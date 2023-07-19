Kofe Num Pang
FOOD
APPETIZERS
BANH MI
RICE BOWL
CHICKEN WINGS
BREAKFAST
BOBA TEA
FRUIT TEA
MILK TEA
PROTEIN SHAKE
KOFE
KOFE
FRAPPE
MOCHA SMALL
$4.50
MOCHA MEDIUM
$5.50
MOCHA LARGE
$6.50
MATCHA SMALL
$4.50
MATCHA MEDIUM
$5.50
MATCHA LARGE
$6.50
CARAMEL SMALL
$4.50
CARAMEL MEDIUM
$5.50
CARAMEL LARGE
$6.50
VANILLA SMALL
$4.50
VANILLA MEDIUM
$5.50
VANILLA LARGE
$6.50
COCONUT SMALL
$4.50
COCONUT MEDIUM
$5.50
COCONUT LARGE
$6.50
COOKIES AND CREAM SMALL
$4.50
COOKIES AND CREAM MEDIUM
$5.50
COOKIES AND CREAM LARGE
$6.50
LATTE SMALL
$4.50
LATTE MEDIUM
$5.50
LATTE LARGE
$6.50
SPECIALTY
SPECIALTY DRINK
Kofe Num Pang Location and Ordering Hours
(936) 494-2806
Closed • Opens Wednesday at 7AM