZ LOTUS
$5.00
32OZ LOTUS
$7.00

WATER

16OZ WATER
$0.50
24OZ WATER
$0.75
32OZ WATER
$1.00

MONTHLY SPECIALS

MONTHLY LOTUS SPECIAL

24OZ MONTHLY LOTUS SPECIAL
$5.90
32OZ MONTHLY LOTUS SPECIAL
$7.90

MONTHLY LOTUS SPECIAL

24OZ MONTHLY LOTUS SPECIAL
$5.90
32OZ MONTHLY LOTUS SPECIAL
$7.90

MONTHLY LATTE SPECIAL

16OZ MONTHLY LATTE SPECIAL
$5.00
24OZ MONTHLY LATTE SPECIAL
$7.00
32OZ MONTHLY LATTE SPECIAL
$8.50

MONTHLY LATTE SPECIAL

16OZ MONTHLY LATTE SPECIAL
$5.00
24OZ MONTHLY LATTE SPECIAL
$7.00
32OZ MONTHLY LATTE SPECIAL
$8.50