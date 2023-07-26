Kema by KENAKI
ALL DAY
TODAY’s SPECIALS
CHU-TORO DONBURI
MED FATTY TUNA IN GARLIC-GINGER SHOYU. TOPPED W/SCALLION & WATERMELON RADISH OVER RICE.
MADAI + PEACH
JAPANESE SEA BREAM. PERSIAN CUCUMBERS. KAIWARE. SHISO. MALDON SALT. EVOO. PONZU.
BLUEFIN TASTING DONBURI
AKAMI. CHU-TORO & OTORO OVER RICE.
SIGNATURE MAKI (ROLLS)
BLACK MAGIC
FORBIDDEN RICE, SPICY TUNA, PICKLED JALAPENO. TRUFFLE OIL. TEMPURA FLAKES. BLACK TOBIKO/ROE. AVOCADO AND CRISPY LEEKS. *CONTAINS MAYO (EGG), SESAME OIL & SESAME SEEDS (CAN'T BE EXCLUDED)
NEW SPICY TUNA
SPICY TUNA. TEMPURA FLAKES. AVOCADO. CILANTRO. SRIRACHA. JALAPENO. PICKLED GINGER. CHIVES. *CONTAINS MAYO (EGG), SESAME OIL & SESAME SEEDS (CAN'T BE EXCLUDED)
GREEN MONSTER
SHRIMP TEMPURA. SHIITAKE. SPICY TUNA. ITO KATSUO. SPICY MAYO AND AVOCADO. *CONTAINS MAYO (EGG), SESAME OIL & SESAME SEEDS (CAN'T BE EXCLUDED)
DONKEY KONG
EEL. FRIED PLANTAIN. CREAM CHEESE. CUCUMBER. TEMPURA FLAKES. TOGARASHI MAYO AND SWEET SHOYU
HOT CHICK
5PC. JAPANESE FRIED CHICKEN. PICKLED JALAPENO. BIBB LETTUCE. ITO KATSUO. CHIVE. KEWPIE & SWEET SHOYU. *CONTAINS GLUTEN & SOY (CAN'T BE EXCLUDED)
J-POP
SHRIMP TEMPURA. CREAM CHEESE. PICKLED & FRESH JALAPENO. AVOCADO. TOPPED WITH SEARED SALMON BELLY. CRISPY GARLIC. CILANTRO PESTO. *CONTAINS NUTS.
OLD BAE
BLUE CRAB. AVOCADO. SCALLION. OLD BAY CRISPY POTATO
STANDARD MAKI (ROLLS)
SPICY TUNA
AVOCADO. GARI. SCALLION. JALAPENO. *CONTAINS MAYO (EGG), SESAME OIL & SESAME SEEDS (CAN'T BE EXCLUDED)
CALI
CALIFORNIA. IMITATION CRAB MEAT. CUCUMBER. & AVOCADO. *CONTAINS GLUTEN. CRAB ESSENCE. MAYO/EGG (CAN'T BE EXCLUDED)
SHRIMP TEMPURA
KEWPIE. BUTTER LETTUCE. *CONTAINS EGG & GLUTEN (CAN'T BE EXCLUDED)
CRUNCHY SPICY TUNA
TEMPURA FLAKES. SRIRACHA. & CILANTRO.
CRUNCHY SPICY SALMON
TEMPURA FLAKES. SRIRACHA. & CILANTRO.
CRUNCHY SHRIMP
SHRIMP, TEMPURA FLAKES, MASAGO/ROE, SCALLION, AND KEWPIE. *CONTAINS GLUTEN, SCALLION, MAYO (EGG) & FISH ROE (CAN'T BE EXCLUDED)
TUNA + AVOCADO + CUCUMBER
SALMON + AVOCADO + CUCUMBER
EEL + AVOCADO + CUCUMBER
*CONTAINS GLUTEN & SOY (CAN'T BE EXCLUDED)
SHIITAKE + AVOCADO + CUCUMBER
*CONTAINS SOY (CAN'T BE EXCLUDED)
CRUNCHY SPICY AVOCADO + CUCUMBER
TEMPURA FLAKES. SRIRACHA. CILANTRO.
AVOCADO + CUCUMBER
AVOCADO
CUCUMBER
NIGIRI & SASHIMI
BLUEFIN AKAMI
LEAN TUNA FROM SPAIN
BLUEFIN CHU-TORO
MEDIUM FATTY TUNA FROM SPAIN
HAMACHI
JAPANESE YELLOWTAIL
SCOTTISH SAKE
SALMON
SUZUKI
MEDITERRANEAN SEA BASS/BRONZINO.
UNAGI
FRESH WATER EEL. *CONTAINS GLUTEN & SOY (CAN'T BE EXCLUDED)
IKURA
SALMON ROE
CRUDO
AKAMI & ORANGE
*CONTAINS GLUTEN & SOY (CAN'T BE EXCLUDED)
HAMACHI + GRAPEFRUIT
WATERMELON RADISH. MICRO-CILANTRO. PUFFED RICE. EVOO. MALDON SALT. WHITE PONZU
SAKE & GREEN GRAPE
SHISO. RED ONION. JALAPENO. MALDON SALT. GREEN APPLE WINE GEL. SPICY YUZU VIN. *CONTAINS GLUTEN & SOY (CAN'T BE EXCLUDED)
DONBURI (RICE BOWLS)
CHIRASHI
SASHIMI OVER SUSHI RICE
SPICY TEKKA
HOUSE SPICY TUNA TOPPED WITH IKURA/ROE, AVOCADO, CRISPY SHALLOT, SCALLION, CHUNKY RAYU. SERVED OVER SUSHI RICE. *CONTAINS NUTS, SHELLFISH, MAYO (EGG), SESAME OIL & SESAME SEEDS (CAN'T BE EXCLUDED)
OSAKI
CALIFORNIA ROLL IN A BOWL! IMITATION CRAB, MASAGO/ROE, AVOCADO, CUCUMBER, NORI, AND TEMPURA FLAKES. SERVED OVER SUSHI RICE. *CONTAINS GLUTEN. CRAB ESSENCE. MAYO/EGG (CAN'T BE EXCLUDED)
COLD
SPICY CUCUMBERS
PONZU. CHUNKY RAYU. SCALLION. *CONTAINS NUTS, SHELLFISH, SOY, GLUTEN, SESAME OIL & SESAME SEEDS (CAN'T BE EXCLUDED)
KALE SALAD
DINOSAUR & CURLY KALE. NAPPA. PECORINO. WALNUTS. DRIED CRANBERRY. CRISPY RED ONION. CARROT-GINGER DRESSING.
ARUGULA SALAD
ORANGE. WATERMELON RADISH. RED ONION. CRISPY SHALLOTS. YUZU-SHOYU VIN. *CONTAINS GLUTEN & SOY (CAN'T BE EXCLUDED)
BEETS BY KEN
ROASTED BEETS. GINGER INFUSED BEET STEM. EVOO. RASPBERRY PUREE. BLACK SESAME WHIP. PUFFED RICE & ORANGE ZEST
HOT
MISO SOUP
SCALLION. SEAWEED. TOFU
CRAB EGG DROP
SCALLION. WONTON
KUROMAME
BLACK EDAMAME
CRISPY RICE + SPICY TUNA
2PCS. CHUNKY RAYU. SCALLION. *CONTAINS NUTS/SHELLFISH
SHRIMP TEMPURA PLATE
4PC. ROASTED GARLIC DASHI AIOLI. *CONTAINS GLUTEN & EGG (CAN'T BE EXCLUDED)
KARAAGE PLATE
JAPANESE STYLE FRIED CHICKEN. LEMON. TRUFFLE PECORINO KEWPIE. *CONTAINS GLUTEN & SOY (CAN'T BE EXCLUDED)
DUROC PORK BELLY BUN
DUROC PORK BELLY. RADISH. CABBAGE. MICRO-CILANTRO. PICKLED SHALLOTS. KEWPIE & HOUSE HOISIN-GINGER BBQ SAUCE.
SAUCES | DRESSING | SIDES
BEVERAGES
N/A DRINKS
SAKE
HAKUSHIKA TANUKI
JUNMAI. DRY W/REFRESHINGLY CRISP FINISH
HAKUTSURU CHIKA
JUNMAI. LIGHT & DRY - PEAR & GRAPEFRUIT NOTES
JOTO GRAFFITI
HONJOZO. SEMI-SWEET. LIGHT – GRAPE & WATERMELON NOTES
OTOKOYAMA NAMACHO
JUNMAI. FRUITY AROMAS OF APPLE W/HINT OF CARAMEL
SOTO
JUNMAI. CLEAN, LIGHT - APPLE, RICE & TOUCH OF UMAMI
SNOW TIGER
UNFILTERED. SLIGHTLY SWEET WITH NOTES OF VANILLA, COCONUT, CREAM & SPICE.