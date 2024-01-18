KOMCHOP LLC 14144 Westheimer Road
MAIN MENU
- JOLLOF RICE$20.00
Rice, vegetable oil, fresh tomatoes, hot red pepper, red bell peppers, onions, tomatoes paste, bay leaves, thyme, garlic, ginger etc
- WHITE RICE AND STEW$20.00
- FRIED RICE$20.00
- COCONUT RICE$20.00
- DESIGNER STEW AND WHITE RICE$22.00
- SPAGHETTI JOLLOF$20.00
- BEANS AND DODO$20.00
- EGG SAUCE$20.00
- EGUSI SOUP$20.00
- BANGA SOUP$22.00
Made from palm kennel seeds, Pepper and Different seasonings
- OKRO SOUP$20.00
- VEGETABLE SOUP$20.00
- OGBONO SOUP$20.00
- FISH PEPPER SOUP$20.00
- GOAT MEAT PEPPER SOUP$20.00
- WHOLE FISH AND SIDE$20.00
- YAM POTTAGE$20.00
- UKODO$23.00
DRINKS
- APPLE JUICE$4.00
- CHAPMAN$6.00
- COKE$2.00
- CORONA$5.00
- FANTA ORANGE$2.00
- FANTA PINEAPPLE$2.00
- FANTA STRAWBERRY$2.00
- GINGER DRINK$6.00
- GUINNESS$5.00
- HEINEKEN$5.00
- LEMON LEMONADE$5.00
- MALT$4.00
- ORANGE JUICE$4.00
- PINK LEMONADE$5.00
- RED BULL$5.00
- RED WINE (Deziani)$30.00
- SMIRNOFF ICE$5.00
- SPRITE$2.00
- WATER$2.00
- WHITE WINE (Deziani)$30.00
- ZOBO$6.00
EXTRA
- BEEF$9.00
- ASSORTED MEAT$9.00
- GOAT MEAT$10.00
- CHICKEN$9.00
- WHITE FISH (CUT & FRIED)$12.00
- WHOLE STEWED FRIED FISH (TILAPIA)$12.00
- MOI MOI$4.00
- DODO$3.00
- COLE SLAW$3.00
- SPINACH SIDE$3.00
- FRIED YAM EXTRA$9.00
- BOILED YAM Extra$9.00
- BEANS$7.00
- POUNDED YAM$3.00
- OAT MEAL$3.00
- EBA$3.00
- JOLLOF RICE EXTRA$7.00
- WHITE RICE$7.00
- FRIED RICE$7.00
- COCONUT RICE Extra$7.00
- SPAGHETTI$7.00
- EGUSI SOUP EXTRA$8.00
- OKRO SOUP EXTRA$8.00
- BANGA SOUP EXTRA$8.00
- VEGETABLE SOUP EXTRA$8.00
- OGBONO SOUP EXTRA$8.00
- DESIGNER STEW EXTRA$12.00
- RED STEW EXTRA$6.00
- Catering Bowl$5.00
KOMCHOP LLC Location and Ordering Hours
(832) 633-2342
Closed • Opens Friday at 12PM