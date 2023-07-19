FOOD

APPETIZERS

GOAT CHEESE BITES

$6.00

GUACAMOLE BITES

$8.00

TOFU BITES

$6.00

PIEROGI

$8.00

CHEESE CURDS

$8.00

POUTINE FRIES

$12.50

PARFAIT

$4.50

BANH MI

OG BANH MI

$10.00

TRIPLE OG BANH MI

$11.00

WILD HOG BANH MI

$10.00

TEXAS BANH MI

$10.00

VEGAN TOFU BANH MI

$10.00

CAPITAL CHICKEN BANH MI

$10.00

BAO

TEXAS BAO

$7.00

WILD HOG BAO

$7.00

VEGAN BAO

$7.00

CAPITAL CHICKEN BAO

$7.00

SOFT SHELL CRAB BAO

$8.50

RICE BOWL

CAPITAL CHICKEN BOWL

$12.00

CHICKEN LAAB BOWL

$12.00

JALAPENO AND STEAK BOWL

$12.00

SPICY TUNA BOWL

$13.00

SALMON BOWL

$13.00

WILD HOG BOWL

$12.00

VEGAN BOWL

$12.00

CHICKEN WINGS

6 PCS WINGS

$13.00

12 PCS WINGS

$20.00

SIDES

FRENCH FRIES

$5.50

RICE

$3.00

BREAKFAST

Egg and Avocado

$4.00

Croissant, Egg, Cheese & Wild Hog

$7.00

Croissant Egg & Avacado

$4.50

Croissant, Wild Hog and Egg Sandwich

$5.50

Breakfast Taco (Egg and Cheese)

$2.00

Breakfast Taco (Sausage, Egg, Cheese)

$3.00

Breakfast Taco (Sausage, Bacon, Egg and Cheese)

$3.75

BOBA TEA

FRUIT TEA

BLUEBERRY

$4.50+

GRAPEFRUIT

$4.50+

LYCHEE

$4.50+

MANGO

$4.50+

PASSION FRUIT

$4.50+

STRAWBERRY

$4.50+

GUAVE

$4.50+

PEACH

$4.50+

YOGURT

$4.50+

HONEY DEW

$4.50+

MILK TEA

BROWN SUGAR

$4.50+

CLASSIC MILK TEA

$4.50+

COCONUT MILK TEA

$4.50+

COFFE MILK TEA

$4.50+

ICE MOCHA MILK TEA

$4.50+

MATCHA MILK TEA

$4.50+

OOLONG TEA

$4.50+

TARO MILK TEA

$4.50+

THAI TEA

$4.50+

PROTEIN SHAKE

CLASSIC MILK TEA SHAKE

$7.00+

TARO MILK TEA SHAKE

HONEY DEW MILK TEA SHAKE

SOJU STRAWBERRY MILK TEA SHAKE

$8.75

TEAS

ORGANIC TAMAYOKUCHA

$3.50

ORGANIC PEPPERMINT

$3.50

ORGANIC ENERGIZE

$3.50

ORGANIC MOUTAIN HIGH CHAI

$3.50

ORGANIC CAMOMILE

$3.50

ORGANIC ASSAM

$3.50

ORGANIC EARL GRAY

$3.50

ORGANIC JASMINE

$3.50

ORGANIC ALPINE BERRY

$3.50

OOLONG TEA

$3.50+

JASMINE GREEN TEA

$3.50+

BLACK TEA

$3.50+

CHAI TEA

$3.50+

KOFE

KOFE

ESPRESSO (DOPPIO)

$3.00

CORTADO 4 FL OZ

$4.00

FLAT WHITE 12 FL OZ

$5.00

LATTE

CAPPUCCINO 8 FL OZ

$5.50

MOCHA

AMERICANO

KOFE SUA DA

CHAI LATTE

MATCHA LATTE

KOFE BREVE

BLACK THAI

POUR OVER

$6.50

FRAPPE

MOCHA SMALL

$4.50

MOCHA MEDIUM

$5.50

MOCHA LARGE

$6.50

MATCHA SMALL

$4.50

MATCHA MEDIUM

$5.50

MATCHA LARGE

$6.50

CARAMEL SMALL

$4.50

CARAMEL MEDIUM

$5.50

CARAMEL LARGE

$6.50

VANILLA SMALL

$4.50

VANILLA MEDIUM

$5.50

VANILLA LARGE

$6.50

COCONUT SMALL

$4.50

COCONUT MEDIUM

$5.50

COCONUT LARGE

$6.50

COOKIES AND CREAM SMALL

$4.50

COOKIES AND CREAM MEDIUM

$5.50

COOKIES AND CREAM LARGE

$6.50

LATTE SMALL

$4.50

LATTE MEDIUM

$5.50

LATTE LARGE

$6.50

COLD BREW

COLD BREW SMALL

$4.50

COLD BREW MEDIUM

$5.00

COLD BREW LARGE

$5.50

SPECIALTY

AFFOGATO

$6.25

PURPLE RAIN

$7.54+

UBE LATTE

$7.54+

PANDAN LATTE

$7.54+

CHEESE FOAM LATTE

$7.54+

SEA SALT LATTE

$7.54+

DIRTY MATCHA

$7.54+

STRAWBERRY MATCA

$7.50+

BEANS

GRINDWERKS

$20.00

DISTRICT

$20.00

SPECIALTY DRINK

MILK

CHOCOLATE MILK

$1.50+

STRAWBERRY MILK

$1.50+

DRINKS

CANNED DRINKS

HOPPY ELIXIR

$2.50

RAMBLER SPARKLING WATER

$1.75

COKE

$1.25

DIET COKE

$1.25

DRIP ENERGY DRINK

$3.00

BOTTLE DRINKS

RICHARDS SPARKLING WATER

$2.25

TOPO CHICO

$2.25

MINERAGUA SPARKLING WATER

$2.25

REG BOTTLE WATER

$1.50